خمسة إصلاحات للمهودين المحببين للبيسبول لإصلاح MLB

هذا واحد للمهانيين. أنت تعرف من أنت. وأنا هنا لأعلن ، بلا خجل: أنا واحد منكم. أقضي ساعات محاصرة على YouTube في مشاهدة ألعاب كرة القدم القديمة المحببة. أدرس كلمات الأغاني كما لو كانت مخطوطات البحر الميتة. عندما أرى فيلمًا أحبه ، أسقط في حفرة أرنب حتى أعرف كل تفاصيل دقيقة عن هذا الفيلم.

وأنا ، وإلى الأبد ، سوف ، الطالب الذي يذاكر كثيرا البيسبول.

إنه جزء أساسي من الحمض النووي الخاص بي. عندما كنت في الصف التاسع ، أصبحت صديقًا لمات كورنيتا لأنه كان الطفل الآخر الوحيد الذي عرفته من يمكنه قراءة كل فائز في سلسلة العالم ، وعدد الألعاب التي استغرقتها للفوز بها. عندما أرى رقمًا ، أفكر على الفور في لاعب البيسبول المرتبط به بشكل وثيق.

لا أوافق على الزواج من زوجتي حتى أظهرت فهمًا أساسيًا لنظام التسجيل في لعبة البيسبول: 1 = إبريق ؛ 2 = الماسك ، وهلم جرا.