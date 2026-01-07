دخل نجم تكساس السابق جوردان شيبلي إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث في المزرعة

رياضة
دخل نجم تكساس السابق جوردان شيبلي إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث في المزرعة

المتلقي السابق لنجم Longhorns جوردان شيبلي – الذي لعب أيضًا بضعة مواسم في اتحاد كرة القدم الأميركي – في حالة حرجة ولكنها مستقرة بعد إصابته بحروق “شديدة” في حادث وقع في مزرعته في تكساس يوم الثلاثاء، وفقًا لعائلته.

وكان شيبلي (40 عاما) يقوم بتشغيل آلة اشتعلت فيها النيران بالقرب من مسقط رأسه في بيرنت بولاية تكساس، وفقا للبيان الذي أرسلته الأسرة إلى المدرسة. تم نقله إلى مستشفى محلي ثم نُقل لاحقًا إلى أوستن على متن رحلة نقل طبية.

كان شيبلي، الذي لعب مع تكساس في الفترة من 2006 إلى 2009 كمستقبل وعائد للركلة، لاعبًا أمريكيًا مرتين، وحصل على تكريم الفريق الأول المتفق عليه في All-America في عام 2009.

كان لديه 248 مهنة في الكلية لمسافة 3191 ياردة و 33 هبوطًا.

يحمل شيبلي مجموعة من سجلات الاستقبال لموسم واحد في تكساس، بما في ذلك الساحات (1485 في عام 2009) وحفلات الاستقبال (116 في ’09). إنه أيضًا القائد الوظيفي للبرنامج في حفلات الاستقبال بـ 248 ويحتل المرتبة الثانية في مسيرته المهنية حيث حصل على 3191 ياردة، متخلفًا فقط عن روي ويليامز.

في عام 2010، تمت صياغة شيبلي في الجولة الثالثة من 2010 NFL Draft بواسطة Bengals. كان لديه 52 حفل استقبال لمسافة 600 ياردة في موسم المبتدئين مع سينسيناتي.

لكن في الموسم التالي، تعرض متلقي الفتحة لإصابة في الركبة في نهاية الموسم خلال مباراة الأسبوع الثاني ضد دنفر برونكو في 18 سبتمبر 2011، ولم يعد نفس اللاعب بعد ذلك.

شيبلي، الذي لعب في 24 مباراة فقط خلال مواسمه الثلاثة في دوري كرة القدم الأمريكية، كان لديه 79 حفل استقبال لمسافة 858 ياردة وأربعة هبوط مع بنغلس وجاكسونفيل جاغوارز وتامبا باي القراصنة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية