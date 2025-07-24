خيارات بذور الطيور التي تجذب الغربان سراً إلى فناءك

الغربان طيور رائعة. إنهم ذكيون بشكل كبير ، ويحتفظون بجنازات لبعضهم البعض ، ويمكنهم التمسك بحضارة بأفضل ما في الأمر. بالطبع ، يسافرون أيضًا في عبوات صاخبة ، ويمكنهم اقتلاع العشب الخاص بك ، ويعملون كحيوانات مفترسة للزوار الآخرين الريش – وهذا هو السبب في أنه من المفهوم إذا كنت ترغب في تجربة بعض الحيل لإبعاد الغربان من تغذية الطيور أو أجزاء أخرى من واحة الفناء الخلفي.

على الرغم من أنه يمكنك التعامل مع هذا القتل غير المرغوب فيه من الغربان عن طريق صنع فزاعة لحديقتك ، فقد تتمكن أيضًا من التخلص منها فقط عن طريق تبديل خيارات بذور الطيور. الغربان تحب الفول السوداني وبذور عباد الشمس والذرة المتشققة وغيرها من المكسرات المختلطة. لذلك إذا كنت تجذب الطيور الأخرى إلى مغذياتك بمزيج تحتوي على أي من هذه المكونات ، فقد تجذب الغربان عن غير قصد إلى الفناء أيضًا. أن تكون أكثر انتقائية مع بذور الطيور الخاصة بك يمكن أن يساعد في إبعاد هذه الطيور إلى الأبد.