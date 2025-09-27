دواء النوم الشائع الذي قد يكون قادرًا على المساعدة في خفض ضغط الدم

يمكن ضرب النوم أو تفويته في بعض الأيام. خلال الأوقات المجهدة في حياتك ، قد تجد صعوبة في الحصول على ما يقل عن سبع إلى تسع ساعات من الراحة لعدة ليالٍ على التوالي. يمكن أن تؤذي المفقودة في النوم حقًا إنتاجيتك في اليوم التالي ، مما يضيف المزيد من التوتر فقط أثناء محاولتك دفع عقل بطيء. عندما يصبح ضعف النوم نمطًا طويل الأجل ، يمكن أن يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم.

طريقة واحدة لدعم نوم أفضل هي التحول إلى الميلاتونين ، وغالبًا ما تسمى هرمون النوم. ينتج جسمك بشكل طبيعي الميلاتونين في الغدة الصنوبرية ، والذي يستجيب للإشارات من عينيك عندما يبدأ ضوء النهار في التلاشي. هذا الارتفاع في الميلاتونين هو ما يساعدك على الشعور بالنعاس في الليل. على الرغم من أنه يمكنك تناول مكملات الميلاتونين لتسهيل النوم ، إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه قد يفعل أكثر من مجرد تحسين راحةك.

يمكن أن يساعد الميلاتونين أيضًا في خفض ضغط الدم. على الرغم من أن ضغط الدم ينخفض ​​بشكل طبيعي في الليل ، فقد وجدت الدراسات أن الميلاتونين قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وكذلك للأشخاص الأصحاء الذين يستهلكون الكثير من الصوديوم.