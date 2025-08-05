داخل خاتم الكلاب السابق لاعب NFL Leshon Johnson

يُعتقد أن خاتم لاعب الكلاب السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي ليشون جونسون هو أكبر نوبة على الإطلاق للكلاب في قضية اتحادية ، وفقًا لوزارة العدل ، ويزعم أن العمالقة السابقين الذين يركضون قد وصفوا دم الكلب الذي قام بزراعته بأنه “لطيف وفضي”.

أُدين جونسون الأسبوع الماضي بانتهاك حظر قانون رعاية الحيوانات الفيدرالية ضد امتلاك الحيوانات وبيعها ونقلها وتسليمها لاستخدامها في مشاريع محاربة من قبل قاضٍ اتحادي في أوكلاهوما.

وجدت هيئة المحلفين جونسون مذنبا في ستة من 23 تهمة.

وذكرت أوكلاهان في 29 مارس أن جهازًا إلكترونيًا تم الاستيلاء عليه من جونسون يتضمن صورًا للكلب على جهاز المشي وصور من الكلاب الميتة والمشوهات.

أدلى جونسون بتعليقه المزعوم “اللطيف والسيء” في محادثة هاتفية تم الحصول عليها منذ ذلك الحين مع مخبر حكومي ، وفقًا للورقة.

استولت السلطات على 190 “كلاب حفرة الثور” ، والتي قال إنفاذ القانون الفيدرالي كانت تستخدم في “مشروع لمكافحة الحيوانات” ، من مقر إقامة جونسون و “ساحة خارج الموقع” في أوكلاهوما في أكتوبر الماضي.

ذكرت Oklahoman أيضًا أن جدول بيانات يتضمن سجلات مالية رقمية من خلال تطبيق Cash الذي يُزعم أنه يعرض معاملات لـ “Fighting Dogs” ، مع بعض الدول السريعة وغيرها.

في المحاكمة ، قدم المدعون العامون أدلة على أن جونسون قام بتربية الكلاب والاتجار بها لنية القتال من خلال عملية “Mal Kant Kennels”.

ادعى جونسون أن Mal Kent Kennels كانت شركة تربية شرعية ، لكن المدعين العامين جادلوا بأن جونسون يعلم أنه كان يرفع الكلاب التي سيتم استخدامها في معارك الكلاب.

أنتجت الشركة مبيعات 400،000 دولار على مدار أربع سنوات قبل اعتقال جونسون ، وفقا ل Tulsa World.

أقر جونسون بأنه مذنب في تهم مكافحة الحيوانات في محكمة أوكلاهوما المحلية في عام 2004 وحصل على عقوبة مؤجلة لمدة خمس سنوات ، قبل فترة طويلة من التهمة الأخيرة.

مجموعة من الجولة الثالثة من Green Bay في مسودة عام 1994 ، لعب جونسون خمسة مواسم اتحاد كرة القدم الأميركي بين باكرز ، وكرادلة العمالقة ، الذين لعبهم في عام 1999.