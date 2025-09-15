داين “صخرة” ابنة جونسون ، آفا رين ، انتقدت على الإنترنت للحصول على تعليقات غير حساسة أدلى بها ساعات بعد اغتيال تشارلي كيرك

تراجعت دواين “الصخرة” ، ابنة جونسون ، آفا راين ، عن طريق تقديم تعليق غير حساس يبدو أنه موجه إلى تشارلي كيرك بعد ساعات فقط من اغتياله.

شاركت راين ، 24 عامًا – التي تبعت على خطى والدها كمصارعة WWE – منشورًا X من الممثل الكوميدي Gianmarco Soresi على قصتها على Instagram ، والتي قرأت ، “إذا كنت تريد أن يكون للناس كلمات طيبة عندما تمر ، فيجب أن تقول أشياء طيبة عندما تكون على قيد الحياة”.

على الرغم من أن المنشور لم يسمي كيرك ، إلا أن رين تضاعفت ، مضيفًا تعليقًا خاصًا بها في حسابها على حساب X.

“وسأقف وراء هذا. كن لطيفًا ، الآن أكثر من أي وقت مضى” ، كتب راين ، واسمه الحقيقي سيمون جونسون.

كلماتها – المشتركة بعد ساعات قليلة من اغتيال كيرك بدم بارد أمام الآلاف في جامعة يوتا فالي يوم الأربعاء – أثارت غضبًا سريعًا من مشجعي WWE عبر الإنترنت.

وكتب أحد المستخدمين: “كن لطيفًا أو يتعرض اغتيالًا؟ أنا متأكد من أنك قلت شيئًا غير مألوف ، فأنا أعلم أن والدك لديه ما هو بيان غبي”.

“wwetkogrp هل يقف TKO و WWE وراء هذا؟” مستخدم آخر استجوب.

“إذا لم تكن مؤخرتك عاطلة عن العمل بحلول نهاية اليوم ، فإن هذا ينتقل إلى WWE نفسه. إذا أراد TKO الوقوف وراء بعض Nepobaby ويفقد العملاء ، فهذه هي قضيتهم” ، أجاب أحد المعجبين المنزعجين في منشورها.

أجاب عدد من المعجبين على منشور رين مع GIF الفيروسي لأبيها وهو يصرخ ، “Shut up Bitch” في ميكروفون أثناء مباراة المصارعة.

كما أشار آخرون إلى أنها قد تكون أقل خوفًا من مواجهة رد فعل عنيف من WWE بسبب وضعها “Nepo Baby”.

تم إطلاق عدد قليل من النقاد الذين سخروا من وفاة مؤسس Turning Point USA من وظائفهم لنشر تعليقات غير حساسة وهجومية بعد اغتيال كيرك المأساوي يوم الأربعاء.

أطلقت كارولينا بانثرز منسق الاتصالات كرة القدم تشارلي روك يوم الخميس لتوفير “منشور على وسائل التواصل الاجتماعي غير الحساسة” بعد إطلاق النار المميت للناشط المحافظ.

تم طرد المحلل السياسي MSNBC ماثيو دود من الشبكة لاقتراحه بشكل غريب خلال التغطية الفورية لقتل كيرك بأن أحد مؤيديه كان يمكن أن يقتل كيرك بإطلاق النار في “الاحتفال”.

أطلقت مؤسسة جو بورو عضو مجلس الإدارة وقاضي أوهايو تيد بيري من منصبه على تعليقات غير حساسة التي أدلى بها عبر الإنترنت بشأن وفاة كيرك.

تم انتزاع شرطي مدرسة نيويورك تانيشا بلانش من وظيفتها في مدرسة سومرز المتوسطة في سومرز في مقاطعة ويستشستر بعد تعليقاتها المريضة فيما يتعلق بإطلاق النار المأساوي يوم الأربعاء ، والتي قالت المدرسة “تمجد العنف”.

<br />

في حين تم اتهام البعض بتقديم تعليقات غير حساسة ومزعجة حول الاغتيالات ، اختار آخرون تكريم إرث كيرك.

عقدت نيويورك يانكيز لحظة صمت لكيرك قبل مباراتهم يوم الخميس.

في لعبة Jets يوم الأحد ، تم عرض صور كيرك وزوجته وأطفالهم على متن الفيديو.

كانت فرق اتحاد كرة القدم الأميركي الوحيدة التي لا تمسك بحظة صمت لكيرك يوم الأحد هي البنغال والأسود والملفات والفايكنج والغراب.

يأتي ذلك بعد أن كشفت الدوري أن الفرق الفردية ستتخذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستحتفظ بلحظات من ذكرى كيرك للمضي قدمًا.

تم التعرف على تايلر روبنسون ، 22 عامًا ، على أنه قاتل كيرك المزعوم ، ومن المتوقع أن يتم اتهامه بالقتل المشدد.

يعتقد المسؤولون أن روبنسون ، الذي تم تسميته يوم الجمعة كمشتبه به في اغتيال المؤثر المحافظ ، تصرف بمفرده

في ولاية يوتا ، فإن القتل المشدد هو الجريمة الوحيدة التي تعتبر عقوبة الإعدام إمكانية إصدار الأحكام ، ويجب على الادعاء أن يبحث عنها على وجه التحديد.