دانييل جونز يوقع مع الفايكنج بعد إطلاق سراح العمالقة

دانيال جونز لديه منزل جديد.

يخطط لاعب الوسط العمالقة السابق الآن للتوقيع مع الفايكنج، بعد أقل من أسبوع من إطلاق سراحه من Big Blue بعد خمسة مواسم ونصف.

سيبدأ على الأقل في فريق التدريب في مينيسوتا مع سام دارنولد ونيك مولينز على رأس مخطط عمق الفريق، حسبما أفاد إيان رابوبورت من شبكة NFL يوم الأربعاء.

كان لجونز البالغ من العمر 27 عامًا الحرية في التوقيع مع فريق جديد يوم الاثنين بعد الحصول على التنازلات في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي.

لقد كان أسبوعًا قاسيًا بالنسبة لجونز، الذي كان في البداية يجلس على مقاعد البدلاء من قبل العمالقة يوم الاثنين الماضي بعد بداية كئيبة 2-8. تم بعد ذلك تسمية تومي ديفيتو المفضل لدى المعجبين بالبادئ.

مع إضافة العمالقة أيضًا تيم بويل إلى فريق التدريب، تم تخفيض رتبة جونز إلى خط الوسط الرابع وطلب إطلاق سراحه يوم الجمعة.

قال جونز يوم الخميس في بيان معد مسبقًا: “إن فرصة اللعب للعمالقة كانت بمثابة حلم أصبح حقيقة”.

“… كانت هناك بعض الأوقات الرائعة، ولكن، بالطبع، نتمنى جميعًا لو كان هناك المزيد من تلك الأوقات.

“أتحمل المسؤولية الكاملة عن دوري في عدم تحقيق المزيد من الانتصارات. لم يكن أحد يريد الفوز بتلك المباريات أسوأ مني. لقد قدمت كل ما أملك.”

الاختيار العام السادس في 2019 NFL Draft، ذهب جونز إلى 22-44-1 كبداية وقاد العمالقة إلى جولة فاصلة مفاجئة في عام 2022.

تمت مكافأته بتمديد عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 160 مليون دولار في موسم 2023.

لا يزال العمالقة مدينين بمعظم مبلغ 11.83 مليون دولار المتبقي في عقد جونز لأنه اجتاز التنازلات.

سيحصلون على حوالي 437.500 دولار من المدخرات لأن عقد جونز قد عوض اللغة، مما يعني أن فريقه الجديد مدين له بمبلغ سبعة أسابيع تناسبي من الحد الأدنى لراتب عام واحد مقابل خبرته (1.125 مليون دولار).

إذا أصيب جونز أثناء اللعب، فلن يكون العمالقة في مأزق للحصول على ضمان بقيمة 23 مليون دولار في عقده لعام 2025.

الخوف من تفعيل هذا البند – ورفع تكلفة خفض رواتب جونز بعد الموسم من 22.2 مليون دولار إلى 45.2 مليون دولار – هو السبب وراء تحول جونز من مقاعد البدلاء في لعبه (3-13 في آخر 16 مباراة له). إلى رابع سترينجر لا يمارس.

يقال إن جونز قد اجتذب اهتمام الفرق غير المتنافسة في التصفيات حيث كان من الممكن أن يرى الملعب عاجلاً، لكن ذلك كان بمثابة مخاطرة حكيمة بعدم القيام بها قبل الوكالة الحرة.

إن النضال في موقف ثانٍ حول قائمة سيئة حيث يتعلم الهجوم بسرعة قد يقلل من قيمته.

توقع مدرب الفايكنج كيفن أوكونيل أن يكون هناك “قدر كبير من الاهتمام على مستوى الدوري” بجونز.

وقال أوكونيل: “سأقول الكثير من الاحترام لدانييل جونز كلاعب وشخص”. “لقد كنت من المعجبين بدانيال لفترة طويلة وآمل أن تكون فرصة جيدة له حيثما ستأخذه محطته التالية.”

يدخل الفايكنج، بقيادة لاعب الوسط السابق في فريق جيتس دارنولد، الأسبوع 13 في الساعة 9-2.

أما بالنسبة لفريق جونز السابق، فإن العمالقة لم يظهروا يوم الأحد في خسارة 30-7 أمام القراصنة.

ذهب DeVito إلى 21 مقابل 31 لمسافة 189 ياردة وبدون هبوط. كما تم إقالته أربع مرات.

وصف زملاء جونز السابقون، بما في ذلك المتلقي الصاعد مالك نابرز، جهود الفريق بأنها “ناعمة مثل f – k.”