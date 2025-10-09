دان كامبل يستدعي آدم شيفتر بسبب تقرير ESPN “الزائف”.

كان لدى دان كامبل مدرب فريق Lions بعض الكلمات المختارة حول تقرير حديث صادر عن آدم شيفتر من ESPN، والذي ادعى أن الفريق تواصل مع اتحاد كرة القدم الأميركي مع مخاوف من أن نجمهم الدفاعي إيدان هاتشينسون، الذي عاد من كسر في الساق والشظية الشهر الماضي، يتم استهدافه من قبل المعارضين.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الأربعاء، وصفه كامبل بـ “الثور” ونفى أن يكون الأسود قد تواصل مع مكتب الدوري.

“هذا مزيف. هذا تقرير مزيف،” قال كامبل وهو يشير بإصبعه. “لا أعرف من أين جاء ذلك. لم يفعل أحد من هنا ذلك من قبل. هذا هراء”.

وعندما سُئل عما إذا كان قد “رأى أي فرق”، أجاب كامبل: “لا. لا يا رجل. لا. تُلعب اللعبة بطريقة معينة، هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور يا رجل.”

“لا يهم ما إذا كنا نفعل ذلك أو أن شخصًا آخر يفعل ذلك بلاعبينا. نحن نعرف ذلك ونلعب وفقًا لذلك.”

عاد هاتشينسون للعب في عام 2025 بعد تعرضه لكسر في الساق وكسر في الشظية في نهاية الموسم الموسم الماضي.

نشأ التقرير من ظهور شيفتر في “Monday Night Countdown” على ESPN قبل فوز ديترويت 38-30 على رافينز في الأسبوع الثالث.

قال شيفتر إن هناك “حالات قليلة” حيث كان اللاعبون ينخفضون في مستوى هاتشينسون في الأسبوع الأول ضد باكرز والأسبوع الثاني ضد الدببة.

“لقد خرج من كسر في الساق والشظية. إذا شاهدت أدائه في أول مباراتين من العام، فإن ما يبرز في ذلك هو حقيقة أنه يبدو وكأن الخصوم كانوا يهاجمونه، لدرجة أن الأسود قد أثارت القضية مع مكتب الدوري،” قال شيفتر. “إذا عدت ونظرت إلى الفيلم من المباراة الأولى، ألقِ نظرة على كيفية تأثير Green Bay على ساقي Aidan Hutchinson.

“هناك بعض الحالات التي يحدث فيها هذا، حيث ينخفض ​​مستوى هاتشينسون. بعض هذه المسرحيات نفسها التي رأيناها في الأسبوع الأول ضد جرين باي كانت معروضة أيضًا في الأسبوع الثاني ضد الدببة. وقد انتبه الأسود لذلك وطلبوا من مكتب الدوري مراقبة المسرحيات ضد إيدان هاتشينسون – ليس لأنه سيحميه، ولكن من الواضح أن أشخاصًا آخرين لاحظوا هذه المسرحيات ويريد الأسود أن يلاحظها مكتب الدوري أيضًا.”

دعا شيفتر على وجه التحديد إلى مسرحية قام فيها جون فيتزباتريك، صاحب النهاية الضيقة من باكرز، بتوجيه الهدف نحو ركبتي هاتشينسون أو أسفلهما في محاولة لمنعه، وفقًا لـ 97.1 The Ticket.

وتغلب جرين باي على منتخب الأسود بنتيجة 27-13 في تلك المباراة، مما منحهم أول خسارة لهم هذا الموسم حتى الآن.

<br />

يلعب The Lions مع The Chiefs (2-3) في مدينة كانساس سيتي في برنامج “Sunday Night Football”.