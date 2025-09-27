دواء النوم الشائع الذي قد يكون قادرًا على المساعدة في خفض ضغط الدم

يمكن ضرب النوم أو تفويته في بعض الأيام. خلال الأوقات المجهدة في حياتك ، قد تجد صعوبة في الحصول على ما يقل عن سبع إلى تسع ساعات من الراحة لعدة ليالٍ على التوالي. يمكن أن تؤذي المفقودة في النوم حقًا إنتاجيتك في اليوم التالي ، مما يضيف المزيد من التوتر فقط أثناء محاولتك دفع عقل بطيء. عندما يصبح ضعف النوم نمطًا طويل الأجل ، يمكن أن يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم.
طريقة واحدة لدعم نوم أفضل هي التحول إلى الميلاتونين ، وغالبًا ما تسمى هرمون النوم. ينتج جسمك بشكل طبيعي الميلاتونين في الغدة الصنوبرية ، والذي يستجيب للإشارات من عينيك عندما يبدأ ضوء النهار في التلاشي. هذا الارتفاع في الميلاتونين هو ما يساعدك على الشعور بالنعاس في الليل. على الرغم من أنه يمكنك تناول مكملات الميلاتونين لتسهيل النوم ، إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه قد يفعل أكثر من مجرد تحسين راحةك.
يمكن أن يساعد الميلاتونين أيضًا في خفض ضغط الدم. على الرغم من أن ضغط الدم ينخفض بشكل طبيعي في الليل ، فقد وجدت الدراسات أن الميلاتونين قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وكذلك للأشخاص الأصحاء الذين يستهلكون الكثير من الصوديوم.
كيف قد يساعد الميلاتونين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
لا يزال بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يستطيعون إبقائه تحت السيطرة ، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية. حتى إذا كان بعض الأشخاص قد يستجيبون جيدًا لأدوية ضغط الدم ، فقد لا يزال لديهم مشكلة في الحفاظ على ضغط الدم في الليل ، عندما ينخفض عادة. يميل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الليل إلى أن يكون لديهم خطر أكبر من مشاكل القلب والأوعية الدموية.
يعتقد الباحثون أن الميلاتونين قد يساعد في فتح الأوعية الدموية وتقليل إشارات الإجهاد التي تسبب ارتفاع ضغط الدم غالبًا. سحب التحليل التلوي 2022 في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري نتائج أربع تجارب سريرية نظرت في تأثير مكملات الميلاتونين على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. عندما أخذ الناس الميلاتونين الذي يسيطر عليه ، تم تخفيض ضغط الدم الانقباضي الليلي (العدد الأعلى) بمعدل 3.6 ملليمتر من الزئبق (MMHG) بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع. ومع ذلك ، فإن تناول جرعة 5 ملليغرام من الميلاتونين الفوري في الليل لم يؤثر على ضغط الدم في الليل.
قد تفكر في الميلاتونين كملحق للنوم ، ولكن يمكن أن تؤخذ أيضًا خلال اليوم لتقليل ضغط الدم. كانت دراسة أجريت عام 2020 في مراجعة أمراض القلب الأوروبية 30 رجلاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم يأخذون جرعة 3 ملليغرام من الميلاتونين في الصباح أثناء ارتداء مراقبة ضغط الدم المستمر. بالمقارنة مع اليوم السابق ، انخفض ضغط الدم الانقباضي خلال النهار بمقدار 5 نقاط وانبساطي بمقدار 3 نقاط. لم يتغير ضغط الدم في الليل.
كيف يؤثر الميلاتونين على الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي
غالبًا ما يتم تحميل النظام الغذائي الأمريكي بالصوديوم بفضل الوجبات السريعة والأطعمة المريحة للغاية. يسبب لك الصوديوم الاحتفاظ بمزيد من الماء ، مما يزيد من حجم الدم الذي يمر عبر الأوعية الدموية. هذا يتطلب من القلب أن يعمل بجد لضخ الأكسجين والمواد الغذائية الأخرى من خلال جسمك. يؤدي الصوديوم أيضًا إلى ضيق الشرايين ، مما يضيف المزيد من الضغط لقلبك وشرايينك.
بحثت دراسة أجريت عام 2023 في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء كيف يمكن للميلاتونين موازنة تأثير الصوديوم لدى الشباب الأصحاء الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم. تم إخبار جميع الأشخاص في الدراسة بتناول نظام غذائي يبلغ حوالي 2300 ملليغرام من الصوديوم ، وهو ضمن حد الصوديوم الموصى به يوميًا. كما أخذوا حبوب الملح ، التي أضافت 4600 ملليغرام أخرى لتناولهم الغذائي. هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحد الأعلى الموصى به للصوديوم كل يوم.
لمدة 10 أيام ، استغرقت مجموعة واحدة 10 ملليغرام من الميلاتونين بينما استولت المجموعة الأخرى على الدواء الوهمي ، وتم قياس ضغط الدم على مدار 24 ساعة باستخدام مراقبة ضغط الدم المستمر. بعد أسبوعين ، تحولت المجموعات. عندما أخذ الناس الميلاتونين ، انخفض ضغط الدم الانقباضي الليلي بمعدل 4 إلى 5 مم زئبق. ومع ذلك ، فإن ضغط الدم على مدار 24 ساعة لم يختلف عن أخذ الميلاتونين مقابل الدواء الوهمي.