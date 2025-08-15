خيار باكسبلاش الأنيق قد ينتهي به الأمر إلى الأسف في مطبخك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن أن يرفع backsplash من مظهر المطبخ عن طريق إضافة اللون والاهتمام البصري. إنه بمثابة عنصر وظيفي وزينه ، يحمي جدرانك من البقع مع تعزيز المظهر العام. سواء كنت تختار أنماطًا جريئة أو نغمات خفية ، يمكن للبلاط الأيمن ربط المطبخ معًا مثل أي شيء آخر. لقد جاءت اتجاهات باكسبلاش وذهبت على مر السنين ، من الأنماط الزخرفية في الثمانينيات إلى بلاط الترافرتين الموضع قطريًا في 2000s. يظهر اتجاه Backsplash جديد ، رغم ذلك – باكسبلاش البلاط الأسود. يمكن أن يؤدي تثبيت باكسبلاش بلاط أسود إلى إعطاء مطبخك مظهرًا أنيقًا وحديثًا. إذا كنت تفكر في هذا البديل الأنيق لمطبخك ، فقد ترغب في التفكير مرتين. هناك الكثير من الأسباب لتمرير اتجاه البلاط الأسود باكسبلاش.
يمكن أن تجعل باكسبلاشات الظلام مطبخك يشعر بأنه صغير ، وكذلك البرد وغير المذهل. وذلك لأن الألوان الداكنة تمتص الضوء بدلاً من عكسها. وأيضًا ، إذا كنت تخبز أو طهي في كثير من الأحيان ، فإن هناك الكثير من الدقيق والكريمة ، والبقع والغبار من الخفقان ، والتحريك ، والعجن ، وينهض ، ستكون مرئية للغاية وتخلق تباينًا صارخًا مع البلاط الأسود. أخيرًا ، ليس جمالية المطبخ الأسود شائعًا ، وإذا كنت تخطط لوضع منزلك في السوق في أي وقت قريب ، فقد ترغب في إعادة النظر في إضافة باكسبلاش خاص بأذواقك.
بدائل بلاط باكسبلاش الأسود للنظر فيها
إذا كنت توافق على أن باكسبلاش المطبخ الأسود ليس مناسبًا لمنزلك ، فقد تتساءل عما إذا كان هناك المزيد من خيارات باكسبلاش الخالدة التي تكون حديثة وأنيقة بنفس القدر. نعم ، من الممكن أن يكون لديك باكسبلاش أنيقة من شأنها أن تختبر أيضًا اختبار الزمن. سوف يمنحك خلط البلاط الأسود باللون الرمادي والأسود المظهر الحديث الذي تريده ، ومع ذلك فهو خفيف بما فيه الكفاية بحيث لا يحتوي مطبخك على شعور بارد بارد باكسبلاش أسود عادي. يعد باكسبلاش البلاط الرمادي الفاتح محايدًا جيدًا يتجاوز الأبيض الممل ، وسيعكس باكسبلاش معدني حديث الضوء ويفتح الغرفة.
إذا كنت لا تزال تحب فكرة packsplash أسود ، فهناك شيء قد ترغب في التفكير فيه-بلاط باكسبلاش بيل واللاصطدام. تمثل بلاط القشر واللصوص ، مثل هذه البلاط الأسود من البلاط TIC TAC ، خيار باكسبلاش باكسبلاش رفيع المستوى ، شبه دائم. يتم تثبيت باكسبلاش باكسبلاش القشر دون مساعدة من الجص. إنهم يلتزمون بجدار مطبخك ويمكن تثبيته على باكسبلاش باكسبلاش موجود. عندما يحين الوقت لبيع منزلك ، أو عندما تكون جاهزًا لتغيير باكسبلاش آخر ، يمكن إزالة هذه البلاط بسهولة. وطالما تم تسخين أوراق البلاط ورفعها بعناية ، يجب ألا يتحمل الجدار خلف باكسبلاش أي ضرر.