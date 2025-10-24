دمر هذا الموسيقي في السبعينيات طبعة جديدة لمغني الجاز تمامًا

لم يكن فيلم The Jazz Singer ناجحًا في شباك التذاكر، لكنه لم يحقق نجاحًا ساحقًا أيضًا، حيث حقق 27 مليون دولار واحتل المركز السابع عشر في أعلى الإيرادات لعام 1980. لم يستطع نقاد السينما في ذلك الوقت تحمل فيلم The Jazz Singer، وأداء دايموند على وجه الخصوص. كتب روجر إيبرت: “يحتوي فيلم The Jazz Singer على الكثير من الأخطاء لدرجة أن المراجعة تهدد بأن تصبح قائمة”. “يدور هذا الفيلم حول رجل يبلغ من العمر 20 عامًا على الأقل بحيث لا يمكن أن تحدث له مثل هذه الأشياء. يبدو فيلم The Jazz Singer سخيفًا لأنه يجعل نيل دايموند يمر بأزمة مراهقة.” يبدو أن جانيت ماسلين من صحيفة نيويورك تايمز توافق على ذلك. ورأت أن “الماس، الذي يبدو كئيبًا ونادرًا ما يتواصل بصريًا مع أي شخص، لا يعد محور تركيز كافيًا للقصة التي عفا عليها الزمن”.

في أول جوائز Golden Raspberry، أو Razzies، التي تُمنح لفناني الأداء عن أعمال سينمائية فظيعة، فاز نيل دايموند بجائزة أسوأ ممثل الافتتاحية، متغلبًا على أمثال سام جيه جونز عن فيلم “Flash Gordon”، وكايتلين جينر عن فيلم “Can’t Stop the Music”، ومايكل بيك عن فيلم “Xanadu”. كان فيلم “The Jazz Singer” بمثابة بداية ونهاية الحفلة الجانبية لـ Diamond كنجم سينمائي. وبصرف النظر عن عدد قليل من النقش مثله، لم يصنع دايموند فيلمًا آخر أبدًا.

ولحسن حظ دايموند، فقد لقيت الموسيقى استحسانًا كبيرًا. كانت بعض أفضل أغاني دايموند وأكثرها تذكرًا هي أفضل 10 أغاني نشأت في الموسيقى التصويرية لأغنية “The Jazz Singer”: “Love on the Rocks” و”Hello” و”America”.