دلل نفسك بمنزل أنظف وأكثر ذكاءً مع فراغات 3i الروبوتية خلال يوم الذروة

يعد 3i S10 Ultra آلة تنظيف شاملة حقًا مع بعض الميزات الخالية من اليدين. يوفر الفراغ نفسه شفطًا قويًا للتنظيف العميق وفرشاة تفريغ مزدوجة مشط مضاد للتشغيل. ينظف أسطوانة S10 Ultra القابلة للتمديد دائمًا دون عناء على طول الحواف والدوران عند 330 دورة في الدقيقة ، ويطمس حتى أصعب البقع والبقع لإنهاء خالية من الخطوط. أثناء تدوره ، يقوم Roller Mop بتنظيف الذات في الوقت الفعلي ، مما يضمن إزالة الفوضى فعليًا وليس فقط منتشرة على الأرضية.

تتعامل محطة 3i S10 Ultra الأساسية مع جميع الوظائف اللازمة للحفاظ على الفراغ يعمل في أفضل حالاتها ، بما في ذلك مجموعة الغبار وغسل الممسحة وتجفيف الهواء الساخن. أصبحت هذه الميزات الذكية متوقعة من العديد من عمال النظافة الفراغية الآلية من منتصف إلى أعلى ، ولكن هناك وظيفة أخرى لا تصدق تميز S10 Ultra: نظام مياه خالٍ من اليدين تمامًا. لقد كان 3i رائدًا في أول نظام في العالم WaterRecycle ™ ، وهو ما يعني عدم وجود سباكينج واضحة ولا يلزم استبدال المياه اليدوي لعمر الفراغ. كيف هذا ممكن؟ يستخدم نظام 3i’s WaterRecycle ™ عملية تقطير التغليص الفرعية لفصل الشوائب عن الماء. بالطبع ، قد تضيع بعض جزيئات الماء لهذه الطريقة بمرور الوقت ، لكن 3i فكرت في كل شيء ؛ تعمل قاعدة S10 Ultra أيضًا مثل مزيل الرطوبة الدقيق لاستخراج المياه من الهواء نفسه.

إن تألق هذا الفراغ الكل في واحد لا ينتهي عند هذا الحد. من خلال ملاحة Apexvision ™ المدمجة ، و DTOF Lidar ، والضوء المهيكل ثلاثي الأبعاد ، وكاميرا AI ، يمكن لـ S10 Ultra التعرف على أكثر من 100 شخص منزلي مشترك ، من أرجل الأثاث إلى أحذية فضفاضة ولعب الأطفال والمزيد. الوقت العملي الوحيد الذي قد تنفقه هو التحقق من رؤى التنظيف أو التحكم بسهولة في الجهاز من خلال التطبيق. ولكن حتى هذا اختياري ، حيث يمكنك أيضًا إقران S10 Ultra إلى مساعد Google في منزلك أو Amazon Alexa. خلال أيام الصفقة الأولية ، يمكنك توفير 760 دولارًا عند استخدام رمز العرض الترويجي الإضافي لـ 3i ، S10USAVE5 ، وسجل هذا الفراغ المذهل مقابل 1،139.99 دولار فقط.