داخل رحلة ميليسا مكارثي لإنقاص الوزن

كانت الممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي تاريخياً صريحة بشكل منعش – وفلسفية بعض الشيء – حول شكلها المتعرج. على سبيل المثال، في عام 2016، قالت لـ Redbook أن كل امرأة تتمتع بصحة جيدة يجب أن تشعر بالحرية في “الاستمتاع واحتضان أي نوع من أنواع الجسم لديك” (عبر اليوم). في نفس العام، قالت لـ Refinery29، “سأكون في الأعلى، وسأكون في الأسفل، ربما لبقية حياتي”، وتجاهلت فكرة أن وزنها يجب أن يكون الجانب الأكثر “إثارة للاهتمام” فيها.
كان ذلك حينها. اليوم، اتخذت موقفًا حذرًا إلى حد ما بشأن فقدان الوزن الدراماتيكي الذي كان معروضًا عندما استضافت SNL في أواخر عام 2025. وفقًا لـ Entertainment Tonight (عبر YouTube)، ربما خسرت مكارثي ما يزيد عن 95 رطلاً. لكن لا أحد متأكد من المسار الذي سلكته لأنها لم تكشف بالضبط عن كيفية انخفاض وزنها – أو مدى خفة وزنها.
وهذا يجعل رحلتها الحالية غامضة. ومع ذلك، قد يكون من الممكن استبعاد احتمال أنها استخدمت جراحة لعلاج البدانة بناءً على التعليقات السابقة.
لماذا ربما لم تكن جراحة السمنة هي الحل؟
من المؤكد أن الكثير من الأشخاص الذين يريدون أو يحتاجون إلى فقدان قدر كبير من الوزن يتخذون طريقًا جراحيًا. وأشار المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى إلى أنه في عام 2018، تم إجراء حوالي ربع مليون عملية جراحية للسمنة في الولايات المتحدة. وبحلول عام 2022، ارتفع العدد إلى 280 ألفًا، وفقًا لمراجعة أجريت في ذلك العام في مجلة جراحة السمنة والأمراض ذات الصلة.
ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن مكارثي قد خضعت لأي نوع من علاجات السمنة (على سبيل المثال، تكميم المعدة أو ربط المعدة) لتقليل حجمها بين عامي 2024 و2025. في الواقع، خلال مقابلة عام 2018 مع The Breakfast Club (عبر يوتيوب)، قالت إنها تفضل إنقاص الوزن ببطء عندما سُئلت عن سبب عدم خضوعها لعملية جراحية. (ملاحظة جانبية: في ذلك الوقت، خسرت مكارثي ما يقدر بـ 75 رطلاً من وزنها خلال ما وصفته في البرنامج الإذاعي بأنه كان حوالي خمس سنوات).
ليس من الواضح ما إذا كان مكارثي قد استخدم أدوية GLP-1
هناك طريقة أخرى شائعة بشكل متزايد لإنقاص الوزن وهي بمساعدة منبهات GLP-1 مثل Ozempic وWegovy (يشار إليها بشكل عام باسم semaglutide). تعمل أدوية GLP-1 المتاحة بوصفة طبية على تقليل تقلبات السكر في الدم والحد من آلام الجوع. تشير دراسة أجريت عام 2025 في JAMA Network Open إلى أن استخدام GLP-1 قد زاد “بشكل كبير” منذ عام 2022.
على الرغم من أن مكارثي لم تعترف بتناول دواء GLP-1، إلا أن ممثلة واحدة أخرى على الأقل طرحته كسبب محتمل لمظهر مكارثي الجديد. في عام 2024، سألت الممثلة الأسطورية باربرا سترايساند مكارثي على إنستغرام عما إذا كانت قد فقدت وزنها باستخدام Ozempic (عبر الوقاية). تلقى تعليق سترايسند استهجانًا سريعًا من معجبي مكارثي. ومع ذلك، اتخذت مكارثي منهجًا إيجابيًا تجاه السؤال ونشرت مقطع فيديو على Instagram تشير فيه إلى أنها لا تمانع في جذب انتباه سترايسند.
ومع ذلك، لم يجب مكارثي أبدًا بشكل مباشر على سؤال سترايسند، على الأقل علنًا. لذلك، من غير المؤكد ما إذا كان Ozempic قد لعب دورًا في فقدان مكارثي للوزن. ومع ذلك، لا يبدو أن مكارثي تعرض أحد الآثار الجانبية المعروفة لـ Ozempic، والتي تسمى “وجه Ozempic”، على مظهرها في SNL.
كما أوضح طبيب الغدد الصماء الدكتور فيني ماكين لكليفلاند كلينك، فإن الوجه الأزيمبي “يتميز بالهزال والخدود الغائرة والتجاعيد الجديدة والجلد المترهل على الوجه والرقبة”. على SNL، بدا وجه مكارثي المستدير طبيعيًا وممتلئًا بشكل طبيعي.
لقد قام مكارثي بخلع الجنيهات تدريجيًا في الماضي
الأسلوب الأخير لفقدان أي قدر من الوزن هو من خلال تقييد السعرات الحرارية. كانت هذه هي استراتيجية مكارثي في اتباع نظام غذائي من قبل، كما أشارت في مقابلة أجرتها معها إكسترا عام 2016. في ذلك الوقت، كانت قد فقدت للتو 50 رطلاً وقالت إنها نجحت من خلال تبني أسلوب حياة “ممل للغاية” يتخلله الذهاب إلى الفراش مبكرًا.
في الواقع، فإن خسارة الكيس عاجلاً وليس آجلاً قد أظهرت نتائج واعدة كتكتيك لإنقاص الوزن. اكتشفت دراسة أجريت عام 2012 في CMAJ أنه بعد ستة أشهر من اتباع برنامج لإنقاص الوزن، فإن النساء اللاتي ينمن 8.5 ساعة كل ليلة تضاعف حرقهن للسعرات الحرارية مقارنة بأولئك الذين استراحوا 5.5 ساعة فقط. بالطبع ، إذا كان الشعور “الممل” جزءًا من السر وراء روتين مكارثي لفقدان الوزن، فقد تخلت عنه لليلة واحدة على الأقل عندما قفزت إلى أضواء SNL في وقت متأخر من الليل.