دمر هذا الموسيقي في السبعينيات طبعة جديدة لمغني الجاز تمامًا

بدأت قصة نيل دايموند كموسيقي محترف في الستينيات، وبعد مسيرة ناجحة ككاتب أغاني، صعد دايموند إلى دائرة الضوء. بين عامي 1966 و1974، سجل 15 أغنية من أفضل 20 أغنية، بما في ذلك الأغاني الكلاسيكية التي تصدرت المخططات مثل “Cracklin’ Rosie” و”Song Sung Blue”. بدأ أسلوبه الكامل كنجم موسيقى الروك الناعم الناضج والمتبجح والمدروس في التراجع، فقط لكي يعود دايموند يزأر في أواخر السبعينيات بأغنيتي “You Don’t Bring Me Flowers” و”Desiree”. كان نيل دايموند رائعًا مرة أخرى، وجاءت هوليوود تناديه.
مقتنعين بأن مسرحية دايموند وجاذبيته وجاذبيته ستترجم إلى الشاشة الكبيرة، قام منتجو الأفلام ببناء مشروع فيلم حول الموسيقي: نسخة جديدة من ملحمة عام 1927 “مغني الجاز”، والتي قام ببطولتها أحد أكبر نجوم العصر، آل جولسون، فنان الفودفيلي ذو الوجه الأسود، كرجل ممزق بين الالتزامات الدينية والعائلية وحلمه في أن يصبح فنانًا. إليكم قصة الكارثة التي حلت بنسخة 1980 من فيلم The Jazz Singer من بطولة نيل دايموند.
كان لا بد من تغيير مغني الجاز ليناسب نيل دايموند
تحب هوليوود إعادة صياغة نفس القصص. إلى جانب الكلاسيكيات مثل “A Star Is Born” و”A Christmas Carol”، تمت إعادة النظر في “The Jazz Singer” بشكل متكرر. تم إصدار القصة في الأصل عام 1927، وتم إنتاجها مرة أخرى في عام 1952، ثم كنسخة تلفزيونية في عام 1959، ومرة أخرى – والأخيرة حتى الآن – في عام 1980. وتدور أحداث القصة حول شاب يواجه مصيره المحدد: أن يكون الأخير في سلسلة طويلة من المرنمين، وهم المغنون الذين يقودون الجماعة في الصلاة الموسيقية أثناء الخدمات الدينية اليهودية. يرفض جاكوب رابينوفيتش هذا المسار ويصبح مغني ملهى ليلي في نيويورك يُدعى جاك روبن، مما يدعو إلى تبرئته من والده المحبط، فقط ليجتمع شمله قبل وفاة الأخير مباشرة.
مع تغير المشهد الترفيهي بشكل جذري من عام 1927 إلى عام 1980، قام كاتبا السيناريو هربرت بيكر وستيفن إتش فورمان بتحديث القصة الأصلية لتناسب دايموند، كما كانوا يأملون، جمهور الأفلام الحديثة. لم تعد شخصية دايموند، يوسيل رابينوفيتش، المعروف أيضًا باسم جيس روبن، ملهى ليليًا أو مغني جاز، وقد رفضت الحياة الدينية لتكون نجم موسيقى الروك الناعم المقيم في كاليفورنيا والمليء بالساحة والمتبجح على غرار نيل دايموند. من اللافت للنظر، وفي لحظة مثيرة للجدل ربما يود دايموند نسيانها، أن شخصيته تؤدي وجهًا أسود في مشهد واحد. كان ذلك عنصرًا رئيسيًا في حبكة نسخة عام 1927 من “مغني الجاز” لأنها كانت ممارسة شائعة في ذلك الوقت، خاصة من قبل النجم آل جولسون، لكنها كانت أقل قبولًا اجتماعيًا في عام 1980.
كان مغني الجاز بمثابة فشل فادح بالكاد تعافى منه نيل دايموند
لم يكن فيلم The Jazz Singer ناجحًا في شباك التذاكر، لكنه لم يحقق نجاحًا ساحقًا أيضًا، حيث حقق 27 مليون دولار واحتل المركز السابع عشر في أعلى الإيرادات لعام 1980. لم يستطع نقاد السينما في ذلك الوقت تحمل فيلم The Jazz Singer، وأداء دايموند على وجه الخصوص. كتب روجر إيبرت: “يحتوي فيلم The Jazz Singer على الكثير من الأخطاء لدرجة أن المراجعة تهدد بأن تصبح قائمة”. “يدور هذا الفيلم حول رجل يبلغ من العمر 20 عامًا على الأقل بحيث لا يمكن أن تحدث له مثل هذه الأشياء. يبدو فيلم The Jazz Singer سخيفًا لأنه يجعل نيل دايموند يمر بأزمة مراهقة.” يبدو أن جانيت ماسلين من صحيفة نيويورك تايمز توافق على ذلك. ورأت أن “الماس، الذي يبدو كئيبًا ونادرًا ما يتواصل بصريًا مع أي شخص، لا يعد محور تركيز كافيًا للقصة التي عفا عليها الزمن”.
في أول جوائز Golden Raspberry، أو Razzies، التي تُمنح لفناني الأداء عن أعمال سينمائية فظيعة، فاز نيل دايموند بجائزة أسوأ ممثل الافتتاحية، متغلبًا على أمثال سام جيه جونز عن فيلم “Flash Gordon”، وكايتلين جينر عن فيلم “Can’t Stop the Music”، ومايكل بيك عن فيلم “Xanadu”. كان فيلم “The Jazz Singer” بمثابة بداية ونهاية الحفلة الجانبية لـ Diamond كنجم سينمائي. وبصرف النظر عن عدد قليل من النقش مثله، لم يصنع دايموند فيلمًا آخر أبدًا.
ولحسن حظ دايموند، فقد لقيت الموسيقى استحسانًا كبيرًا. كانت بعض أفضل أغاني دايموند وأكثرها تذكرًا هي أفضل 10 أغاني نشأت في الموسيقى التصويرية لأغنية “The Jazz Singer”: “Love on the Rocks” و”Hello” و”America”.