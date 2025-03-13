داخل الاحتفال بالذكرى السنوية الحميمة باتريك وبريتاني ماهومز

كان باتريك ماهومز وزوجته بريتاني يمثلون ليلة رومانسية للاحتفال بذكرى زواجهما الثالثة يوم الأربعاء.

استمتع الزوجان ، اللذان ربطا العقدة في ماوي في 12 مارس 2022 ، بعشاء على ضوء الشموع يتميز بقائمة مخصصة وكوكتيلات ، كما هو موضح في الصور التي شاركها على Instagram.

“3 سنوات” ، كتب قورتربك تشيفز على قصته في Instagram ، مضيفًا اثنين من الرموز التعبيرية من القلب الأبيض.

تضمنت Mahomes ، 29 عامًا ، لقطة من بريتاني المبتسمة التي تحمل مشروبًا.

ارتدى طراز السباحة الرياضي المصور ، أيضًا 29 ، بنطلون جينز أزرق وقمة أسود طويل الأكمام.

ارتدى بطل Super Bowl ثلاث مرات سراويل بيضاء وقميص مارون.

عند نقلها إلى قصصها في Instagram ، شاركت بريتاني صورة من Mahomes مع ظهره إلى الكاميرا أثناء المشي إلى طاولتهم – التي كانت مغطاة بالورود البيضاء والشموع العائمة والبتلات الوردية.

ليس من الواضح أين حدث عشاءهم ، على الرغم من أنه بدا أن الزوجين كان لديهما غرفة خاصة لأنفسهم.

احتفل الزوجان بثلاث سنوات من الزواج بعد ما يزيد قليلاً عن شهر واحد من خسارة الزعماء 40-22 للنسور في Super Bowl في فبراير.

تزوج ماهومز وبريتاني بعد عامين تقريبًا من اقتراحه في ملعب أروهيد ، حيث يلعب رؤساء المباريات المنزلية ، في سبتمبر 2020.

ابنتهما ، الجنيه الاسترليني سكاي ماهومز ، البالغ من العمر الآن 4 سنوات ، كانت فتاة زهرة.

كان فريق الزعماء الضيق Travis Kelce وصديقته السابقة ، المؤثر كايلا نيكول ، في حفل الزفاف.

كان كيلس يرجع إلى تايلور سويفت منذ صيف عام 2023.

رحب ماهومز وبريتاني ، اللذان شاركا في حزب KC الحالي في NWSL ، ابنهما باتريك “البرونز” لافون ماهومز الثالث ، في 28 نوفمبر 2022 ، تليها ولادة ابنتهما غولدن راي في 12 يناير 2025.

كانوا أحبة المدارس الثانوية والتقوا أثناء التحاقهم بالمدرسة الثانوية في وايتهوس في تكساس.