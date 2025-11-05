داخل الرابط المخيف بين سرطان البنكرياس وآلام الظهر

وفيما يتعلق بالسرطان، فإن سرطان البنكرياس نادر نسبيا. تفيد تقارير جمعية السرطان الأمريكية أن 3٪ فقط من حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويًا تكون في البنكرياس. ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان البنكرياس منخفض نسبيًا بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى. في المتوسط، سيعيش 13% من الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد تشخيصهم وعلاجهم. ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لأولئك الذين تم اكتشاف إصابتهم بالسرطان بينما لا يزال موضعيًا ولم ينتشر هو 44% – أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​معدل البقاء على قيد الحياة.

هناك مشكلة واحدة فقط: العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان البنكرياس تميل إلى أن تكون في حدها الأدنى، كما يمكن إرجاعها بسهولة إلى عوامل وظروف أخرى. على هذا النحو، قد لا يربط الأشخاص آلام الظهر المزعجة بسرطان البنكرياس وقد ينتظرون رؤية الطبيب. بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على مكان حدوث سرطان البنكرياس داخل البنكرياس، قد لا يكون الألم مؤشرًا مبكرًا على الإطلاق. وكما تشير Johns Hopkins Medicine، فإن وجود ورم سرطاني في رأس البنكرياس قد لا يؤذي، ولكنه قد يسهل الإصابة باليرقان.

حتى الأطباء قد لا يفترضون أن آلام الظهر التي يعاني منها المريض هي سرطان البنكرياس. وفي حديثه مع Mayo Clinic، قال طبيب الجهاز الهضمي الدكتور سانثي سواروب: “ليس من الممكن فحص كل شخص يعاني من عسر الهضم أو الغازات أو آلام البطن أو آلام الظهر، لأن نسبة صغيرة منهم ستصاب بهذا السرطان”. يوضح المقال نفسه أنه ما لم يكن سرطان البنكرياس منتشرًا في عائلة شخص ما، فإن الأطباء عادةً لن يقوموا بفحص هذه الحالة.