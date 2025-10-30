درايموند جرين لا يشتري نيكس كمنافسين

الكونت درايموند جرين باعتباره غير مؤمن بنيكس.

انتقد نجم ووريورز الفريق في البودكاست الخاص به هذا الأسبوع، قائلًا إنهم لن يكونوا في مزيج بطولة الدوري الاميركي للمحترفين كما تم إنشاؤه حاليًا.

قال جرين: “شخصيًا، فريق نيكس، لا أعتقد أنهم منافسون”. “لا أعتقد أن لديهم ما يلزم للفوز على أعلى مستوى. أعتقد أنه يمكنك خنق هجومهم وجعل الأمور صعبة عليهم.”

كما وجه جرين كلمات قاسية لدفاع نيكس.

“وأعتقد، في نهاية المطاف، أن اللاعبين الذين لا يريدون الدفاع حقًا، يجعلون من الصعب الفوز على أعلى مستوى. وهذا هو سؤالي مع نيكس.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام جرين بتسمية الفرق التي يعتقد أنها “المنافسة الحقيقية” في المؤتمر الغربي، ووضع ثاندر، ناجتس، ليكرز، كليبرز ووريورز الخاص به في القائمة.

وأضاف لاحقًا أنه غير متأكد من أن المؤتمر الشرقي “لديه أي فرق يمكنها التنافس على مستوى البطولة مع الفرق الموجودة في قمة الغرب”.

وتأتي تعليقات جرين وسط بداية سيئة لنيكس، الذي يتطلع إلى تجاوز الحدبة بعد سقوطه في نهائيات المنطقة الشرقية أمام بيسرز الموسم الماضي.

بعد البداية بنتيجة 2-0 بانتصارات قوية على كافالييرز وسيلتيكس، خسر نيكس هدفين متتاليين في الطريق إلى باكس وهيت قبل مباراة الجمعة ضد بولز في شيكاغو.

ويتمتع جرين، بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات، ببداية قوية مع فريق ووريورز، الذي فاز بنتيجة 4-1 مع فوزه على زملائه “المتنافسين” مثل ناجتس وكليبرز وليكرز.