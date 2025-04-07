دان هيرلي لديه استجابة لخمس كلمات القزم للمدربين الأربعة النهائيين الذين يلعنون في الحكام

دان هيرلي ليس لديه عظام حول كونه شريرًا.

ويبدو أن الشيطان الموجود على كتفه حصل على أفضل منه يوم السبت عندما كان عليه فقط أن يستوعب بعض الشيء في اثنين من المدربين الأربعة النهائيين في NCAA الذين كانوا يسخنون كلمات مع المسؤولين.

تعرض هيرلي لانتقادات بسبب الطريقة التي يتصرف بها تجاه المسؤولين ، وخاصة هذا الموسم ، وتم القبض عليها في مقطع فيديو فيرال الآن بعد خسارته أمام فلوريدا الشهر الماضي في مارس جنون ، في صراخ مملوءة بالحماس أثناء المشي إلى غرفة الخزانة.

أبلغ جون فانتا ، مراسل كرة السلة ، عن اللععين الذي قام به تود جولدن ، مدرب المدير الفني لفريق فلوريدا ، بروس بيرل ، المدير الفني لفريق أوبورن خلال المواجهة الأربعة الأخيرة على X ، مما دفع هيرلي إلى التناغم.

كتب فانتا: “شارك كلا المدربين الكثير من الكلمات مع المسؤولين في هذه اللعبة غير آمنين للتلفزيون”.

“بأي حال من الأحوال … يا له من عار!” ورد هيرلي.

من الواضح أن هيرلي كان يستمتع بقليل من مشاركته يوم السبت.

وبعد أن فاز فريق النساء باللقب الوطني ، توصل هيرلي إلى حسابه X لتهنئة الفريق.

“12 مرة أبطال وطنية !! بلا شك عاصمة كرة السلة في العالم … ستورز ، كونيتيكت” ، كتب.

أعرب هيرلي عن ندمه على تعليقاته التي تم التقاطها على الفيديو الذي شعر أنه أخذ بعيدا عن الموسم الذي كان لاعبيه هذا العام.

وقال هيرلي ، وفقًا لما قاله هارتفورد كورانت: “هؤلاء ثلاثة مسؤولين في تلك اللعبة”. “لذلك ، على الرغم من أنني قلت شيئًا في حرارة اللحظة ، في منطقة من الساحة ، في كل لعبة دربتها في الكلية كانت خالية من وسائل الإعلام. بعد النفق ، من خلال غرف الخزانة ، في الردهة التي يذهب إليها المدربون ، كانت هذه هي ثلاث مراجعات كبيرة وفلوردا.

“إذا لم أذهب إلى القضبان في النهاية هناك ، بعد انتهاء المدى الذي استمر ثلاث سنوات بطريقة مؤلمة … إذا لم يكن لدي هذا الانفجارات العاطفية هناك ، فربما كل الناس يتحدثون عنه هو الجري الذي كان لدينا ، اللاعبون المذهلون.”