خوان سوتو ، نضالات ميتس جريمة تستمر في فقدان السلسلة لريد سوكس

بوسطن – لن يحصل النغمات الجيدة بمفرده على Mets حتى الآن هذا الموسم.

نظرًا لأن طاقم المدير كارلوس ميندوزا قد تم تذكيره في كثير من الأحيان مؤخرًا ، فهناك حاجة إلى القيادة في المتسابقين على القاعدة. ولن تؤذي هزة من حين لآخر على السياج.

تم تنفيذ ركود الفريق الهجومي في سلسلة ثالثة على التوالي ، في خسارة 3-1 أمام Red Sox في Fenway Park يوم الاثنين.

في الخسارة للمرة الرابعة في خمس مباريات ، كان Mets 1 مقابل 8 مع المتسابقين في منصب التسجيل. سجل فريق Mets ثلاثة أشواط أو أقل في ست مباريات متتالية.

تمكن خوان سوتو ، الذي أنهى 1 مقابل 10 في نهاية الأسبوع الماضي في سلسلة مترو الأنفاق ، منفردة واحدة في أربع مباريات في هذه الليلة. لكن سوتو ضرب أيضًا في مسرحية مزدوجة لقتل تجمع مبكر.

وقال ميندوزا: “لا ننجز المهمة مع المتسابقين في منصب التسجيل”. “في بعض الأحيان ، أشعر أننا نأخذ ملاعبًا جيدة حقيقية للضرب ، ونكون سلبيًا ، ثم في بعض الأحيان نطارد.”

انتعشت Kodai Senga بعد بداية هشة في الانتهاء من ثلاثة أشواط مكسب المسموح بها على خمس ضربات مع خمس تمريرات وثلاثة مناحي على ستة أدوار. كانت هذه المرة الأولى التي استسلمت فيها Senga ثلاثة أشواط في البداية.

سقطت Senga في حفرة سريعة 2-0.

افتتح Jarren Duran بمضاعفة من الرصاص في الأول وسار Rafael Devers قبل أن يحضر أرض أليكس بريجمان في المركز الثالث. سلمت قصة تريفور أغنية منفردة من RBI لتوسيع المقدمة.

أعطى Duran’s RBI Triple في الثانية فريق Red Sox 3-0. سار كارلوس نارفاس أمام دوران ، مع اثنين من الرافضة ، على كرة القدم وضربها في الزاوية الصحيح.

وقال سينغا من خلال مترجمه: “أول زوجين من الأدوار ، مع الريح والبيئة بشكل عام كنت أواجه صعوبة في تنفيذ ملاعب”. “لكنني أردت الخروج إلى هناك والبقاء في اللعبة وجعلها لعبة يمكن الربح. تمكنت من البقاء هناك مقابل مبلغ جيد.”

قامت Tyrone Taylor’s RBI الفردية في الثالث بسحب Mets خلال 3-1. تضاعف فرانسيسكو ألفاريز في الدوران. مشى فرانسيسكو ليندور بعد أغنية تايلور ، لكن سوتو قتل الشوط بالضرب في مسرحية مزدوجة.

أعطى بيتي ألونسو الرمي الثاني في العديد من الليالي ريد سوكس تهديدًا في الرابع.

انقلب ألونسو على رأس Senga الذي يغطي القاعدة الأولى على Gronder’s Duran ، مما أعطى المتسابقين Red Sox على الزوايا مع اثنين من الرافضة. مشى Devers لتحميل القواعد قبل Senga متقاعد Bregman.

لقد كانت ليلة صعبة بالنسبة لألونسو ، الذي ضرب تسديدة من الوحش الأخضر في الشوط الأول ولكن تم إلقاؤه أثناء انزلقه إلى القاعدة الثانية.

تم حكم ألونسو في البداية بأمان ، لكن ريد سوكس فاز بتحدي إعادة التشغيل.

ضرب سوتو رصاصة قبالة الوحش في السادس لأحدهما – تأخر الجري لمشاهدة كرة يعتقد من الواضح أنها ستزيل الجدار.

حصلت سوتو على القاعدة من خلال سرقة الثانية. ولكن بعد أن سار ألونسو ، اصطدم براندون نيمو بلعب مزدوج وتم تقاعد مارك فينتوس.

هدد فريق Mets بوجود اثنين من الرافضة في السابع: جيف ماكنيل سار ووضعت فردية تايلور (والتي تضمنت خطأ من قبل لاعب الوسط الأيمن Wilyer Abreu) ​​المتسابقين على الزوايا.

بعد تغيير النصب ، تقاعد ليندور من قبل جاستن سلاتن في الملعب الأول.