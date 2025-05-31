خوان سوتو “ربما يحاول أن يفعل الكثير” خلال بداية ميتس البطيئة

بالتأكيد ، لم يتوقع أحد أنه في نهاية شهر مايو ، سيظل رئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز – من بين آخرين ، مثل كارلوس ميندوزا – يحاول شرح بداية خوان سوتو البطيئة في مسيرته في ميتس.

ولكن كان هناك ستيرنز يوم الجمعة ، حيث لم يكن سوتو يشبه أي شيء كان له الكثير من مسيرته المهنية ، حيث كان يفعل ذلك تمامًا والاعتراف بمجال الصخور البالغة 765 مليون دولار لم ترقى إلى مستوى التوقعات.

وقال ستيرنز قبل أن يفتح ميتس سلسلة ضد روكيز في كوينز: “هل أعتقد أنه يحاول أن يفعل الكثير الآن؟ نعم ، أعتقد أنه ربما يحاول أن يفعل الكثير في الوقت الحالي”. “هذا طبيعي للاعب الذي يهتم”.

من المؤكد أن الكثير من الضغط على نفسه لم يكن كذلك قبل عام ، عندما لم يفعل سوتو شيئًا تقريبًا سوى اللعب بشكل جيد مع يانكيز.

دخلت Soto يوم الجمعة مع .745 OPS ، وهذا ليس ما اشتركت فيه Mets ، ولكن النتائج كانت أسوأ منذ 10 مايو.

بعد تجميع AN .891 OPS في أول 39 مباراة له ، كان SOTO 7 مقابل 59 فقط مع مزدوج و 12 مشيًا و 17 تمرينًا و OPS.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو مساهمة سوتو في أن يكون فريق Mets من بين أسوأ الفرق التي تضرب المتسابقين في مركز التسجيل.

دخل سوتو يوم الجمعة ليضرب.

قبل عام ، بلغ .345 – سابع أفضل في الكبرى في نفس السيناريوهات.

قال ستيرنز: “أعتقد أنه يضع ضغطًا إضافيًا على نفسه في تلك المواقف”. “وأنت تتوسع (منطقة الإضراب).

قال ستيرنز إنه على الرغم من الركود ، إلا أنه لا يعتقد أن ثقة سوتو قد تأثرت.

“أنا لا ،” قال ستيرنز. “أعتقد أن هناك إحباطًا. لم أشعر بقضية ثقة.”

بغض النظر عن موقف سوتو ، اكتسب الشهرين الفاسدين في أول شهرين كاحتيال الكثير من الاهتمام حول هذه الرياضة.

قال ستيرنز: “إنه يعمل ، إنه يحاول”. “إنه يريد نتائج أعلى مما رأيناه. أنا واثق من أننا سنحصل على هذه النتائج. كما أفهم عندما يوقع اللاعب عقدًا كبيرًا ، إذا لم تكن النتائج موجودة ، فستكون هناك أسئلة.”

وقال ستيرنز: “طلب من مشكلة معينة أن سوتو قد أدت إلى هذه البداية المدهشة ،” أنا بصراحة ليس لدي ، “هذه هي القضية التي يحتاجها لتحسين”. أعتقد أنه يتناول الخفافيش الجيدة. “

قال ميندوزا يوم الجمعة وهو يواصل دعم سوتو: “سيذهب”. “النتائج لم تكن موجودة ، لكن يجب أن يبقى في المسار … يقول الجميع إنه يكافح. إنه بخير”.

لكن ستيرنز أشار أيضًا إلى أن سوتو “يضرب الكرة على الأرض أكثر مما كان عليه في الماضي” ويقول الكشافة والمديرين التنفيذيين أيضًا إن هذا هو التغيير الأكثر أهمية من سوتو منه في الماضي.

ومثل أي شخص آخر مرتبط بالمنظمة ، ينتظر Stearns أن يديرها Soto.

وقال ستيرنز عن عقد سوتو الضخم “إنه موقف فريد من نوعه للغاية”. “أنا واثق للغاية من أنه ربما يستغرق غليان أو زوجين من الغطس أو أخذ الاتصال على أحدهم للزفير قليلاً. أتصور أن الأمر صعب عندما لا تأتي النتائج”.