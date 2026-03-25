دفاع OG Anunoby يؤتي ثماره في فوز نيكس على البيليكانز

برزت براعته الهجومية بسهولة في منطقة الجزاء. ولكن ما كان أكثر إثارة للإعجاب بالنسبة للجمهور في ماديسون سكوير جاردن ليلة الثلاثاء هو دفاع أو جي أنونوبي في وقت متأخر من المباراة.

كان لدى مهاجم السنة التاسعة مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على صحة ونشاط زيون ويليامسون.

وتقاسم العبء مع كارل أنتوني تاونز، لكن أنونوبي كان هو من ساهم في فوز نيكس على بيليكانز 121-116 ليحقق فوزه السابع على التوالي.

في الربع الرابع، عندما تقدم نيكس 100-94 قبل تسع دقائق من اللعب، قام ويليامسون، الاختيار الأول لعام 2019، بدعم أنونوبي في الطلاء وحاول الدوران وإطلاق النار فوقه.

تصدى له مدافع نيكس النجم، وقفز وضرب الكرة إلى خط الأساس.

صفق ويليامسون بيديه مرتين على الفرصة الضائعة بينما هتفت جماهير نيكس للرفض.

قال أنونوبي بعد الفوز إن الأمر كله يرجع إلى “الترقب”.

قبل ذلك، قام اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أيضًا بسرقة نجم البيليكان لأنه فقد السيطرة على الكرة. على الجانب الآخر، مرر البجع السابق خوسيه ألفارادو الكرة إلى محمد دياوارا ليحولها من تسديدة قوية.

أنهى Anunoby الليلة بثلاث سرقات وكتلة واحدة.

قال مدرب نيكس مايك براون: “كان لاعبنا الدفاعي في المباراة هو OG”. “لقد قام بحراسة الكثير من اللاعبين المختلفين طوال المباراة، ولكن لإغلاق المباراة بالطريقة التي فعلها ضد Zion، فهو وحش. إنه حفنة من اللاعبين ولكن بالنسبة لـ OG أن يكون قادرًا على القيام بالمهمة التي قام بها عليه على طول امتداده، كان أمرًا ضخمًا.”

وفي المرة الأخيرة التي واجه فيها نيكس ويليامسون، شق طريقه معهم برصيد 32 نقطة في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وفي يوم الثلاثاء، رفع نيكس رصيده إلى 22 نقطة بعد 8 من 10 من الملعب، لكنه لم يكن نفس الشعور السائد كما كان من قبل.

قال أنونوبي: “كنت أحاول فقط أن أجعل الأمر صعبًا عليه”. “أحاول أن أجعل الالتقاطات صعبة، وأدفعهم بعيدًا ثم ألعب دفاعًا فرديًا. لدي زملاء رائعون في الفريق يساعدونني، ويوصلون ما ورائي. فقط أنفذ.”

لم يفوت أنونوبي أيضًا أي فوز هجوميًا، حيث سجل 21 نقطة وساعد نيكس على الاقتراب خطوة واحدة من المركز الثاني في التصفيات في الشرق. سدد 7 مقابل 16 من الملعب وسجل أربع متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

حصل أيضًا على تصنيف زائد 17.

وقال أنونوبي: “لدينا قطع دفاعية رائعة في جميع أنحاء الأرض، لذلك كنا ننفذ ونتواصل بشكل أفضل وقد ظهر ذلك في الملعب”.