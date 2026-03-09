داخل جولات السيارات “الخاصة” التي غذت صعود فريق ريد بولز بقيادة ماثيو دوس سانتوس

قد يبدو التنقل لمدة ساعتين ذهابًا وإيابًا أمرًا شاقًا بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لماثيو دوس سانتوس ووالدته آنا، فقد أدى ذلك إلى بناء رابطة جعلتهما أقرب إلى بعضهما البعض ووضع الأساس الذي ساعد الشاب البالغ من العمر 17 عامًا على أن يصبح نجمًا بارزًا في ريد بول نيويورك.

كل يوم للتدريب، منذ انضمامه لأول مرة إلى أكاديمية ريد بول قبل تسع سنوات، قام دوس سانتوس ووالدته آنا بالرحلة من ساندي هوك، كونيتيكت، إلى منشأة تدريب النادي في نيوجيرسي. لقد منحتهم فرصة للتواصل وجعل صعوده النيزكي هذا الموسم أكثر خصوصية.

وقال دوس سانتوس لصحيفة The Washington Post: “أعتقد أن هذا ما يجعل الأمر مميزاً للغاية بالنسبة لي أن أكون حيث أنا الآن، لأن تلك الرحلات التي تستغرق ساعتين تساعدني حقاً في العلاقة مع أمي وأبي (ماورو سيزار دوس سانتوس)”. “إن إجراء تلك المحادثات حول التدريب، وإجراء تلك المحادثات حول الألعاب هو ما أوصلني إلى هنا إلى هذه النقطة.”

عاد دوس سانتوس إلى تشكيلة ريد بولز الأساسية يوم الأحد في خسارته 3-0 أمام مونتريال بعد أن لعب بشكل جيد خلال الأسبوعين الأولين من الموسم، ولم يكن لدى ريد بولز أي خيار سوى ترقيته من عقد فريق ثانٍ إلى صفقة MLS. إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يكون مؤهلاً للعب مع الفريق الأول لبقية الموسم.

لعب المراهق 61 دقيقة وكان فعالاً في تحريك الكرة بخمس من ست كرات طويلة دقيقة.

ساعد في خلق فرصة في الدقيقة 41 عندما أرسل عرضية إلى أدري محمدي.

تم حجب رأسية محمد.

يأتي ذلك بعد أن ساعد في صناعة هدف جوليان هول في المباراة الثانية بالموسم ضد نيو إنجلاند.

كان هناك الكثير مما يستحق التقدير بشأن لعب دوس سانتوس على أرض الملعب، لكن جوناثان رودس، مدرب فريق ريد بولز تحت 18 عامًا، قال لصحيفة The Post إن “الصلصة السرية” التي ساعدته على النمو خلال مسيرته المهنية هي الدعم العائلي الذي يتمتع به المدافع الشاب.

قال رودس: “لديه شبكة جيدة من حوله. عائلته مستقرة جدًا معه”. “كلما واجه تحديات في الأكاديمية، كانوا داعمين له. … كان هناك الكثير من الصعود والهبوط طوال مسيرتهم المهنية، ولكن في مسيرته الشابة مع الأكاديمية ثم مع الفريق الأول هنا، كان والديه، وشبكته من حوله، داعمين جدًا له، ومستقرون جدًا. لا يرتقون كثيرًا عندما تسير الأمور على ما يرام، ولا يتراجعون كثيرًا. إنهم يثقون في العملية من أجله.”

قالت آنا عن ابنها: “أرى مدى تواضعه وتفانيه كل يوم”. “إنه يعمل بجد بشكل لا يصدق، ويحترم زملائه ومدربيه، ويظل دائمًا يركز على التحسن كلاعب وكشخص. آمل أن يتمكن الأشخاص الذين يشاهدونه وهو يلعب من رؤية حبه للعبة والعمل الجاد الذي أتى به إلى هنا.”

كانت خسارة يوم الأحد هي أول قطعة من الشدائد التي واجهها فريق ريد بولز الشاب بعد تحقيق الانتصارات خلال الأسبوعين الأولين من الموسم. على الرغم من التفوق في التسديد والسيطرة على الكرة بنسبة 67% إلى 33%، سجل نادي مونتريال ثلاثة أهداف في مرمى الحارس إيثان هورفاث.

وسجل برينس أوسو من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة وسجل لاعب وسط ريد بول السابق ويكي كارمونا هدفين في الدقيقتين 44 و68 لصالح نادي مونتريال.