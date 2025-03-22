دواء النوم الذي يجب عليك تجنب تناوله إذا كان لديك مشاكل في البروستاتا

مع تقدم الرجال في العمر ، تزداد البروستاتا بشكل طبيعي. ما يبدأ حول حجم الجوز يمكن أن يتوسع إلى حجم الليمون بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى 60. البروستاتا الموسعة-المعروفة أيضًا باسم تضخم البروستاتا الحميد (BPH)-شائع جدًا ، ويؤثر على حوالي ثلث الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة. عندما يوسع البروستاتا ، يمكن أن يضغط على مجرى البول ، مما يؤدي إلى مشاكل في البول مثل تيار ضعيف ، أو عدم الراحة أثناء التبول ، أو الرحلات الليلية المتكررة إلى الحمام.
علاوة على ذلك ، يمكن للشيخوخة نفسها أن تجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً ، مما يدفع بعض الرجال إلى اللجوء إلى أدوات النوم. ولكن إذا كان لديك البروستاتا المتضخمة ، فيجب تجنب أدوية نوم معينة ، مثل Unisom ، ، كما يقول أخصائي المسالك البولية الصحية للرجال ، جوستين ج. هومان ، MD ، FACS ، في مقابلة هضم صحي.
وقال هومان: “يونيسوم ، مثل العديد من أجهزة النوم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، تحتوي على ثنائي الفينهيدرامين أو دوكسيلين ، وهي مضادات الهيستامين ذات الخصائص المضادة للكولين”. “يمكن أن تزيد هذه الأدوية من الاحتفاظ البولي لدى الرجال الذين يعانون من BPH عن طريق الاسترخاء في عضلة المثانة مع تشديد البروستاتا وعاصرة.” في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتباس البول الحاد ، وهو ليس مؤلمًا فحسب ، بل قد يتطلب أيضًا قسطرة لتخفيفها.
أدوات نوم أكثر أمانًا للأشخاص الذين يعانون من BPH
قبل أن تلتقط مساعدة أخرى للنوم ، انظر إلى قائمة المكونات الخاصة بـ Diphenhydramine أو Doxylamine. Benadryl و zzzquil هما أدوية نوم مع ديفينهيدرامين. يوصي Houman بالميلاتونين لأنه يعمل مع دورة نومك الطبيعية/الاستيقاظ دون التأثير على أعراض البروستاتا أو المثانة. يمكن أن يساعد المغنيسيوم أيضًا جسمك على الاسترخاء لتحسين جودة نومك. يمكنك أيضًا تجربة بعض هذه الحيل لمساعدتك على النوم.
إذا لم تساعدك هذه المساعدات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية على النوم ، فيمكنك استشارة طبيبك حول مساعدة نوم وصفة طبية مثل Zolpidem (Ambien). نظرت دراسة أجريت عام 2011 في المجلة الأوروبية الوسطى لأمراض المسالك البولية إلى 35 رجلاً يعانون من الليلية الليلية (التبول الليلي المتكرر) وأعراض المسالك البولية السفلية المرتبطة ببروستاتا موسعة (BPH). أخذ الرجال تامسولوسين للاسترخاء على البروستاتا ويساعدون في تدفق البول ، لكن بعض الرجال كانوا لا يزالون يعانون من اضطرابات في النوم بسبب الليلية. أعطيت هؤلاء الرجال Zolpidem للمساعدة في النوم والامسولوسين لأعراضهم البولية. بعد أسبوعين ، قام الرجال بتقليل رحلاتهم الليلية إلى الحمام وحسنوا جودة نومهم.
أدوية أخرى لتجنب ما إذا كان لديك البروستاتا الموسع
انظر إلى ملصقات مكونات السعال والأدوية الباردة وتجنب الأدوية مع الدوكسيلامين. غالبًا ما يوجد Diphenhydramine في أدوية الحساسية ، بحيث يمكنك تناول مضادات الهيستامين من الجيل الثاني مثل Allegra أو Claritin أو Zyrtec لحساسية إذا كان لديك BPH. يمكن أن تؤثر decongestants على عضلات المثانة ، مما يجعل التبول أكثر صعوبة. يجب أن تتجنب موتهاً عن طريق الفم مع Pseudoephedrine أو الفينيليفرين وكذلك الأدوية المستنشقة مثل Afrin و Vicks Vapoinhaler. قد يكون بديل للازدحام الأنفي شرائط الأنف.
غالبًا ما تحتوي أدوية دواء الحركة على مضادات الهيستامين التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض BPH الخاصة بك ، لذا استشر طبيبك حول وصف تصحيح دوار الحركة. يمكن للأدوية للبواسير التي لها فينيليفرين تقييد تدفق الدم والبول مماثلة لتخفيف الجذابة. قد يكون التخدير الموضعي الذي له براموكسين أو البنزوكائين بدائل أكثر أمانًا للبواسير. (جرب هذه الأطعمة لتعزيز صحة البروستاتا.)
يقول هومان لتجنب بعض أدوات الاسترخاء في العضلات (على سبيل المثال ، سيكلوبنزابرين) ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (على سبيل المثال ، amitriptyline) لأن لديهم خصائص مضادة للكولين يمكن أن تؤثر على المثانة والبروستاتا. مدرات البول تعالج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والذمة من خلال مساعدتك على إزالة الماء الزائد من جسمك من خلال التبول. إذا كنت تواجه بالفعل مشاكل في التبول بسبب BPH ، فيجب عليك تجنب تناول مدرات البول.