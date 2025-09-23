داخل حياة Trevschirps ، “هيكلر محترف” يضع تدورًا جديدًا على واحدة من أقدم التسلية في لعبة البيسبول

حصل مشجعو الرياضة على اسم سيء في السنوات الأخيرة مع Troves من مقاطع الفيديو القتالية والسخرية الخام التي تم التقاطها في مقاطع التواصل الاجتماعي – لكن أحد المؤثرين عبر الإنترنت مصمم على إنقاذ الفن المفقود من Heckling.

تعرف على تريفور جيلمور ، أو تريفشيربس ، كما هو معروف على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو “هيكلر المحترف” المصمم ذاتياً الذي يصنع موجات في المبيضات في دوري البيسبول الرئيسي من خلال إعادة تخيل تقاليد هواية أمريكا الطويلة المتمثلة في السخرية من المعجبين.

يتبع Gilmore مقاربة أخف للاعبين المفعمين بالحيوية ، وهي شخصية يعتقد أنها تتناسب مع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ، وعصر واعي للصحة العقلية وصديق الراعي.

وقال جيلمور: “يقول الناس أشياء شخصية مروعة عن عائلات اللاعبين ، لكن هذا لم يعد يطير”. “أنا فقط أحاول أن أبقيه ممتعًا لأن Heckling كان جزءًا من لعبة البيسبول منذ إنشائها. يمكننا أن نفعل ذلك بطريقة أخرى – جعل اللاعبين يضحكون ، ويرميهم قليلاً ، وربما نرى خطأً هنا أو هناك.”

يقول جيلمور إن شخصيته الفريدة نشأت قبل بضع سنوات عندما حضر هو وصديقه ، جاز ، الذي يصور الآن محتوى تريفشيربس ، لعبة رينو آسس وتركوا غير متأثرين بمخلوقات المبيض المحلية.

قال جيلمور: “إنهم ليسوا مبدعين ، وهو شخصي”. “إنه في الغالب مجرد الكثير منكم تمتص. لذلك أنا مثل هناك طريقة أفضل للقيام بذلك.”

بمساعدة Jaz والمنتج Cody ، أطلق Gilmore صفحاته الاجتماعية في أواخر عام 2022 ، ولكن لم يكن حتى مايو 2023 أن Trevschirps أصبح فيروسيًا حقًا.

“يا كيفن (Keirmeier) ، أسمع أنك تأكل Kit-kats جانبيًا ، أنت بوم!” صرخ جيلمور في مقطع Tiktok 2023 ، والذي تلقى أكثر من تسعة ملايين مشاهدة.

في غضون عامين فقط منذ ذلك الحين ، أصبح إحساسًا بالإنترنت ، حيث قام بتجميع أكثر من مليون متابع مجتمعين على Tiktok و Instagram مع غرائزه أثناء السفر إلى الألعاب بشكل أساسي كل عطلة نهاية أسبوع أخرى.

يقول جيلمور إن المشجعين يتدفقون الآن على مقاعد المبيض بالقرب منه ، ويعترفون به في الحشد – وبعضهم ذهب إلى حد التقاط الصور مع التوقيعات منه.

حتى الفرق تلاحظ. لدى Gilmore صفقة التذاكر مع San Francisco Giants ، فريقه “الوطن” ، وسافر عبر البلاد لإثارة اللاعبين في Ballparks الأخرى ، وأحيانًا يتم تقديم التذاكر من قبل فرق للألعاب الخاصة. ترتبط فرق الدوري الصغرى – يائسة لمقلات العيون في ألعابهم – مع Gilmore من قبل العشرات.

لقد شعر اللاعبون بتأثيره بشكل مباشر أيضًا.

يتذكر جاكسون ميريل ، جاكسون ميريل ، لكل من SFGATE: “لقد قام بتخليصني وكان مثل ،” أراهن أنك دائمًا ثلاثة-في لعبة الجولف “. “لذلك في الشهر الأول من هذا الموسم ، أنا ثلاثة أضعاف على كل أخضر-شيء لم أفعله أبدًا. لقد دخل في رأسي.”

لدى Gilmore قائمة جارية تضم حوالي 1000 سطر – بعضها إيجابي ، وبعضها سلبي – ولكن يذهب إلى الألعاب مع حوالي عشرة من النكات المكتوبة وتُعقد الحشد من هناك.

تشمل بعض المفضلة للمعجبين “أراهن أنك ترتدي الجوارب للنوم” ، و “أراهن أنك تترك القمامة في سيارة صديقك” – مزاح صحية يمكن أن تجعل الناس من جميع الأعمار للكسر.

سوف يسقط أيضًا اقتباس الفيلم العرضي أو الأغنية الغنائية ، والذي يحصل دائمًا على مروحة المعرفة.

لقد تفرع جيلمور إلى رياضات أخرى ، حيث جلب سيرك من رجل واحد إلى ألعاب الهوكي في الدوري الصغرى وسباقات ناسكار ، لكنه ظل في لعبة البيسبول ، حيث أصبح النقيق من خارج الأسوار مرادفًا للرياضة.

وقال جيلمور: “أحاول فقط إعادة المتعة والإثارة والترفيه إلى لعبة البيسبول لأن الكثير من الناس يقولون إنها رياضة تموت ، لا أؤمن بها لثانية واحدة”. “نحن ندخل الناس في ذلك مثل” أنا لا أحب البيسبول ، لكنني سأذهب إلى لعبة لرؤية هذا شخصيًا “.