داخل الرابط المخيف بين سرطان البنكرياس وآلام الظهر

إذا لم تكن تعاني بالفعل من آلام الظهر، فمن المرجح أنك ستعاني منها يومًا ما. في الواقع، سيعاني ما يصل إلى 85% من الأشخاص في الولايات المتحدة من آلام الظهر في مرحلة ما، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب. ولحسن الحظ، فإن آلام الظهر غالبا ما تكون مشكلة مؤقتة. (اقرأ عن بعض الأسباب الخادعة لآلام الظهر التي قد تفاجئك.) لكن آلام الظهر يمكن أن تتحول أيضًا إلى مصدر قلق مزمن ومنهك. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن آلام الظهر هي السبب الرئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم.
لا يعد ألم الظهر اضطرابًا أو مرضًا في حد ذاته، ولكنه أحد الأعراض — وقد يكون تحديد السبب الكامن وراءه أصعب مما قد تظن. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل ظهرك يؤلمك، بما في ذلك أقراص العمود الفقري المنتفخة أو “انزلاقها”، والالتواء والإجهاد، والتهاب المفاصل، وضعف العضلات، والسمنة، وحتى حالات الصحة العقلية الشائعة. ومع ذلك، هناك سبب آخر محتمل (ومخيف طبيًا) وراء إصابة الشخص بألم في الظهر، وهو سبب لا يشك فيه معظم الناس على الفور: سرطان البنكرياس.
لماذا يمكن التغاضي عن الألم المرتبط بسرطان البنكرياس
وفيما يتعلق بالسرطان، فإن سرطان البنكرياس نادر نسبيا. تفيد تقارير جمعية السرطان الأمريكية أن 3٪ فقط من حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويًا تكون في البنكرياس. ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان البنكرياس منخفض نسبيًا بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى. في المتوسط، سيعيش 13% من الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد تشخيصهم وعلاجهم. ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لأولئك الذين تم اكتشاف إصابتهم بالسرطان بينما لا يزال موضعيًا ولم ينتشر هو 44% – أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط معدل البقاء على قيد الحياة.
هناك مشكلة واحدة فقط: العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان البنكرياس تميل إلى أن تكون في حدها الأدنى، كما يمكن إرجاعها بسهولة إلى عوامل وظروف أخرى. على هذا النحو، قد لا يربط الأشخاص آلام الظهر المزعجة بسرطان البنكرياس وقد ينتظرون رؤية الطبيب. بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على مكان حدوث سرطان البنكرياس داخل البنكرياس، قد لا يكون الألم مؤشرًا مبكرًا على الإطلاق. وكما تشير Johns Hopkins Medicine، فإن وجود ورم سرطاني في رأس البنكرياس قد لا يؤذي، ولكنه قد يسهل الإصابة باليرقان.
حتى الأطباء قد لا يفترضون أن آلام الظهر التي يعاني منها المريض هي سرطان البنكرياس. وفي حديثه مع Mayo Clinic، قال طبيب الجهاز الهضمي الدكتور سانثي سواروب: “ليس من الممكن فحص كل شخص يعاني من عسر الهضم أو الغازات أو آلام البطن أو آلام الظهر، لأن نسبة صغيرة منهم ستصاب بهذا السرطان”. يوضح المقال نفسه أنه ما لم يكن سرطان البنكرياس منتشرًا في عائلة شخص ما، فإن الأطباء عادةً لن يقوموا بفحص هذه الحالة.
كيفية تفسير الألم غير العادي الذي قد يشير إلى سرطان البنكرياس
كيف يمكنك التأكد من أنك أو أحد أفراد أسرتك لا تتجاهل آلام الظهر التي قد تشير إلى وجود سرطان البنكرياس المحتمل؟ تتمثل إحدى الإستراتيجيات في فهم سمات آلام الظهر المرتبطة بسرطان البنكرياس.
على سبيل المثال، يميل هذا النوع المحدد من آلام الظهر إلى الانتشار في جميع أنحاء منتصف الظهر وقد يبدو وكأنه ينتشر من منتصف الجذع باتجاه الظهر. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عابرًا وغير ملحوظ تمامًا من حيث الشدة. أبلغ بعض المرضى أيضًا عن آلام في الظهر تحت أكتافهم أو في الجزء العلوي الأوسط من الظهر.
لأن آلام الظهر تأتي من الضغط الناتج عن نمو الأورام، فإن التحرك يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الألم. ولكن كلما استمرت الأورام في النمو، كلما أصبح من الصعب جعل الألم يختفي عن طريق تغيير الأوضاع. وإذا كان الألم مصحوبًا بفقدان الوزن، أو انتفاخ المعدة، أو تغيرات في الأمعاء، أو ظهور مرض السكري من النوع الثاني، فقد يكون الوقت قد حان لطلب المشورة الطبية.
إذا تم إخبارك بأنك مصاب بسرطان البنكرياس، فقد يتم توجيهك لتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أو تلك التي تستلزم وصفة طبية وأدوية أخرى لإدارة آلام الظهر أثناء استكشاف علاجات أخرى للسرطان. وبدلاً من ذلك، قد يوصي طبيبك بحقن مادة يمكن أن تعطل مستقبلات الألم في ظهرك. أو يمكنك تجربة علاجات تكميلية لإدارة الألم مثل التنويم المغناطيسي أو التأمل أو الوخز بالإبر بدعم من طبيب الأورام.