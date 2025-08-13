دواء فقدان الوزن الشائع الذي قد يساعد أيضًا في منع الخرف وإدارة أعراض الربو

كل ثلاث ثوان ، يقوم شخص ما في العالم بتطوير الخرف. وفقًا لمرض الزهايمر الدولي ، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف كل 20 عامًا. بالطبع ، الخرف لا يحدث بين عشية وضحاها. قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تصبح أعراض الخرف ملحوظة ، وقد تؤثر صحتك ونمط حياتك الآن على فرصك في تطوير المرض أو تأخيره.
أحد أكبر عوامل الخطر للخرف هو مرض السكري من النوع 2 ، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية إدارة الحالة من خلال كل من خيارات نمط الحياة والأدوية. في حين تم استخدام أدوية مثل الميتفورمين منذ فترة طويلة للمساعدة في السيطرة على السكر في الدم ، فإن الخيارات الأحدث مثل منبهات GLP-1 مثل Ozempic (Semaglutide) و Mounjaro (Tirzepatide) تصدر عناوين الصحف لتأثيرها على مرض السكري من النوع 2. هذه الأدوية لا تساعد فقط في إدارة مرض السكري من النوع 2 ولكن أيضًا تعزز فقدان الوزن ، وهذا هو السبب في أنها موصوفة بشكل متزايد للسيطرة على السمنة. هذا أمر مهم لأن السمنة في منتصف العمر قد تم ربطها أيضًا بالخرف.
نظرًا لأن منبهات GLP-1 يمكنهم التحكم في مرض السكري من النوع 2 ودعم فقدان الوزن ، يستكشف الباحثون ما إذا كانوا قد يقللون أيضًا من خطر الإصابة بالصحة الأخرى. على سبيل المثال ، قد يساعد فقدان الوزن الذي ينتجونه في تخفيف أعراض الربو ، ويمكن أن تقلل فوائد صحة التمثيل الغذائي من خطر الخرف أيضًا.
كيف يقلل منبهات GLP-1 من خطر الخرف
في حين أن الخرف غالباً ما يُعتقد أنه مرض في الدماغ ، فقد يفاجئك أن تعلم أن مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يثير خطر تطويره. تقدم مقالة 2016 في طيف مرض السكري بعض التفسيرات المحتملة. في مرض السكري من النوع 2 ، لا تستجيب خلاياك جيدًا للأنسولين ، وتعتمد خلايا الدماغ على الأنسولين لتنظيم الناقلات العصبية ودعم التعلم والذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى. قد يعزز الأنسولين الذاكرة من خلال تحسين كيفية استخدام عقلك الطاقة ودعم المسارات اللازمة لتشكيل ذكريات طويلة الأجل. ولكن عندما لا تستجيب الخلايا بشكل جيد ، يمكن أن يتراكم الأنسولين في مجرى الدم ، مما يجعل من الصعب على الدماغ الدخول إلى الدماغ.
من خلال المساعدة في السيطرة على مرض السكري من النوع 2 ، قد يساعد منبهات GLP-1 أيضًا في حماية الدماغ من الخرف. وجدت دراسة 2025 في أبحاث ورعاية مرض السكري المفتوحة BMJ أن أدوية GLP-1 تفوقت على الميتفورمين في خفض خطر الخرف. كانت فعالة بشكل خاص في الحد من خطر الزهايمر وغيرها من الخرف غير الأوعية. في الواقع ، كان لدى النساء الأكبر سنا المصابات بمرض السكري من النوع 2 اللائي أخذن منبهات GLP-1 مخاطر أقل بنسبة 18 ٪ من هذه الظروف. يعتقد الباحثون أن الميزة قد تأتي من قدرة منبهات GLP-1 على عبور حاجز الدم في الدماغ ، حيث يمكنهم المساعدة في تقليل الإجهاد التأكسدي والتهاب الدماغ.
قد تقلل أدوية GLP-1 من الالتهاب المرتبط بالربو
في حين أن العلاقة بين أدوية GLP-1 وخفض خطر الإصابة بالخرف قد يكون أكثر منطقية ، فإن تأثيرها على أعراض الربو أقل وضوحًا. درست دراسة 2025 في التقدم في العلاج كيف تمكن الأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 من إدارة الربو. بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا أدوية GLP-1 ، فإن المرضى الذين يعانون من هذه الأدوية لمدة ثلاث سنوات لديهم ضعف احتمالات الحفاظ على الربو تحت السيطرة. كانوا أيضًا أقل عرضة للحاجة إلى مضادات حيوية أو زيارات في المستشفيات للقضايا المتعلقة بالربو. ومع ذلك ، فإن أدوية GLP-1 لم تحسن وظيفة الرئة.
في هذه الدراسة ، تم وصف المشاركين أدوية GLP-1 في المقام الأول للسمنة. نظرًا لأن فقدان الوزن معروف أنه يحسن أعراض الربو ، فقد أخبر الباحثون الذين لم يشاركوا في الدراسة News Medical News اليوم أن فوائد GLP-1 قد جاءت من فقدان الوزن ، وليس من الدواء نفسه. ومع ذلك ، تم العثور على مستقبلات GLP-1 في الرئتين والخلايا المناعية ، وقد تقلل هذه الأدوية بشكل مباشر من التهاب الرئة المرتبط بالربو. كما أنها تعمل على تحسين التحكم في الجلوكوز وتنظيم الأنسولين ، مما قد يقلل من الالتهاب في الشعب الهوائية.