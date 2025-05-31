دواء الكوليسترول الشهير الذي لا يكون فعالًا كما كنت تعتقد

بالنسبة للعديد من البالغين ، فإن تناول نظام غذائي صحي مليء بأطعمة منخفضة الكوليسترول لا يتزحزح في الكوليسترول في الكوليسترول. وذلك عند تناول بعض الأدوية مثل الستاتين يمكن أن يساعد.
تعتبر الستاتين واحدة من أكثر أنواع أدوية الكوليسترول أمانًا. لقد ثبت أنها تسقط الكوليسترول “السيئ” (الكوليسترول LDL) وكذلك أرقام الدهون الثلاثية. ومع ذلك ، يصف الأطباء في بعض الأحيان أدوية أخرى مع الستاتين للحد من مستويات الكوليسترول بشكل أسرع. أحد هذه الأنواع من الأدوية ، الألياف ، تحت السؤال لكونه أقل فعالية في المساعدة في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من الاعتقاد في الأصل.
العملات تعمل بطريقتين. أولاً ، يجعلون من الصعب على الجسم نقل الدهون الثلاثية ، وبالتالي تقليل أعدادها. ثانياً ، يروجون لإنتاج الكوليسترول “الجيد” (الكوليسترول HDL) في الكبد.
عند إقرانها مع الستاتين ، يجب أن تتسبب الليفيات نظريًا في انخفاض أرقام الكوليسترول الكلي أو على الأقل استقرار (نظرًا لأن HDL قد ترتفع أثناء انخفاض LDL). ومع ذلك ، في العديد من الدراسات ، كان خلط الستاتين مع الألياف أقل من وعدها. كان هذا ملحوظًا بشكل خاص في التجارب التي شملت المرضى الذين يعانون من حالات شارك في ارتفاع الكوليسترول ، مثل مرض السكري من النوع 2. (تعرف على المزيد حول كيفية تأثير مرض السكري على صحة قلبك.)
الدهون الثلاثية السفلية ولكن نفس خطر القلب والأوعية الدموية
أظهرت النتائج التي توصلت إليها تجربة عام 2023 المنشورة في الكلية الأمريكية لأمراض القلب أنه عندما تم أخذ دواء قائم على الليفي (Pemafibrate) مع الستاتين ، لم تنخفض أحداث أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير بين البالغين الأكبر سنا المصابين بداء السكري من النوع 2. في الواقع ، عندما يتم وزنها مع دواء وهمي ، كان نوع وعدد الأحداث القائمة على القلب متشابهة نسبيًا.
كانت هذه النتائج مختلفة بعض الشيء عن تلك الموجودة في دراسة عام 2005 في لانسيت. في تلك الدراسة ، بدا أن الطب الليفي (Fenofibrate) يقلل من ظهور أحداث أمراض القلب ، ولكن ليس احتمال ما إذا كانت هذه الأحداث ستكون مهددة للحياة أم لا.
وفي الوقت نفسه ، في دراسة أجريت عام 2024 المنشورة في مرض السكري القلبي الوعائي ، فإن استخدام Fenofibrate و Statin أسقط خطر أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من تناول الستاتين. ومع ذلك ، كان انخفاض المخاطر يقتصر على مرضى السكري الذين كانت مستويات الدهون الثلاثية لا تقل عن 150 ملليغرام لكل ديسيليتر (MG/DL) والذين لديهم أيضًا نسبة عالية من الكوليسترول LDL.
لذلك ، هل يجب أن تأخذ الألياف والستاتين معا؟
قادت هذه النتائج وغيرها من النتائج المتضاربة إلى المنظمة غير الربحية HealthyWomen إلى تقديم عريضة إلى إدارة المخدرات الفيدرالية في عام 2024. طلب الالتماس تحسن التوجيه في الملصقات على Fibrates. في الواقع ، قد يكون لطلبهم ميزة بالنظر إلى النتائج المختلطة والآثار الجانبية المحتملة لأخذ الألياف مع الستاتين. على سبيل المثال ، تعتبر السمية المرتبطة بالعضلات بمثابة مضاعفات شديدة قد تنشأ عند استخدام الألياف والستاتين معًا (عبر جمعية القلب الأمريكية).
ومع ذلك ، لا يتم وصف الألياف دائمًا مع الستاتين. في بعض الأحيان ، يتم وصفها بمفردها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك ، فإن الألياف ليست فعالة مثل الستاتين في خفض فرصة شخص ما في الحصول على حدث القلب والأوعية الدموية عندما يأخذها الأفراد مثل الطب الوحيد في الكوليسترول ، وفقًا لمراجعة 2021 في PLOS One التي فحصت البيانات من 19 تجربة.
ماذا لو أوصي طبيبك بأن تأخذ أليافًا مع الستاتين؟ في حين أن الألياف تفعل الدهون الثلاثية أقل وترفع الكوليسترول HDL لمعظم الناس ، إلا أنها لا تحدث فرقًا في خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل. لذلك ، قد ترغب في إجراء مناقشة للمتابعة مع طبيبك ، حيث تلاحظ جمعية القلب الأمريكية أنه لا يوجد أدلة قوية كافية لدعم استخدام الألياف بالتزامن مع الستاتين كعلاج وقائي.