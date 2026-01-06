داخل انتكاسات مايكل بورتر جونيور في طريقه إلى اختراق Nets

إن الأداء المذهل الذي حققه مايكل بورتر جونيور – وهو حملة من عيار كل النجوم – يصدم الجميع باستثناء الرجل الذي قام بتجميعها.

مهاجم النيتس ليس متفاجئًا بما يفعله. فقط كيف.

القيام بذلك في أعقاب مشاكل الظهر المنهكة المحتملة والعمليات الجراحية المتعددة، وهي نفس الإصابات والعمليات التي دمرت بن سيمونز. القيام بذلك عن طريق إسقاط القدم، واللعب بنفس الدعامة التي يرتديها ضحايا السكتة الدماغية لإعادة تعلم كيفية المشي.

لا تخطئ، كون بورتر هو اللاعب الوحيد في المؤتمر الشرقي الذي يبلغ متوسطه 25 نقطة على الأقل وسبع متابعات، وهو أمر مثير للإعجاب – وأكثر من ذلك بالنسبة لفريق نتس المتعطش للمواهب (11-22) الذي لا يحقق أي فوز هذا الموسم بدونه.