خيار باكسبلاش الأنيق قد ينتهي به الأمر إلى الأسف في مطبخك

يمكن أن يرفع backsplash من مظهر المطبخ عن طريق إضافة اللون والاهتمام البصري. إنه بمثابة عنصر وظيفي وزينه ، يحمي جدرانك من البقع مع تعزيز المظهر العام. سواء كنت تختار أنماطًا جريئة أو نغمات خفية ، يمكن للبلاط الأيمن ربط المطبخ معًا مثل أي شيء آخر. لقد جاءت اتجاهات باكسبلاش وذهبت على مر السنين ، من الأنماط الزخرفية في الثمانينيات إلى بلاط الترافرتين الموضع قطريًا في 2000s. يظهر اتجاه Backsplash جديد ، رغم ذلك – باكسبلاش البلاط الأسود. يمكن أن يؤدي تثبيت باكسبلاش بلاط أسود إلى إعطاء مطبخك مظهرًا أنيقًا وحديثًا. إذا كنت تفكر في هذا البديل الأنيق لمطبخك ، فقد ترغب في التفكير مرتين. هناك الكثير من الأسباب لتمرير اتجاه البلاط الأسود باكسبلاش.

يمكن أن تجعل باكسبلاشات الظلام مطبخك يشعر بأنه صغير ، وكذلك البرد وغير المذهل. وذلك لأن الألوان الداكنة تمتص الضوء بدلاً من عكسها. وأيضًا ، إذا كنت تخبز أو طهي في كثير من الأحيان ، فإن هناك الكثير من الدقيق والكريمة ، والبقع والغبار من الخفقان ، والتحريك ، والعجن ، وينهض ، ستكون مرئية للغاية وتخلق تباينًا صارخًا مع البلاط الأسود. أخيرًا ، ليس جمالية المطبخ الأسود شائعًا ، وإذا كنت تخطط لوضع منزلك في السوق في أي وقت قريب ، فقد ترغب في إعادة النظر في إضافة باكسبلاش خاص بأذواقك.