داخل الاحتفال بالذكرى السنوية الحميمة باتريك وبريتاني ماهومز

رياضة
داخل الاحتفال بالذكرى السنوية الحميمة باتريك وبريتاني ماهومز

كان باتريك ماهومز وزوجته بريتاني يمثلون ليلة رومانسية للاحتفال بذكرى زواجهما الثالثة يوم الأربعاء.

استمتع الزوجان ، اللذان ربطا العقدة في ماوي في 12 مارس 2022 ، بعشاء على ضوء الشموع يتميز بقائمة مخصصة وكوكتيلات ، كما هو موضح في الصور التي شاركها على Instagram.

“3 سنوات” ، كتب قورتربك تشيفز على قصته في Instagram ، مضيفًا اثنين من الرموز التعبيرية من القلب الأبيض.

تضمنت Mahomes ، 29 عامًا ، لقطة من بريتاني المبتسمة التي تحمل مشروبًا.

ارتدى طراز السباحة الرياضي المصور ، أيضًا 29 ، بنطلون جينز أزرق وقمة أسود طويل الأكمام.

ارتدى بطل Super Bowl ثلاث مرات سراويل بيضاء وقميص مارون.

عند نقلها إلى قصصها في Instagram ، شاركت بريتاني صورة من Mahomes مع ظهره إلى الكاميرا أثناء المشي إلى طاولتهم – التي كانت مغطاة بالورود البيضاء والشموع العائمة والبتلات الوردية.

ليس من الواضح أين حدث عشاءهم ، على الرغم من أنه بدا أن الزوجين كان لديهما غرفة خاصة لأنفسهم.

احتفل الزوجان بثلاث سنوات من الزواج بعد ما يزيد قليلاً عن شهر واحد من خسارة الزعماء 40-22 للنسور في Super Bowl في فبراير.

تزوج ماهومز وبريتاني بعد عامين تقريبًا من اقتراحه في ملعب أروهيد ، حيث يلعب رؤساء المباريات المنزلية ، في سبتمبر 2020.

ابنتهما ، الجنيه الاسترليني سكاي ماهومز ، البالغ من العمر الآن 4 سنوات ، كانت فتاة زهرة.

كان فريق الزعماء الضيق Travis Kelce وصديقته السابقة ، المؤثر كايلا نيكول ، في حفل الزفاف.

كان كيلس يرجع إلى تايلور سويفت منذ صيف عام 2023.

رحب ماهومز وبريتاني ، اللذان شاركا في حزب KC الحالي في NWSL ، ابنهما باتريك “البرونز” لافون ماهومز الثالث ، في 28 نوفمبر 2022 ، تليها ولادة ابنتهما غولدن راي في 12 يناير 2025.

كانوا أحبة المدارس الثانوية والتقوا أثناء التحاقهم بالمدرسة الثانوية في وايتهوس في تكساس.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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