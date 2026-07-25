خندق الكتل الخرسانية: كيفية بناء جدار استنادي من الأرض المدكوكة

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تكاد تكون الخرسانة مادة معجزة؛ إنه قوي بما فيه الكفاية لاستخدامه في البناء، حتى بالنسبة للسدود القوية. لكن الجزء “تقريبًا” من هذه الجملة يمثل عيبًا كبيرًا في استخدام المادة القائمة على الأسمنت. تستهلك الخرسانة كمية محيرة من الطاقة لإنتاجها وتعتمد على الوقود الأحفوري. على الرغم من أنه سيترك لك جدارًا احتياطيًا متينًا وموثوقًا، إلا أن تأثيره البيئي مثير للقلق. (بالإضافة إلى ذلك، فإن الخرسانة ليست جذابة بشكل خاص.) لكل هذا، نقول أن الوقت قد حان لنقول، “وداعا للخرسانة”، ومرحبا بالأرض المدكوكة، وهي بديل صديق للبيئة للخرسانة شديدة التلوث.
الأرض المدكوكة هي تقنية قديمة تقوم بضغط التربة الطينية والحصى والرمل والماء في مادة صلبة واحدة، وهي مادة يمكن القول إنها أفضل مظهرًا من الخرسانة الرمادية القياسية. سوف يقوم الجدار الاستنادي المصنوع من الأرض المدكوكة بالمهمة بالإضافة إلى الكتل الخرسانية بينما 1) يكون أجمل للنظر، و2)، والأهم من ذلك، أخف بكثير على الكوكب.
إن المكونات اللازمة لإنشاء جدار ترابي مدكوك ميسورة التكلفة نسبيًا، والعملية ليست معقدة للغاية (على الرغم من أنها تتطلب عملاً مكثفًا). من الممكن بناء جدران ترابية مدكوكة خاصة بك باستخدام ما يزيد قليلاً عن التربة والماء وشكل خشبي مقوى وبعض الأدوات الأخرى. ومع ذلك، ليس من العدل المبالغة في تبسيط العملية. على الرغم من أن الخطوات أساسية إلى حد ما، إلا أن هناك الكثير منها.
اعتبارات الأرض صدمت
قبل البدء في بناء الجدار الاستنادي الجديد الخاص بك، هناك بعض الاعتبارات المهمة التي يجب معرفتها، بدءًا من الأسمنت. بعد استيعاب العلل البيئية، قد ترغب في اختيار عدم استخدام الأسمنت للأبد؛ ومع ذلك، فإن كمية صغيرة ستساعد عملك على تحمل العناصر. تحتاج الأرض المدكوكة أيضًا إلى شهر واحد على الأقل للمعالجة الكاملة قبل أن تصل إلى ذروتها. قد يتطلب وقت المعالجة الطويل هذا إضافة دعامات مثل حديد التسليح.
إن أمكن، يمكن أن توفر لك استشارة قصيرة مع أحد المتخصصين الكثير من الصداع (وكذلك آلام الظهر). يمكنهم أيضًا تقديم المشورة بشأن كيفية إعداد المكان الذي سيوضع فيه الجدار بحيث يتم تثبيته بشكل آمن في مكانه. يمكنك استخدام الأوساخ من حديقتك الخاصة، لكنك ستحتاج على الأرجح إلى جلب المزيد من التربة من مكان آخر. ربما يكون من الحكمة أيضًا التخطيط لبناء منزلك في وقت التجفيف من العام، نظرًا لوقت المعالجة الطويل للأرض المدكوكة.
اثارة الخليط الترابي
إليك كيفية خلط مواد بناء المدرسة القديمة هذه: قم بخلط 3 أجزاء من التربة الطينية وجزئين من الرمل وجزء واحد من الصخور الصغيرة. صب كمية كافية من الأسمنت الجاف لتكوين 3% إلى 7% من الخليط. (أيضًا، ارتدِ ملابس واقية أثناء العمل مع الأسمنت الجاف.) اجمع المكونات الجافة قبل التقليب ببطء في الماء. أضف الماء عن طريق البصر والشعور. يجب أن يكون الخليط رطبًا مع وجود بعض البقع الجافة.
كما هو موضح في موقع Natural Buildings على موقع YouTube، تكون الأرض المدكوكة جاهزة عندما تضغط حفنة منها على كرة، وتحافظ على شكلها. لاختبار ذلك، قم بإسقاط الكرة من ارتفاع الكتف على سطح صلب. يجب أن تصل الكومة إلى ذروتها في وسطها بينما يتم رش الفتات الأكثر جفافًا إلى الخارج. إذا لم ينجح المزيج الخاص بك في الاختبارات، قم بخلطه في الماء حتى ينجح.
بناء القوالب الأرضية صدمت
ستقوم بإنشاء هيكل يشبه الحوض باستخدام ألواح الخشب الرقائقي المستخدمة للطول، وألواح مقاس 8 بوصة تستخدم للنهايات الأقصر (العرض). في الأعلى على اليسار، يمكنك رؤية نسخة مصغرة من القوالب لتعطيك فكرة عن كيفية بناء القالب. على اليمين يوجد قالب صب الخرسانة بالحجم الكامل مصنوع من المعدن. ولكن يمكنك إنشاء واحدة من الخشب الرقائقي، أو اثنين في أربع، أو الأنابيب، أو مشابك الأنابيب.
القوالب قابلة لإعادة الاستخدام. بمجرد أن تصبح الألواح جاهزة، سيتم سحبها بعيدًا، لتكشف عن قطعة الأرض المدكوكة. يمكنك أيضًا استخدام أقواس Waler، إذا كان بإمكانك الوصول إلى أي منها. تستخدم في البناء، وهي غير متوفرة عادةً في متاجر تحسين المنازل. بدلًا من ذلك، استخدم الأنابيب لتقوية الخشب، ثم استخدم مشابك الأنابيب للحفاظ على القوالب بأكملها معًا.
يجب أن تكون هذه القوالب قوية بما يكفي لتحمل الضغط الهائل. أما بالنسبة للدك، فسوف تستخدم مكبسًا مقاس 8 × 8 بوصات، مثل هذا من BlumeTrec (43.99 دولارًا في أمازون). إذا انتهى بك الأمر إلى تنفيذ المزيد من مشاريع الأرض المدكوكة، فقد تفكر في الحصول على مكبس هوائي.
دك الأرض المدكوكة
أنت الآن جاهز للبدء في بناء جدارك الأرضي المدكوك. للبدء، قم بغرف حوالي 2 بوصة من خليط الأرض في النموذج، ثم قم بتنعيم الجزء العلوي بسكين البليت، ثم قم بتعبئة السطح بالتساوي باستخدام أداة الحشو؛ يجب أن تفقد حوالي بوصة واحدة من الارتفاع بعد الحشو. في كل مرة تقوم فيها بالدك، سوف تخسر النصف. سيكون مضغوطًا للغاية، ولهذا السبب هناك حاجة إلى مشابك الأنابيب. وإلا فإن النموذج سوف ينفجر.
استمر في هذه العملية حتى الارتفاع الذي تريده: قدمين أو 3 أقدام أو 4 أقدام. ستستغرق عملية الدك بضع ساعات، حيث ستحتاج إلى إجراء هذه العملية 24 مرة على الأقل، وحتى 48 مرة. بمجرد وصول الجدار إلى الارتفاع المناسب، اتركه يجف وعالجه في القوالب لمدة يوم.
بعد مرور 24 ساعة، قم بفك القوالب واسحب الألواح بعيدًا. كم من الوقت يجب أن يستغرق هذا سؤال آخر لمحترفك، لأنه قد يختلف وفقًا لمناخ منطقتك.