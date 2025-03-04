خيارات العمالقة QB ، Travis Hunter ، المزيد

لاستخدام تشبيه تطبيق المواعدة ، قد يضطر العمالقة فقط إلى الاستمرار في التمرير مباشرة على قورتربك ومعرفة من يظهر كمباراة.

“لا أعتقد أنهم سيكونون الخيار الأول لأي شخص” ، أخبر أحد وكيل اتحاد كرة القدم الأميركي الذي تمثل شركته العديد من قورتربك لصحيفة بوست في مسودة الكشافة في اتحاد كرة القدم الأميركي الأسبوع الماضي.

بعد اختصارهم في سعيهم للتداول مع ماثيو ستافورد ، يقوم العمالقة بواجبهم على هارون رودجرز ، ورسل ويلسون ، وسام دارنولد ، وجوستين فيلدز ، وجاميس وينستون ، وآخرون قد يهتزون بمجرد افتتاح الوكالة الحرة يوم الاثنين المقبل. لكن هؤلاء قورتربك – إذا كان لديهم خيارات أخرى – قد يرون بعضًا من نفس الأعلام الحمراء التي تتعلق ستافورد بما يكفي لأخذ أموال أقل والبقاء مع الكباش.

“هل يمكنهم حمايتي؟ من يدعو المسرحيات؟ ما هي المدة التي يستغرقها المدرب الرئيسي والمدير العام الذي يوقعني إلى هناك؟ ” خمن وكيل اتحاد كرة القدم الأميركي الثاني عند طرح الأسئلة على الأسئلة التي سيطرحها عملاؤه عما إذا كانوا في هذا المكان.