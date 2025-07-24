خيارات بذور الطيور التي تجذب الغربان سراً إلى فناءك

الغربان طيور رائعة. إنهم ذكيون بشكل كبير ، ويحتفظون بجنازات لبعضهم البعض ، ويمكنهم التمسك بحضارة بأفضل ما في الأمر. بالطبع ، يسافرون أيضًا في عبوات صاخبة ، ويمكنهم اقتلاع العشب الخاص بك ، ويعملون كحيوانات مفترسة للزوار الآخرين الريش – وهذا هو السبب في أنه من المفهوم إذا كنت ترغب في تجربة بعض الحيل لإبعاد الغربان من تغذية الطيور أو أجزاء أخرى من واحة الفناء الخلفي.
على الرغم من أنه يمكنك التعامل مع هذا القتل غير المرغوب فيه من الغربان عن طريق صنع فزاعة لحديقتك ، فقد تتمكن أيضًا من التخلص منها فقط عن طريق تبديل خيارات بذور الطيور. الغربان تحب الفول السوداني وبذور عباد الشمس والذرة المتشققة وغيرها من المكسرات المختلطة. لذلك إذا كنت تجذب الطيور الأخرى إلى مغذياتك بمزيج تحتوي على أي من هذه المكونات ، فقد تجذب الغربان عن غير قصد إلى الفناء أيضًا. أن تكون أكثر انتقائية مع بذور الطيور الخاصة بك يمكن أن يساعد في إبعاد هذه الطيور إلى الأبد.
خيارات بذور الطيور لإدارة الغربان
Crows يعشق الفول السوداني – سوف يأخذونها بالكامل ، غير مملوءة في القشرة ، ثم كسرها مفتوحة للاستمتاع بالمكسرات في الداخل. الشيء نفسه ينطبق على الذرة المتشققة التي تظهر في بعض خلطات بذور الطيور. حتى إذا لم يكن الغربان مهتمًا بالتوجه إلى مغذي الطيور الخاص بك لتناول الطعام مع الطيور الأخرى ، فقد يتم جذبهم إلى المكونات ومحاولة الحصول على قصاصات سقطت على الأرض. في المرة القادمة التي تختار فيها أنواع بذور الطيور لجذب الطيور المفضلة لديك ، انتبه إلى الملصقات. تم العثور على الفول السوداني على وجه الخصوص في العديد من مزيج بذور الطيور ، لأنها مزيج رائع من البروتين والدهون ، ولكن البحث عن بذور الطيور “الصديقة للحساسية” يمكن أن يساعدك في العثور على خلطات بدونها ، أو يمكنك صنع بذور الطيور الخاصة بك عن طريق زراعة النباتات في الفناء الخلفي الخاص بك.
إلى جانب إلقاء نظرة أكثر حذراً على خيارات بذور الطيور لتجنب حب الغربان الخفيفة ، يمكنك القيام بدور أكثر نشاطًا في صدها من خلال البحث عن مزيج مع المكونات التي لا يعجبونها. إنهم ليسوا من عشاق Nyjer ، وهو عنصر شائع خاصة في مزيج Finch ، وكذلك Millet ، مفضل آخر فينش. الغربان أيضا لا تحب safflower. مثل الفول السوداني ، تعد بذور القرطم مصدرًا جيدًا للدهون والبروتين ، لذا فإن العثور على أو صنع مزيج بذور الطيور مع هذا المكون هو وسيلة رائعة للحفاظ على الغربان بينما لا تزال تغذي الأصدقاء الريش الذين تريد رؤيته.