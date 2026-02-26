دان أورلوفسكي يدق ناقوس الخطر على فرناندو ميندوزا بعد الشريط “المخيب للآمال”.

فرناندو ميندوزا لا يثير إعجاب دان أورلوفسكي.

يبدو أن محلل ESPN ولاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي يقوم بإعداد مسودة الإعداد الخاصة به، ولم يتم بيعه على الإطلاق في الاختيار العام المفترض رقم 1.

وقال أورلوفسكي في برنامج “First Take” يوم الخميس: “لقد خضت ثماني مباريات (من شريط مباراة ميندوزا) الآن، ومن خلال ثماني مباريات، ترى جيدًا، لكن هناك الكثير من الإحباط”.

“ليس هناك الكثير من الرميات الكبيرة. هناك الكثير من الجيوب النظيفة. هناك الكثير من عمليات RPO وتلاشي الكتف الخلفي… هناك لحظات ترى فيها… لقد فزع بقدميه وأصبح عداءًا دون داع.”

على الرغم من أن الجميع في عالم كرة القدم يفترضون أن ميندوزا سيصعد إلى قمة الترتيب أمام رايدرز، إلا أن أورلوفسكي يضع عينيه على لاعب وسط مختلف.

وأضاف أورلوفسكي: “أعتقد أنه خلال ثماني مباريات، كان شريط تاي سيمبسون في ألاباما أكثر إثارة للإعجاب بشكل ملحوظ من شريط فرناندو ميندوزا”.

خرج ميندوزا من العدم هذا الموسم ليقود إنديانا إلى البطولة الوطنية وسجل مثالي 16-0.

بشكل عام، رمى مندوزا مسافة 3535 ياردة مع 41 تمريرة لمس رائدة من FBS وستة اعتراضات فقط.

لقد فاز بجائزة Heisman Trophy بطريقة ساحقة لجهوده مع Hoosiers هذا الموسم.

لم يكن Crimson Tide من Simpson مثيرًا للإعجاب تمامًا، حيث حقق 11-4 بشكل عام وخسر في الجولة الثانية من College Football Playoff أمام فريق Mendoza’s Indiana.

بالأرقام، على الرغم من ذلك، كان سيمبسون ممتازًا، حيث رمي لمسافة 3567 ياردة مع 28 هبوطًا وخمسة اعتراضات في 15 مسابقة.

يُنظر إلى سيمبسون عمومًا على أنه ثاني أفضل لاعب وسط متاح في فئة هذا العام ومن المتوقع أن يهبط في أواخر الجولة الأولى أو أوائل الجولة الثانية.