داك بريسكوت, يجتمع شمله السابق في عيد ميلاد ابنته بعد أشهر من فضيحة الغش المزعومة

كان Exes Dak Prescott و Sarah Jane Ramos جبهة موحدة حيث احتفلوا بعيد ميلاد ابنتهم أورورا الأول في حفل أقيم في دالاس يوم السبت.

شارك راموس، الذي ألغى حفل زفافهما في أبريل في إيطاليا في شهر مارس بسبب مشكلات الخيانة المزعومة للاعب كاوبويز، صورًا على إنستغرام للزوجين وهما يبتسمان ويرقصان مع أورورا وابنتهما البكر، مارغريت جين روز بريسكوت (MJ)، 2.

ارتدى بريسكوت وراموس قمصانًا متطابقة مكتوب عليها “A-rawr-a” في الحفلة ذات طابع الغابة الوردية، والتي تضمنت منزلًا مرتدًا وحوض سباحة وأقواس بالون فاتحة اللون.

وانفصل راموس، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو متخصص معتمد في النبيذ والمشروبات الروحية، عن بريسكوت، البالغ من العمر 32 عامًا أيضًا، بعد رحلة العزوبية المشتركة إلى جزر البهاما.

بالنسبة الى الصفحة السادسة، ورد أن راموس واجه لاعب Pro Bowler أربع مرات بشأنه “يُزعم أنه يستخدم ملفات تعريف متخفية على وسائل التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل غير لائقة إلى العديد من النساء والقاذفات السابقة.”

وكان من المقرر أن يعقدا قرانهما في 10 أبريل في بحيرة كومو.

تم ربط الثنائي لأول مرة في عام 2023، وتم خطوبتهما في أكتوبر 2024.

لم يتطرق بريسكوت إلى الوضع علنًا.

في الشهر الماضي، ذكرت الصفحة السادسة أن بريسكوت وراموس كانا يحاولان التوصل إلى اتفاق حضانة خارج المحكمة.

قال محامي بريسكوت، ليفي جي مكاثرن الثاني، للصفحة السادسة في ذلك الوقت أن موكله “يتطلع إلى العمل مع سارة جين لتطوير علاقة صحية بين الوالدين وفعل ما هو في مصلحة أطفاله”.

وأضاف أن الزوجين اتفقا على تأجيل الجلسة الأولى في محاولة لحل جميع قضاياهما دون تدخل المحكمة.

وقالت محامية راموس، ريمون رافول، إنها “سعيدة جدًا بالمسار الذي تسير فيه هذه المسألة” في تصريح للصفحة السادسة.

لقد سبق لها أن أغلقت شائعة مفادها أنها رفضت التوقيع على اتفاقية ما قبل الزواج في تعليق على Instagram، وكتبت: “لم يكن لهذا علاقة بفترة ما قبل الزواج. آمل أن نتمكن من وضع نهاية لهذه الشائعات الآن.”