خندق الكتل الخرسانية: كيفية بناء جدار استنادي من الأرض المدكوكة

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تكاد تكون الخرسانة مادة معجزة؛ إنه قوي بما فيه الكفاية لاستخدامه في البناء، حتى بالنسبة للسدود القوية. لكن الجزء “تقريبًا” من هذه الجملة يمثل عيبًا كبيرًا في استخدام المادة القائمة على الأسمنت. تستهلك الخرسانة كمية محيرة من الطاقة لإنتاجها وتعتمد على الوقود الأحفوري. على الرغم من أنه سيترك لك جدارًا احتياطيًا متينًا وموثوقًا، إلا أن تأثيره البيئي مثير للقلق. (بالإضافة إلى ذلك، فإن الخرسانة ليست جذابة بشكل خاص.) لكل هذا، نقول أن الوقت قد حان لنقول، “وداعا للخرسانة”، ومرحبا بالأرض المدكوكة، وهي بديل صديق للبيئة للخرسانة شديدة التلوث.

الأرض المدكوكة هي تقنية قديمة تقوم بضغط التربة الطينية والحصى والرمل والماء في مادة صلبة واحدة، وهي مادة يمكن القول إنها أفضل مظهرًا من الخرسانة الرمادية القياسية. سوف يقوم الجدار الاستنادي المصنوع من الأرض المدكوكة بالمهمة بالإضافة إلى الكتل الخرسانية بينما 1) يكون أجمل للنظر، و2)، والأهم من ذلك، أخف بكثير على الكوكب.

إن المكونات اللازمة لإنشاء جدار ترابي مدكوك ميسورة التكلفة نسبيًا، والعملية ليست معقدة للغاية (على الرغم من أنها تتطلب عملاً مكثفًا). من الممكن بناء جدران ترابية مدكوكة خاصة بك باستخدام ما يزيد قليلاً عن التربة والماء وشكل خشبي مقوى وبعض الأدوات الأخرى. ومع ذلك، ليس من العدل المبالغة في تبسيط العملية. على الرغم من أن الخطوات أساسية إلى حد ما، إلا أن هناك الكثير منها.