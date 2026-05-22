دفاع نيكس الصاعد يغلق نجوم كافالييرز

لا يزال جيمس هاردن يواجه فشل ما بعد الموسم، حيث سدد أقل من 36% من الملعب (أقل من 27% من رميات ثلاثية) مع عدد أكبر من التحولات (ستة) مقارنة بالتمريرات الحاسمة (خمسة) خلال أول مباراتين من نهائيات المنطقة الشرقية.

لا يزال دونوفان ميتشل هو وجه الامتياز الذي فشل مرارًا وتكرارًا في الوصول إلى إمكاناته، ردًا على انهيار المباراة الأولى لكليفلاند – حيث أطلق تسديدة واحدة خلال الدقائق الـ 17 الأخيرة – بتسجيله سبع نقاط في الشوط الأول في المباراة الثانية.

لم يجعل وجوده محسوسًا حتى سقط فريق كافاليرز في فجوة مكونة من رقمين في الشوط الثاني، كما ترك ماديسون سكوير جاردن مع عدد أكبر من التحولات (خمسة) مقارنة بالتمريرات الحاسمة (أربعة) بعد مباراتين.

يعود فريق كافالييرز، الذي أصبح أحد أفضل الفرق الهجومية في الدوري بعد التداول مع هاردن في فبراير، الآن إلى كليفلاند بخسارة 109-93 يوم الخميس، ولا يزال يسعى لتحقيق اختراق هجومي ضد دفاع نيكس الذي جعل المنافسين الآن أقل من 100 نقطة في ست مناسبات خلال فترة ما بعد الموسم المهيمنة.

على مدار الـ 65 دقيقة الماضية من اللعب – بدءًا من الربع الرابع من المباراة الأولى – سمح نيكس بـ 116 نقطة فقط، بعد أن حافظ على نسبة تسديد كليفلاند إلى 39 بالمائة في المباراة الثانية، بما في ذلك 26 بالمائة (9 مقابل 35) من رميات ثلاثية.

خلال سلسلة انتصارات نيكس في تسع مباريات متتالية، سمحوا بمتوسط ​​98.8 نقطة. ومن خلال 12 مباراة، سجل نيكس ثاني أفضل تصنيف دفاعي في فترة ما بعد الموسم، بالكاد خلف توتنهام بقيادة فيكتور ويمباانياما.

وقال مايك براون مدرب نيكس: “كان دفاعنا جيدًا جدًا، خاصة عندما تكون لديك الموهبة التي لديهم وفريق كل النجوم الذي لديهم والتسديد الذي لديهم”. “علينا فقط أن نستمر في الخلط بين ما نقوم به. لقد قام رجالنا بعمل جيد جدًا في محاولة الاهتمام بالتفاصيل في الجانب الدفاعي.”

القناص سام ميريل هو 3 مقابل 15 من المحيط. ماكس ستروس، الذي بلغ متوسطه ما يقرب من 15 نقطة أثناء مساعدة هيت على القضاء على نيكس في عام 2023، لديه 13 نقطة إجمالية. دينيس شرودر، الذي أطلق 47.6 في المئة على رميات ثلاثية ضد نيكس في سلسلة التصفيات العام الماضي مع بيستونز، لديه سبع نقاط في تسديد 3 مقابل 14.

حتى كبار الموهوبين في كليفلاند كانوا محدودين.

ساعد OG Anunoby في إبقاء جاريت ألين أقل من متوسطه الموسمي في كلتا المسابقتين، في حين أن إيفان موبلي – الذي تسبب في البداية في مشاكل لنيكس بتسجيله 14 نقطة في الشوط الأول في المباراة الثانية – تم إيقافه بدون أهداف ودون محاولة تسجيل هدف ميداني في الشوط الثاني.

ومع بقاء الساعة 10:37 في الربع الثالث، كانت النتيجة متعادلة. بعد ذلك، سيطر نيكس على المباراة بنتيجة 18-0، ليبقى كافاليرز بدون نقطة لأكثر من خمس دقائق ونصف.

قال جالين برونسون: “لقد تمكنا من التوقف والركض والحصول على سلال سهلة”. “هجومنا، والطريقة التي تمكنا من اللعب بها في الفترة الانتقالية، هي بالتأكيد الفضل في دفاعنا”.