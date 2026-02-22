خوسيه ألفارادو يثير عودة نيكس ويسمع هتافات الجماهير

في أول أربع مباريات لخوسيه ألفارادو مع نيكس، كانت انقساماته الهجومية أفضل بكثير في مباراتي الطريق – كلا الانتصارين – مما كانت عليه في خسارتي الفريق على أرضه في جاردن.

لكن مواطن بروكلين استمتع بأول لحظة حقيقية لفريق MSG في عودته للوطن، مما ساعد على العودة من تأخره بمقدار 18 نقطة في الربع الرابع لتحقيق فوز ساحق 108-106 على روكتس.

تم استخدام ألفارادو من قبل المدرب مايك براون لدقائق مهمة للمساعدة في إثارة النهضة الدفاعية للفريق على طول الامتداد، حيث أنهى المباراة بثماني نقاط وخمس سرقات وتقييم زائد 18 على مدار 20 دقيقة من مقاعد البدلاء، حتى أنه حصل على هتافات خوسيه رييس على غرار “خوسيه، خوسيه، خوسيه” من الجمهور المقدر.

قال ألفارادو بعد المباراة: “سيكون الأمر دائمًا رائعًا. إنه نوع من الفخر الذي أشعر به. يبدو الأمر كما لو أنني عندما ألعب لفريقي الوطني (بورتوريكو) أو بلدي، ألعب لمسقط رأسي، وسيتعين علي دائمًا أن أمثل على مستوى آخر، وأنافس فقط”.

برزت جذور ألفارادو في نيويورك وأسلوب اللعب الجريء في الاتجاهين مما جعله محبوبًا على الفور لدى جماهير فريق MSG بعد الاستحواذ على الموعد النهائي للتجارة من Pelicans.

كان أفضل ما قدمه المخضرم غير المصقول لمدة خمس سنوات في أول أربع مباريات له بزي نيكس هو انفجار 26 نقطة في 19 دقيقة – في تسديد 8 مقابل 13 من مدى 3 نقاط – في فوز الطريق يوم الأربعاء على 76ers. تمكن ألفارادو أيضًا من تسجيل 12 نقطة في تسديد 5 مقابل 12 (2 مقابل 6 من العمق) في فوز في بوسطن في أول ظهور له مع الفريق.

يمثل ذلك تناقضًا حادًا مع أول مباراتين منزليتين لمنتج Christ the King High School منذ الاستحواذ عليه، مع إجمالي 10 نقاط فقط في التسديد 4 مقابل 13، بما في ذلك 0 مقابل 8 من خارج القوس. كما سجل حارس النقطة الاحتياطية، المعروف باسم “Grand Theft Alvarado”، سبع سرقات في انتصارين على الطريق وواحدة فقط من كل هزيمتين على أرضه.

قال ألفارادو في وقت سابق من هذا الأسبوع: “فقط أحصل على إيقاع حقيقي”. “كما قلت، الأمر يأتي فقط من خلال قضاء الوقت مع اللاعبين والتواجد حولهم والحصول على ذلك ببطء.

“لكننا تجاوزنا ذلك، نحن في إيقاع الآن، لذلك أمامنا مسافة جيدة ونحاول القيام بشيء مميز هنا.”

كان جالين برونسون على مقاعد البدلاء، وتراجع نيكس بمقدار 16 نقطة ليبدأ الهدف الرابع، لكن رميات ثلاثية لاندري شاميت وكارل أنتوني تاونز وألفارادو بالإضافة إلى ضربة قاضية من ميكال بريدجز دفعت نيكس في غضون ست دقائق قبل حوالي سبع دقائق من اللعب.

قال ألفارادو: “في بعض الأحيان، لن يكون الأمر مجرد طلقات نارية، وعليك أن تفعل الأشياء الصغيرة، وتسرق، وتفعل ذلك”. “ولكن سيكون دائمًا نوعًا مختلفًا من المحركات عندما أرتدي هذا القميص. أنا من هنا، ويجب أن أمثل أفضل طريقة ممكنة.”

ثم قلص ألفارادو الفارق إلى اثنين بتمريرة من كيفن دورانت ورمية ركنية قبل أن يتعادل برونسون في النهاية مع بقاء 1:27.

وقال براون: “(مساعد المدرب) ريك برونسون هو من اقترح إشراك جوزيه في المباراة في ذلك الوقت، وكان هذا هو القرار الصحيح”. “لقد أدخلنا جوزيه في الملعب، وأعطانا شرارة على طرفي الملعب”.