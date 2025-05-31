دواء الكوليسترول الشهير الذي لا يكون فعالًا كما كنت تعتقد

بالنسبة للعديد من البالغين ، فإن تناول نظام غذائي صحي مليء بأطعمة منخفضة الكوليسترول لا يتزحزح في الكوليسترول في الكوليسترول. وذلك عند تناول بعض الأدوية مثل الستاتين يمكن أن يساعد.

تعتبر الستاتين واحدة من أكثر أنواع أدوية الكوليسترول أمانًا. لقد ثبت أنها تسقط الكوليسترول “السيئ” (الكوليسترول LDL) وكذلك أرقام الدهون الثلاثية. ومع ذلك ، يصف الأطباء في بعض الأحيان أدوية أخرى مع الستاتين للحد من مستويات الكوليسترول بشكل أسرع. أحد هذه الأنواع من الأدوية ، الألياف ، تحت السؤال لكونه أقل فعالية في المساعدة في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من الاعتقاد في الأصل.

العملات تعمل بطريقتين. أولاً ، يجعلون من الصعب على الجسم نقل الدهون الثلاثية ، وبالتالي تقليل أعدادها. ثانياً ، يروجون لإنتاج الكوليسترول “الجيد” (الكوليسترول HDL) في الكبد.

عند إقرانها مع الستاتين ، يجب أن تتسبب الليفيات نظريًا في انخفاض أرقام الكوليسترول الكلي أو على الأقل استقرار (نظرًا لأن HDL قد ترتفع أثناء انخفاض LDL). ومع ذلك ، في العديد من الدراسات ، كان خلط الستاتين مع الألياف أقل من وعدها. كان هذا ملحوظًا بشكل خاص في التجارب التي شملت المرضى الذين يعانون من حالات شارك في ارتفاع الكوليسترول ، مثل مرض السكري من النوع 2. (تعرف على المزيد حول كيفية تأثير مرض السكري على صحة قلبك.)