دريك ماي يقذف كرات القدم خلال ليلة الدوري الاميركي للمحترفين مع زوجته آن مايكل

استمرت عطلة دريك ماي المزدحمة ليلة الخميس.

بعد رحلة جديدة إلى اليابان في وقت سابق من هذا الشهر مع زوجته آن مايكل ماي، توجه نجم الوسط باتريوتس إلى مركز سبيكتروم في شارلوت لدعم مسقط رأسه هورنتس خلال فوزهم 114-103 على نيكس.

جلست ماي البالغة من العمر 23 عامًا بجانب الملعب بجوار آن مايكل، ولوح للجمهور قبل رمي كرات القدم في المدرجات في مشهد مفعم بالحيوية.

كانت نزهة يوم الخميس بمثابة مغامرة أخرى خارج الموسم لاختيار الجولة الأولى السابقة، والتي غامرت بالذهاب إلى الجانب الآخر من العالم مع آن مايكل بعد اللعب على أكبر مسرح في اتحاد كرة القدم الأميركي في فبراير.

ساعدت ماي في تأليف موسم عادي 14-3 في طريقها إلى مواجهة البطولة ضد سي هوكس، الذي سيطر على باتريوتس في سوبر بول 2026، 29-13.

ذهب لاعب الوسط باتريوتس إلى 27 من 43 لمسافة 295 ياردة، بينما ألقى مرتين هبوطًا واعتراضين وخسر ارتباكًا في الهزيمة الساحقة.

وكتبت آن مايكل على إنستغرام بعد ذلك: “ليس كما أردنا أن ينتهي الأمر، ولكننا نشكر الله على هذا الموسم المذهل”. “نحن محظوظون بأن نكون محاطين بمثل هذه المجموعة الرائعة من الأشخاص، الذين جعلوا هذا الموسم على ما هو عليه. هذه هي البداية فقط !! “

سافرت عائلة مايز – التي عقدت قرانها في الصيف الماضي – إلى هاواي بعد الخسارة قبل أن تهبط في اليابان.

عندما يعود “ماي” إلى نيو إنجلاند للتحضير لموسمه الثالث، سيفعل ذلك مع جهاز استقبال جديد في ترسانته.

أطلق باتريوتس سراح المخضرم ستيفان ديجز قبل الوكالة المجانية قبل التوقيع على مستقبل باكرز روميو دوبس بصفقة مدتها أربع سنوات تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار.

ألقى ماي، الاختيار العام الثالث لباتريوت في عام 2024، 31 هبوطًا مقابل ثمانية اعتراضات العام الماضي بينما أضاف أربع درجات على الأرض.