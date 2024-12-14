دانييل بيلينجر يحصل على فرصة العمالقة في أواخر الموسم

قد يُنظر إلى امتداد موسم العمالقة على أنه فرصة جيدة لدانيال بيلينجر لإثبات نفسه … إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل قبل عامين.

سجلت النهاية الضيقة للسنة الثالثة 61 لقطة الأسبوع الماضي (كان أعلى مستوى له في الموسم السابق هو 26 فقط) وتعادل في صدارة الفريق بخمس تسديدات ضد القديسين.

ومن المتوقع أن يشارك بشكل كبير مرة أخرى يوم الأحد حيث يتقدم العمالقة بدون اللاعب الصاعد المصاب ثيو جونسون.

إنه أحدث تطور في المسار الوظيفي غير المعتاد لبيلينجر، الذي بدأ كمبتدئ في الجولة الرابعة واحتل المركز الخامس في حفلات الاستقبال (30 في 12 مباراة) في فريق فاصل في عام 2022.

منذ ذلك الحين، استبدله العمالقة مرتين: من خلال التداول لصالح دارين والر في عام 2023 وصياغة جونسون في الجولة الرابعة في عام 2024.

وقال بيلينجر: “هذا ليس ما يراه أي شخص بنفسه، لكنها كرة القدم ولا يمكنك الاعتماد على صعودها طوال الوقت”. “في بعض الأحيان يبدو الأمر هكذا (لأعلى ولأسفل).” يجب أن أستمر في التحسن. من المؤسف أن هذا النوع من حالات الإصابة هو الذي أحصل فيه على فرصة، لكن عليك أن تأخذ ما يمكنك الحصول عليه في هذا الدوري.

سجل بيلينجر هبوطًا في الربع الرابع – وهو الثالث له في خمس مباريات – عندما تغلب العمالقة على رافينز في عام 2022.

وستكون مباراة الأحد ضد فريق رافينز هي السابعة والثلاثين له منذ ذلك الحين دون العودة إلى منطقة النهاية.

“إنها أعلى من درجة راتبي. قال بيلينجر عندما سئل عن دوره غير المؤكد: “أنا فقط أفعل ما يطلبون مني القيام به”. “أشعر وكأنني أملك القدرة على القيام بكل ما يمكن أن تفعله أي نهاية ضيقة. ثقتي لم تتغير. لقد قمت بعمل جيد في التركيز على تفاصيلي. الفكرة هي: “كيف يمكننا الحصول على أفضل غرفة نهاية ضيقة؟”

عندما كان جونسون يتمتع بصحة جيدة، كان دور بيلينجر أكثر تركيزًا على الحظر.

مع غياب جونسون عن الملاعب لبقية الموسم، يجب أن يكون بيلينجر قادرًا على استخدام يديه الموثوقتين أكثر من أي وقت مضى، كما يضيف المخضرم كريس مانهيرتز إلى عملية الحجب.

ينسب بيلينجر الفضل إلى العام الذي قضاه مع والر المتقاعد الآن، وهو لاعب سابق في فريق Pro Bowler، لتعليمه كيفية التعامل مع الشدائد داخل وخارج الملعب.

وقال مايك كافكا منسق الهجوم: “بيلي هو الرجل الذي اعتمدنا عليه هنا خلال العامين الماضيين، لذلك لم يكن الأمر جديدًا بالنسبة لنا”. “سواء كان لا يحصل على الكثير من اللمسات، سواء كان يحصل على الكثير من اللمسات ويكون جزءًا من لعبة التمرير (أو) لعبة الركض، فهو نوع من سكين الجيش السويسري في هذا الصدد.”

لن يلعب DT Rakeem Nunez-Roches (الرقبة / الكتف)، LB Bobby Okereke (الظهر)، CB Dru Phillips (الكتف) وRG Jon Runyan Jr. (الكاحل).

يعتبر QB Drew Lock (الكعب / الكوع الأيسر) و CB Cor’Dale Flott (رباعي) أمرًا مشكوكًا فيه.

CB Deonte Banks (الضلع)، OT Chris Hubbard (الركبة)، LB Dyontae Johnson (الكاحل) وC Austin Schlottman (الشظية) مشكوك فيها. سيحتاج جونسون وشلوتمان إلى التنشيط من الاحتياطي المصاب.

من المتوقع أن يتم ترقية QB Tim Boyle، الذي انضم لأول مرة إلى العمالقة في 19 نوفمبر، من فريق التدريب ليكون بمثابة النسخ الاحتياطي الأساسي لتومي ديفيتو، مع احتمال توفر Lock في حالة الطوارئ. كان بويل يرتدي زي لوك الاحتياطي في عيد الشكر ضد رعاة البقر.

قال كافكا: “إنه يلحق بالركب بأسرع ما يمكن”. “لكنه عامل عظيم.”