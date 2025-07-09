دلل نفسك بمنزل أنظف وأكثر ذكاءً مع فراغات 3i الروبوتية خلال يوم الذروة

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تم تكليف أنظمة التنظيف الآلية للمستهلكين منذ ظهور Rosey The Robot لأول مرة في الرسوم المتحركة “The Jetsons” ، لكن الأمر استغرق عدة عقود لإحضار هذه الرؤية المستقبلية. ستختفي أيام التنظيف يدويًا للأرضيات في منزلك ، حيث أصبحت الفراغات الآلية الأسرع نموًا بين منتجات تنظيف الأرضيات. في حين أن هؤلاء المساعدين الخاليين من اليدين في متناول اليد قد قطعوا شوطًا طويلاً منذ إنشائهم الأول ، لا يزال هناك متسع كبير للنمو-وهو تحدٍ يرتفع 3i بثقة للقاء.
3i هي علامة تجارية ذكية تأسست في عام 2022 من قبل Picea ، إحدى الشركات الرائدة في العالم الروبوتات. كانت Picea رائدة عالمية في صناعة الفراغ الآلية منذ عام 2016 ، حيث تهيمن على أكثر من 30 ٪ حصة في سوق مكنسة المكنسة الكهربائية الراقية. مع تطوير أكثر من 1000 براءة اختراع وشحن 4 ملايين وحدة في عام 2024 وحدها ، تفكر Picea دائمًا في المستقبل ، كما أن إطلاق منتجات 3i هو شهادة على إبداع العلامة التجارية والتزامه بالهندسة الأذكى. تعد S10 Ultra و P10 Ultra و G10+ ثلاثة فراغات روبوتية من تريل بليز التي صممها 3i لتقديم تجربة خالية من اليدين حقًا. هذه المنتجات تحدث ثورة في الصناعة من خلال إتاحة وسائل الراحة عالية التقنية لمجموعة واسعة من المستهلكين ، ومع تمديد صفقات يوم Amazon Prime من 8 يوليو إلى 11 يوليو ، لا يوجد وقت أفضل لتعامل نفسك مع منزل أنظف وأكثر ذكاءً.
3i S10 Ultra هو قمة التنظيف المريح
يعد 3i S10 Ultra آلة تنظيف شاملة حقًا مع بعض الميزات الخالية من اليدين. يوفر الفراغ نفسه شفطًا قويًا للتنظيف العميق وفرشاة تفريغ مزدوجة مشط مضاد للتشغيل. ينظف أسطوانة S10 Ultra القابلة للتمديد دائمًا دون عناء على طول الحواف والدوران عند 330 دورة في الدقيقة ، ويطمس حتى أصعب البقع والبقع لإنهاء خالية من الخطوط. أثناء تدوره ، يقوم Roller Mop بتنظيف الذات في الوقت الفعلي ، مما يضمن إزالة الفوضى فعليًا وليس فقط منتشرة على الأرضية.
تتعامل محطة 3i S10 Ultra الأساسية مع جميع الوظائف اللازمة للحفاظ على الفراغ يعمل في أفضل حالاتها ، بما في ذلك مجموعة الغبار وغسل الممسحة وتجفيف الهواء الساخن. أصبحت هذه الميزات الذكية متوقعة من العديد من عمال النظافة الفراغية الآلية من منتصف إلى أعلى ، ولكن هناك وظيفة أخرى لا تصدق تميز S10 Ultra: نظام مياه خالٍ من اليدين تمامًا. لقد كان 3i رائدًا في أول نظام في العالم WaterRecycle ™ ، وهو ما يعني عدم وجود سباكينج واضحة ولا يلزم استبدال المياه اليدوي لعمر الفراغ. كيف هذا ممكن؟ يستخدم نظام 3i’s WaterRecycle ™ عملية تقطير التغليص الفرعية لفصل الشوائب عن الماء. بالطبع ، قد تضيع بعض جزيئات الماء لهذه الطريقة بمرور الوقت ، لكن 3i فكرت في كل شيء ؛ تعمل قاعدة S10 Ultra أيضًا مثل مزيل الرطوبة الدقيق لاستخراج المياه من الهواء نفسه.
إن تألق هذا الفراغ الكل في واحد لا ينتهي عند هذا الحد. من خلال ملاحة Apexvision ™ المدمجة ، و DTOF Lidar ، والضوء المهيكل ثلاثي الأبعاد ، وكاميرا AI ، يمكن لـ S10 Ultra التعرف على أكثر من 100 شخص منزلي مشترك ، من أرجل الأثاث إلى أحذية فضفاضة ولعب الأطفال والمزيد. الوقت العملي الوحيد الذي قد تنفقه هو التحقق من رؤى التنظيف أو التحكم بسهولة في الجهاز من خلال التطبيق. ولكن حتى هذا اختياري ، حيث يمكنك أيضًا إقران S10 Ultra إلى مساعد Google في منزلك أو Amazon Alexa. خلال أيام الصفقة الأولية ، يمكنك توفير 760 دولارًا عند استخدام رمز العرض الترويجي الإضافي لـ 3i ، S10USAVE5 ، وسجل هذا الفراغ المذهل مقابل 1،139.99 دولار فقط.
يعيد 3i P10 Ultra تعريف معنى التنظيف
مع أكثر من ضعف قوة شفط الفراغات الآلية القياسية ، فإن الحطام الكبير لا يمثل فرصة ضد 3i P10 Ultra. هذا الفراغ الروبوتي وموسيقي التصغير عبر الأرضيات مع شفط 18000 PA ، تاركًا أرضيات صلبة واضحة وسلسة ويعيد سجادك المتساقط إلى الحياة. بالإضافة إلى الفرشاة المضادة للتشغيل ، يحتوي الفراغ أيضًا على شفرة Auto Tanglecut ™ ، بحيث يمكنك أن تقول وداعًا لالتقاط الشعر الطويل من الفراغ. تتعرف تقنية Dirtscan ™ على أنواع مختلفة من الفوضى وتتكيف مع نهج تنظيف الفراغ ، حتى عند حل الفوضى الرطبة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. يوفر Head MOP Ultrareach ™ MOP تغطية بنسبة 100 ٪ حول الزوايا والحواف والمصاعد بإحكام للحفاظ على جفاف السجاد عندما لا تكون قيد الاستخدام. ستقوم حقيبة الغبار 3 لتر داخل محطة الإرساء بتخزين الحطام لمدة تصل إلى 70 يومًا ، ومثل S10 Ultra ، فإن P10 Ultra Ademberies ، تعيد ملء ماء Mop ، ويقوم بالتوزيع ، ويغسل ويجول رأس Mop-لا داعي للقلق بشأن بدائل رأس MOP المتكررة.
يتذكر P10 Ultra من 3i خريطة لمنزلك وتنفذ تخطيط المسار الذكي لتقديم أفضل نظافة ممكنة. يمكن أن تكون الفراغات الآلية الأخرى مزعجة للعثور عليها وانتقالها عندما تكون محاصرة حتماً حول الأثاث أو خلف الأبواب ، ولكن مع Lidar الرائعة ، والضوء المهيكل ثلاثي الأبعاد ، والكاميرا ذات الأمواج ، لن تضيع P10 Ultra أبدًا في منزلك ، مما يتيح لك الاستمتاع بسلاسة إضافية من الذهن. متوافق مع Google Assistant و Amazon Alexa ، يمكنك التحكم في P10 Ultra دون رفع الإصبع. من خلال التسوق خلال صفقات Amazon Prime Day واستخدام رمز 3i الترويجي P10USAVE5 ، يمكنك الحصول على خصم إجمالي قدره 530 دولارًا وإحضار P10 Ultra مقابل 569.99 دولارًا فقط.
يوفر 3i G10+ وظائف عدم الزوايا
يعد طراز 3i G10+ هو الذي يميز التوازن المثالي بين القيمة والأداء ، وهو اختيار ممتاز لمزيد من المستهلكين الذين يدركون في الميزانية يتطلعون إلى استكشاف فوائد الفراغ التلقائي والمواد المدمجة دون الكثير من الميزات المعقدة. على الرغم من أن هذا الفراغ 3i يتميز بوسادة أبسط للتطهير ، إلا أنه لا يزال يحزم لكمة مثيرة للإعجاب مع شفطه البالغ 18000 نسبة يمكن أن يخفق كل شيء من الغبار الخفيف والشعر إلى فتات كبيرة ، وأكثر من ذلك. يتيح Dirtscan ™ للجهاز اكتشاف الفوضى والتخطيط لنهج فعال بينما يقوم تنظيف UltraEach ™ بتجهيز الزوايا والحواف بسهولة. بمجرد جمعها ، يستخدم الفراغ ضوء الأشعة فوق البنفسجية ومضاعف الحطام المدمج المبتكر لضغط الأوساخ والغبار بشكل صحي في خزان الحجز ، حتى تتمكن من الوصول إلى 60 يومًا دون إفراغ فراغك.
يستخدم G10+ أيضًا الملاحة ApexVision ™ مع DTOF LIDAR ، والضوء المهيكل ثلاثي الأبعاد ، وكاميرا AI-EMPERED. تتعرف هذه الآلة الصغيرة العظيمة على أكثر من 128 نوعًا من الكائنات وصياغة خريطة خطة أرضية منزلك ، مما يجعل من السهل تنظيف الطوابق بكفاءة وفعالية. مثل أبناء عمومة الروبوتات الأخرى للتنظيف ، فإن 3i G10+ متوافق مع Google Assistant و Amazon Alexa ويمكن إدارتها وجدولة من خلال تطبيق 3i. عادةً ما يتم إدراجها في 449.99 دولارًا ، خلال صفقات يوم الذروة ، يمكنك تعطل 3i G10+ مقابل 314.99 دولارًا فقط عند استخدام رمز الترويج الإضافي لـ 3i: G10USAVE10.