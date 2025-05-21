دانييل كولينز يوبخ المصور من أجل خطوة “غير لائقة”

كان مصورًا يقترب قليلاً وشخصيًا خلال مباراة التنس النسائية يوم الأربعاء بين دانييل كولينز وإيما رادوكانو في Internationaux de Strasbourg.

في خضم معركة متنازع عليها بإحكام ، تعادل في ثلاث مباريات ، قطعة في المجموعة الثالثة الحاسمة ، دخل الخصمان إلى تغيير حيث يقومان بتبديل الجانبين ويأخذان راحة لمدة دقيقتين.

لكن كولينز دخلت في مشاجرة ساخنة مع مصور لكونها قريبة جدًا منها أثناء الاستراحة.

“أنا بحاجة إلى الحصول على الماء. نحن في تغيير. لا تحتاج إلى أن تكون قريبًا مني ، ولا تحتاج إلى أن تكون على قمة إيما” ، قال كولينز بينما كان يضحكون بغضب عندما تراجع المصور. “إنه مثل غير مناسب.”

وأضافت أثناء سكب الماء في زجاجةها أنه “ليس من الصعب إعطاء مساحة”.

ربما استخدمت كولينز هذا التفاعل كوقود إضافي.

تبعتها على الفور بأخذ ثلاث مباريات متتالية للفوز بالمجموعة الثالثة والمباراة 4-6 ، 6-1 ، 6-3.

أي شيء لبعض الدافع الإضافي إذا كان سيعمل على هذا النحو بالنسبة لكولينز.

وقال كولينز بعد الفوز على رادوكانو: “أعتقد أن أكون جيدًا في أي شيء ، فإن التعبير عن الذات أمر مهم حقًا. ليس هناك الكثير من الأشخاص الناجحين في العالم الذين يشعرون أنهم لا يستطيعون أن يكونوا أنفسهم”. “أعتقد أنه عليك أن تكون نفسك ، وأنا منافس في نهاية اليوم. أنا لست وديعًا ومعتدلًا. أنا لست شخصًا يمر بالحياة بهدوء ، وأريد أن أنجح. أعرف ما يلزم للنجاح ، وفي هذا المستوى ، يجب أن تتنافس ، وهذا ما يدور حوله المنافسة.

كولينز تدور حول لاعب تنس كما ستجد. وقد أجرت سلوكها الناري على الملعب مقارنات مع جون ماكنرو.

في بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام ، سخرت كولينز الحشد بعد هزيمة Destanee Aiava ، وتهب القبلات لمشجعي الصراخ ، وسخرت من المارة لكونها قديمة ، وصفعت بعزورها أمام المشجعين الغاضبين.

وأضافت أن أي شخص كان يرتديها واشترى تذاكر إلى هذا الحدث كان في الواقع يتبرع بـ “صندوق دانييل كولينز” وكانت ستذهب في عطلة من فئة الخمس نجوم نتيجة لذلك.

تقدم كولينز الآن إلى الدور ربع النهائي ، حيث ستواجه آنا كالينسكايا.