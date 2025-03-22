دواء النوم الذي يجب عليك تجنب تناوله إذا كان لديك مشاكل في البروستاتا

مع تقدم الرجال في العمر ، تزداد البروستاتا بشكل طبيعي. ما يبدأ حول حجم الجوز يمكن أن يتوسع إلى حجم الليمون بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى 60. البروستاتا الموسعة-المعروفة أيضًا باسم تضخم البروستاتا الحميد (BPH)-شائع جدًا ، ويؤثر على حوالي ثلث الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة. عندما يوسع البروستاتا ، يمكن أن يضغط على مجرى البول ، مما يؤدي إلى مشاكل في البول مثل تيار ضعيف ، أو عدم الراحة أثناء التبول ، أو الرحلات الليلية المتكررة إلى الحمام.

علاوة على ذلك ، يمكن للشيخوخة نفسها أن تجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً ، مما يدفع بعض الرجال إلى اللجوء إلى أدوات النوم. ولكن إذا كان لديك البروستاتا المتضخمة ، فيجب تجنب أدوية نوم معينة ، مثل Unisom ، ، كما يقول أخصائي المسالك البولية الصحية للرجال ، جوستين ج. هومان ، MD ، FACS ، في مقابلة هضم صحي.

وقال هومان: “يونيسوم ، مثل العديد من أجهزة النوم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، تحتوي على ثنائي الفينهيدرامين أو دوكسيلين ، وهي مضادات الهيستامين ذات الخصائص المضادة للكولين”. “يمكن أن تزيد هذه الأدوية من الاحتفاظ البولي لدى الرجال الذين يعانون من BPH عن طريق الاسترخاء في عضلة المثانة مع تشديد البروستاتا وعاصرة.” في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتباس البول الحاد ، وهو ليس مؤلمًا فحسب ، بل قد يتطلب أيضًا قسطرة لتخفيفها.