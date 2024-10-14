دخل آدم إدستروم لاعب رينجرز في أول معركة في مسيرته في الهوكي

لم يقم آدم إدستروم بإسقاط قفازاته مطلقًا ولم يقاتل أي شخص طوال مسيرته في الهوكي – حتى ليلة السبت في ماديسون سكوير جاردن.

لم يكن اللاعب الصاعد الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 قد سجل دقيقتين من الوقت الجليدي في خسارة رينجرز 6-5 في الوقت الإضافي أمام يوتا عندما وقع في اشتباك أمام الشباك.

من المواجهة على الجليد المركزي ، خلق إدستروم وبقية الخط الرابع فرصة بعيدًا عن الاندفاع قبل أن يبتلعها حارس مرمى يوتا كونور إنجرام.

بدأ مهاجم يوتا جاك ماكبين في الضرب على إدستروم بينما اندلع سام كاريك ومايكل كيسيلرينج في صراع خلفهما.

بحلول الوقت الذي أسقط فيه Edstrom وMcBain القفازات، تم اعتبارهما بمثابة المعركة الثانوية التي اندلعت وتم منحهما سوء سلوك اللعبة.

فهل كان إدستروم يستعد لهذه اللحظة هذا الصيف؟

“نعم، أعني، لقد تحدثت مع هذا الرجل،” قال إدستروم مبتسمًا، وهو يشير إلى مات ريمبي في الخزانة المجاورة له. “إنه يعرف ما يفعله هناك. فقط قم بحماية نفسك كلما حدث ذلك.”

لم يكن إدستروم يعلم أن كاريك وكيسيلرينج بدأا القتال عندما بدأ التعامل مع ماكباين، الذي نسب إليه السويدي الفضل في إيقاف نهاية الشجار.

لقد أنهت ليلة إدستروم فعليًا.

قال بيتر لافيوليت إنه في كل مرة يضيف فيها اللاعب طبقة جديدة إلى لعبته، يعتبر مدرب رينجرز ذلك أمرًا إيجابيًا.

قال إدستروم عن خطه: “لقد لعبنا بشكل جيد”. “المباراة الأولى التي لعبناها بقوة، حصلت على تقييم زائد واحد. ربما كانت مباراة الأمس أكثر تقلبًا. أشعر أنه عندما نخرج إلى هناك، نحاول فقط جلب بعض الطاقة للفريق، وإدخال كرات الصولجان في العمق ولعب مباراة قوية.

يواصل رايان ليندغرين التدرب مع فريق رينجرز مرتديًا قميصًا أخضر غير قابل للتلامس ودرعًا كاملاً للوجه.

بعد تدريب اختياري يوم الأحد، سيواجه الرينجرز فريق ريد وينغز مرتين في غضون أربع ليال.

سيكون بمثابة نوع من سلسلة المنزل والمنزل يومي الاثنين والخميس.

بدءًا من ماديسون سكوير جاردن يوم الاثنين، سيسافر فريق بلوشيرتس بعد ذلك إلى ديترويت لخوض المباراة الثانية يوم الخميس، والتي تمثل أيضًا بداية رحلتهم البرية في ثلاث مدن.

سيتوجه الرينجرز بعد ذلك إلى تورونتو ومونتريال.