خمسة إصلاحات للمهودين المحببين للبيسبول لإصلاح MLB

رياضة
خمسة إصلاحات للمهودين المحببين للبيسبول لإصلاح MLB

هذا واحد للمهانيين. أنت تعرف من أنت. وأنا هنا لأعلن ، بلا خجل: أنا واحد منكم. أقضي ساعات محاصرة على YouTube في مشاهدة ألعاب كرة القدم القديمة المحببة. أدرس كلمات الأغاني كما لو كانت مخطوطات البحر الميتة. عندما أرى فيلمًا أحبه ، أسقط في حفرة أرنب حتى أعرف كل تفاصيل دقيقة عن هذا الفيلم.

وأنا ، وإلى الأبد ، سوف ، الطالب الذي يذاكر كثيرا البيسبول.

إنه جزء أساسي من الحمض النووي الخاص بي. عندما كنت في الصف التاسع ، أصبحت صديقًا لمات كورنيتا لأنه كان الطفل الآخر الوحيد الذي عرفته من يمكنه قراءة كل فائز في سلسلة العالم ، وعدد الألعاب التي استغرقتها للفوز بها. عندما أرى رقمًا ، أفكر على الفور في لاعب البيسبول المرتبط به بشكل وثيق.

لا أوافق على الزواج من زوجتي حتى أظهرت فهمًا أساسيًا لنظام التسجيل في لعبة البيسبول: 1 = إبريق ؛ 2 = الماسك ، وهلم جرا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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