دواء فقدان الوزن الشائع الذي قد يساعد أيضًا في منع الخرف وإدارة أعراض الربو

كل ثلاث ثوان ، يقوم شخص ما في العالم بتطوير الخرف. وفقًا لمرض الزهايمر الدولي ، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف كل 20 عامًا. بالطبع ، الخرف لا يحدث بين عشية وضحاها. قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تصبح أعراض الخرف ملحوظة ، وقد تؤثر صحتك ونمط حياتك الآن على فرصك في تطوير المرض أو تأخيره.

أحد أكبر عوامل الخطر للخرف هو مرض السكري من النوع 2 ، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية إدارة الحالة من خلال كل من خيارات نمط الحياة والأدوية. في حين تم استخدام أدوية مثل الميتفورمين منذ فترة طويلة للمساعدة في السيطرة على السكر في الدم ، فإن الخيارات الأحدث مثل منبهات GLP-1 مثل Ozempic (Semaglutide) و Mounjaro (Tirzepatide) تصدر عناوين الصحف لتأثيرها على مرض السكري من النوع 2. هذه الأدوية لا تساعد فقط في إدارة مرض السكري من النوع 2 ولكن أيضًا تعزز فقدان الوزن ، وهذا هو السبب في أنها موصوفة بشكل متزايد للسيطرة على السمنة. هذا أمر مهم لأن السمنة في منتصف العمر قد تم ربطها أيضًا بالخرف.

نظرًا لأن منبهات GLP-1 يمكنهم التحكم في مرض السكري من النوع 2 ودعم فقدان الوزن ، يستكشف الباحثون ما إذا كانوا قد يقللون أيضًا من خطر الإصابة بالصحة الأخرى. على سبيل المثال ، قد يساعد فقدان الوزن الذي ينتجونه في تخفيف أعراض الربو ، ويمكن أن تقلل فوائد صحة التمثيل الغذائي من خطر الخرف أيضًا.