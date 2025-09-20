دفاع Jets يحدق في اختبار Baker Mayfield لا يمكنه الفشل

دفاع Jets يحدق في اختبار Baker Mayfield لا يمكنه الفشل

ربما كنت من محبي Jets وجعلك مجنونة بعض الشيء أن ترى آرون رودجرز يمشي في ملعب MetLife في يوم الافتتاح والخروج بحقوق النصر والتفريقة ، والتي استخدمها بسعادة لاستهداف “كل شخص مرتبط بمؤسسة Jets”.

(من المفترض ، هذا يعني أنك أيضًا.)

ربما كنت مشددًا قليلاً في مشاهدة Raider Geno Smith الحالي في السنوات القليلة الماضية حيث ازدهر في لاعب كرة قدم Pro Bowl مرتين في سياتل ، ورمي 71 لمس أرض مقابل 35 اعتراض.

من المحتمل أن تكون قد أغضبت قليلاً من مشاهدة سام دارنولد قبل عام ، عندما تولى مهام مينيسوتا وقاد الفايكنج إلى سجل 14-3 وأيضًا صنع Pro Bowl. أنهى المركز العاشر في تصويت MVP. ألقى 4319 ياردة و 35 لمس أرض ، تم اختياره 12 مرة فقط.

