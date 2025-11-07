دفاع برونكو يبقي رايدرز تحت المراقبة ليفوز بالمباراة السابعة على التوالي

دنفر – أنقذ دفاع دنفر فريق برونكو في مباراة 10-7 على فريق لاس فيغاس رايدرز المترنح مساء الخميس، وأقال جينو سميث ست مرات للتكفير عن العروض المتقطعة في الهجوم والفرق الخاصة.

يمتلك فريق برونكو (8-2) أفضل سجل في الدوري، لكنهم لم يبدوا مثله في ليلة عاصفة في جبال روكي.

لقد تفوقوا بالكاد على فريق Raiders (2-7)، الذين استبدلوا للتو أفضل المتلقي جاكوبي مايرز، في الفوز للمرة السابعة على التوالي بشكل عام وتوسيع خط انتصاراتهم على أرضهم في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية إلى 10.

كسر هدف ويل لوتز الميداني من 32 ياردة قبل 5 ثوانٍ من نهاية الربع الثالث التعادل 7-7 وتبع صد جي إل سكينر لتسديدة إيه جي كول، مما أدى إلى إعداد هجوم دنفر المتعثر في لاس فيغاس 12.

خسر فريق برونكو ياردتين في ثلاث مسرحيات وقام لوتز، الذي كان قصيرًا جدًا بمسافة 59 ياردة في وقت سابق من الربع الثالث، بتثبيتها في الريح ليمنح دنفر تقدمه الأول.

أدى اعتراض Cornerback Kyu Blue Kelly إلى إنشاء Raiders على خط Denver 45 ياردة في الدقائق الأخيرة ، لكن Daniel Carlson كان بعيدًا عن المرمى في محاولة تصويب ميدانية بمسافة 48 ياردة مع بقاء 4:26 والتي كانت ستعادلها.

استهلك فريق Broncos بقية الساعة بقيادة منهجية أخيرًا وانتهى بهم الأمر بالركوع في تشكيل النصر داخل خط Raiders 20 ياردة بعد نفاد المهلات في لاس فيغاس.

كانت المباراة بمثابة احتفال نموذجي ليلة الخميس، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من الدخول في إيقاع هجومي وتدفق مستمر من اللاعبين – بما في ذلك سميث – يتراجعون إلى الخطوط الجانبية والخيمة الزرقاء لفحص الإصابات.

استمر اتجاه Broncos المتمثل في البداية البطيئة حيث تمكنوا من تحقيق 6 ياردات فقط في ست لقطات في الربع الأول وتأخروا 7-0 بعد السماح لـ Ashton Jeanty بالهبوط لمسافة 4 ياردات.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

حصل فريق Broncos أخيرًا على أول خسارة في استحواذهم الخامس عندما اندفع JK Dobbins لتحقيق مكاسب تبلغ 13 ياردة في أول نزول. بعد أربع مسرحيات، وجد بو نيكس تروي فرانكلين لهبوط 11 ياردة ليعادله عند 7.

كان لدى دنفر 116 ياردة في الشوط الأول، أي أكثر من لاس فيغاس. سجل دفاع دنفر خمسة أكياس في الشوط الأول. لدى برونكو 46 حتى الآن هذا الموسم. هذا هو أكبر عدد من المباريات التي خاضها أي فريق خلال 10 مباريات منذ عام 1990 على الأقل.

ارتكب فريق Broncos مرة أخرى العديد من الأخطاء في الفرق الخاصة، وقام اللاعب الصاعد جيريمي كروشو بضرب ثلاث كرات في الشوط الأول، والتي قطعت 30 و36 و38 ياردة. عوض سكينر عن ذلك عن طريق منع ركلة كول بقناع وجهه.

إصابات

المغيرون: قامت لاس فيغاس بتنشيط S Lonnie Johnson (كسر في الساق) من القائمة الاحتياطية قبل انطلاق المباراة. … أصيب آر جي جاكسون باورز جونسون في ساقه اليسرى في الربع الثاني ولم يعد. أصيب إل جي ديلان بارهام بالتواء في الكاحل في الربع الثاني. … تم تقييم إصابة S Tristin McCollum بارتجاج في المخ في الشوط الثاني. … كان سميث يعرج في وقت متأخر من المباراة وتم لف رباعيته اليسرى في النهاية.

<br />

برونكو: غادر All-Pro RG Quinn Meinerz في الربع الثالث بسبب المرض. … غاب النجم الركني بات سورتين الثاني عن مباراته الثانية على التوالي بسبب شد عضلي صدري، ولم يتم إزالة عائد ركلة All-Pro والمتلقي الواسع Marvin Mims Jr. من بروتوكول الارتجاج في الوقت المناسب للعب. أصيب الظهير الأيسر كارين ريد (أوتار الركبة) في الشوط الأول. قام OLB Jonah Elliss أيضًا بسحب أوتار الركبة،

التالي

غزاة: استضافة دالاس يوم الاثنين 17 نوفمبر.

برونكو: تستضيف مدينة كانساس سيتي في 16 نوفمبر.