خوان سوتو يوجه ضربة دراماتيكية بعد إبعاده من تشكيلة يانكيز

أوكلاند، كاليفورنيا – تسببت عملية التقاط خوان سوتو المنزلقة يوم الخميس في حرمانه من البدء في المباراة يوم الجمعة، ولكن ليس طوال المباراة.

بعد أن تم استبعاده من تشكيلة يانكيز في وقت متأخر يوم الجمعة بسبب التورم والألم في ركبته اليسرى التي صدمها بالحائط في T-Mobile Park في اليوم السابق، أظهر سوتو تحسنًا كافيًا لدخول المباراة كضارب بديل في الشوط العاشر.

لم تكن مفاجأة لأحد، لكن سوتو نجح في اللحظة الدرامية، حيث سدد ضربة مزدوجة في الاتجاه الآخر، والتي تحولت إلى هدف الفوز في فوز يانكيز 4-2 على أوكلاند في الكولوسيوم.

كانت الأشعة السينية على ركبة سوتو سلبية، لكنه لا يزال يعاني من بعض التورم والألم يوم الجمعة، الأمر الذي دفع فريق يانكيز إلى اللعب بحذر وإبقائه على مقاعد البدلاء على الأقل في بداية المباراة، بعد العلاج والتمارين التي سبقت المباراة.

وقال مدرب الفريق آرون بون قبل المباراة: “أشعر أن من الأفضل إبعاده عن المباراة الليلة”.

مع تبقي أكثر من أسبوع واحد فقط على نهاية الموسم العادي، بينما يحاولون الحفاظ على صدارة الدوري الأميركي الشرقي والتوجه إلى أكتوبر في حالة جيدة، قد لا يستطيع فريق يانكيز تحمل البقاء بدون سوتو لفترة طويلة.

وقال بون “لا أشعر بقلق بالغ بشأن هذا الأمر على المدى البعيد. وحتى في حديثي مع (مدير الطب الرياضي وإعادة التأهيل مايك شوك)، لم يكن الأمر يثير قلقه على المدى البعيد هنا. إنه مجرد أمر يومي. وآمل أن يكون متاحًا الليلة في بعض المجالات”.

في النهاية، كان من الممكن أن يقبل فريق يانكيز بكل سرور إسقاط الكرة بسبب خطأ – عندما كان متأخرًا عن مارينرز بنتيجة 3-2 في نهاية الشوط السابع – بدلاً من أن يعرض سوتو جسده للخطر، خاصة في هذه المرحلة من الموسم.

لكن هذا القول أسهل من الفعل بالنسبة لسوتو، الذي لديه الكثير على المحك أيضًا قبل أقل من شهرين من الوصول إلى الوكالة الحرة.

وقال سوتو يوم الخميس “أشعر وكأن اللعبة تمتلئ بالأدرينالين. نحاول أن نحافظ على إيقاع اللعبة ونبذل قصارى جهدنا. لقد ذكرت أن اللاعبين الأحرار سيلعبون في هذا الفريق، وهذا وذاك – عندما ألعب في هذه الخطوط، أنسى كل شيء. أركز حرفيًا على اللعبة. نحاول الفوز باللعبة لمساعدة الفريق على تقديم أفضل ما لديه”.

وأضاف بون أيضًا أن سوتو ربما أنقذ نفسه من شيء أسوأ بالانزلاق على الحائط.

قال بون: “أكثر مما تتخيل، يقوم اللاعبون بعمل جيد في معرفة كيفية حماية أنفسهم واللعب بذكاء في مواقف معينة. أعتقد أن هزيمته بالطريقة التي فعلها ساعدته على الحماية قليلاً. من الواضح أنه تعرض لإصابة وسيغيب عن المباراة اليوم، لكن الطريقة التي فعل بها ذلك نجحت في تجنب موقف سيئ”.

كان الأمر مشابهًا تمامًا لالتقاط آرون جادج في ملعب دودجر في يونيو الماضي، والذي جاء على حسابه حيث كسر إصبع قدمه على القاعدة غير المبطنة للحائط.

أصر القاضي في تلك الليلة على أنه كان بخير، لكنه خرج من التشكيلة في اليوم التالي، وكشفت الاختبارات اللاحقة عن وجود تمزق في أربطة إصبع قدمه.

واعترف سوتو يوم الخميس بأنه كان “قلقًا للغاية” بشأن ركبته عندما حدثت اللعبة، لكن الألم بدأ يتضاءل ببطء خلال الجولتين الأخيرتين من المباراة.

ومع ذلك، كان هناك بعض القلق حيث قال نجم خط اليمين إنه شعر بالكرة أثناء الجري وعندما حاول الضرب (لم يظهر مكانه في الترتيب مرة أخرى لضربة).