داخل رحلة ميليسا مكارثي لإنقاص الوزن

كانت الممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي تاريخياً صريحة بشكل منعش – وفلسفية بعض الشيء – حول شكلها المتعرج. على سبيل المثال، في عام 2016، قالت لـ Redbook أن كل امرأة تتمتع بصحة جيدة يجب أن تشعر بالحرية في “الاستمتاع واحتضان أي نوع من أنواع الجسم لديك” (عبر اليوم). في نفس العام، قالت لـ Refinery29، “سأكون في الأعلى، وسأكون في الأسفل، ربما لبقية حياتي”، وتجاهلت فكرة أن وزنها يجب أن يكون الجانب الأكثر “إثارة للاهتمام” فيها.

كان ذلك حينها. اليوم، اتخذت موقفًا حذرًا إلى حد ما بشأن فقدان الوزن الدراماتيكي الذي كان معروضًا عندما استضافت SNL في أواخر عام 2025. وفقًا لـ Entertainment Tonight (عبر YouTube)، ربما خسرت مكارثي ما يزيد عن 95 رطلاً. لكن لا أحد متأكد من المسار الذي سلكته لأنها لم تكشف بالضبط عن كيفية انخفاض وزنها – أو مدى خفة وزنها.

وهذا يجعل رحلتها الحالية غامضة. ومع ذلك، قد يكون من الممكن استبعاد احتمال أنها استخدمت جراحة لعلاج البدانة بناءً على التعليقات السابقة.