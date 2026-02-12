خوسيه ألفارادو لاعب نيكس يتولى بالفعل دور المنفذ الذي تشتد الحاجة إليه

فيلادلفيا – لقد دافع الرجل الصغير عن الرجل الكبير. وكان لها تأثير كبير.

إنه ليس مشهدًا شائعًا حول فريق نيكس هذا العام – حيث يقوم شخص ما بالفعل بالوقوف في وجه الخصم ليدافع عن زميله في الفريق.

تعرض ميتشل روبنسون، أثناء صعوده للغطس، لهزيمة قوية على يد تريندون واتفورد في نهاية الربع الأول من فوز نيكس 138-89 على سفنتي سيكسرز ليلة الأربعاء في Xfinity Mobile Arena. على الفور، وبينما كان روبنسون لا يزال على الأرض، حاول ألفارادو إبعاد واتفورد.

عندما لم يتزحزح واتفورد، تبادل ألفارادو معه بضع كلمات، وكان لا بد من الفصل بين الاثنين.

تعرض كل من ألفارادو ومدرب 76ers نيك نورس لأخطاء فنية.

وقال ألفارادو: “لقد ارتكب خطأ فادحا، لكنني أعتقد أنه ارتكب خطأ إضافيا قليلا من خلال التحديق”. “لن أفعل أيًا من ذلك. لقد كان ذلك في هذه اللحظة فقط. أعتقد أن هذا هو الوقت الذي أكون فيه في أفضل حالاتي، وأنشط قليلاً. لقد نجح الأمر لصالحي.”

وأدى ذلك إلى انطلاقة نيكس التي فتحت المباراة وجعلتهم يسيطرون بقوة.

وبعد الحادث، تفوق نيكس على سفنتي سيكسرز بفارق 15 نقطة قبل أن يخرج ألفارادو في الربع الثاني ليزيد تقدمه من تسع نقاط إلى 24 نقطة.

وسجل ألفارادو تسع نقاط من تلك النقاط الـ15 بثلاثية من رميات ثلاثية.

قال المدرب مايك براون: “لقد أشعلنا، بعدة طرق مختلفة.

لم تكن شجارًا كبيرًا، ولكن كان هناك بعض الشجار الذي كان يفتقده نيكس هذا العام، وهو أحد أسباب استحواذهم على ألفارادو قبل الموعد النهائي.

لقد كان ذلك تناقضًا كبيرًا مع افتقارهم إلى الاستجابة عندما أمسك درايموند جرين بساق كارل أنتوني تاونز وسحبه للأسفل أثناء الخسارة أمام ووريورز في 15 يناير.

الآن، على أية حال، لدى نيكس منفذ. حتى لو تم إدراجه بسخاء على ارتفاع 6 أقدام.

يمنح براون لاعبًا دفاعيًا للعبة بعد ذلك، ويقف المتلقي مع زوج من أحذية Timberland، من بين ملحقات أخرى، لتمثيل عقلية متشددة.

وكان من المناسب أن ألفارادو، الذي حصل على التقدير يوم الأربعاء، كان يرتدي زوجًا خاصًا به بالفعل.

قال جوش هارت: “هذا ما نحتاجه”. “هذا ما نريده منه. من الواضح أن هذه الصلابة، والقدرة على مساعدتنا على التنظيم، والقدرة على تسديد التسديدات. وجلب الطاقة الدفاعية، وجلب القوة البدنية، والدخول في ممرات التمرير، وهذه الأنواع من الأشياء. لهذا السبب هو هنا.”

إن دفاع ألفارادو العنيد على الكرة وقوته هو ما يشتهر به. عادة ما تكون لعبته الهجومية بمثابة علامة استفهام.

لكنه كان هداف الفريق غير المتوقع يوم الأربعاء، حيث أنهى المباراة برصيد 26 نقطة، كلها تقريبًا عبر رميات ثلاثية.

أصبح وقت القمامة هو وقت ألفارادو، حيث بدأ اللعب مع 76ers خلال الربع الرابع، مستخدمًا هجومه المتسلل الحاصل على براءة اختراع ليقوم بالسرقة بينما يلتقط 3s على الطرف الآخر. لقد ضرب أربع نقاط 3 أخرى في الربع الرابع.

كانت نقاطه الـ 26 وخمس سرقات هي أعلى مستوياته في الموسم. لقد كان أعلى مستوى في الفريق بالإضافة إلى 35 في 19 دقيقة فقط. ربطت نقاطه الثمانية الثلاثة أعلى مستوى في مسيرته.

قال ألفارادو: “لقد تدحرجت”. “لم أكن أعلم أن لدي ثمانية (3 ثواني) – كان يجب أن أصنع واحدة أخرى حتى أتمكن من كسر ربطة العنق.”

بحلول الربع الرابع، كان عدد كبير من مشجعي نيكس الحاضرين يهتفون “جوزيه، جوزيه، جوزيه، جوزيه” ويقفون على أقدامهم في كل تسديدة. لقد وصل بقوة منشط نيكس الرئيسي المحتمل.