دليلك لزراعة الأعشاب العطرية بنجاح في المنزل

الأعشاب العطرية ليست فقط عنصرًا أساسيًا في المطبخ، بل هي أيضًا لمسة طبيعية تمنح حديقتك أو شرفتك جمالًا وحياة. زراعتها في المنزل لا تتطلب خبرة كبيرة، بل بعض القواعد البسيطة التي تضمن لك حصادًا متجددًا على مدار العام.

أبرز أنواع الأعشاب العطرية

تتنوع الأعشاب ما بين نباتات معمرة، سنوية أو حتى شجيرات صغيرة. من بين أشهرها: الزعتر، البقدونس، الريحان، الكزبرة، إكليل الجبل، النعناع، الميرمية، الشبت، اللويزة، المليسة وغيرها. بعض هذه النباتات يستخدم للطهي اليومي، وأخرى لها فوائد طبية مثل تخفيف مشاكل الهضم أو تهدئة الأعصاب.

أين تزرع الأعشاب العطرية؟

يمكن زراعتها في الأرض مباشرة إذا كان لديك حديقة، أو في أصص وأحواض على الشرفات وعتبات النوافذ. المهم هو معرفة ما يناسب كل نبتة:

نباتات متوسطية مثل إكليل الجبل والزعتر والميرمية تحتاج إلى شمس قوية.

تحتاج إلى شمس قوية. نباتات مثل النعناع والبقدونس والسرفيل تفضل نصف ظل.

تفضل نصف ظل. أعشاب مثل الريحان والطرخون تعيش بشكل أفضل في الظل الجزئي أو الأماكن البعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.

ويُنصح باستخدام أوعية فخارية مثقوبة القاعدة مع إضافة طبقة من البحص أو كرات الطين لضمان تصريف جيد للماء.

متى تزرع البذور؟

داخل المنزل: يمكن البدء من فبراير مع البقدونس والثوم المعمر، أو مارس مع الريحان والشبت والنعناع.

في الحديقة: الربيع بعد انتهاء موجات الصقيع هو الوقت المثالي للأعشاب السنوية مثل البقدونس والكزبرة .

. الخريف: يناسب زراعة المعمّرات مثل الميرمية أو النباتات ثنائية الحول.

كيفية الزراعة والعناية

جهّز التربة بحيث تكون جيدة التصريف وغنية بالمواد العضوية. انقع الشتلات في قليل من الماء قبل الغرس لتسهيل تجذيرها. ضعها في التربة المناسبة، ثم أضف خليطًا من التراب والسماد العضوي. اسقِ باعتدال، مع تجنّب ركود الماء، لأن الرطوبة الزائدة قد تؤدي إلى تعفن الجذور.

نصائح للعناية المستمرة