دودجرز كلايتون كيرشو يبكي مع زوجته وأطفاله بعد فوزه ببطولة العالم

انفجر كلايتون كيرشو في البكاء في وقت مبكر من يوم الأحد بعد انضمامه إلى عائلته في الملعب في مركز روجرز في تورونتو، حيث فاز فريق دودجرز ببطولة العالم للمرة الثانية على التوالي ليختتم مسيرته الملحمية التي استمرت 18 عامًا مع لوس أنجلوس بأسلوب الفوز.

احتضن اليساري الأسطوري – الذي كشف عن خطط تقاعده في سبتمبر – زوجته إيلين وأطفالهما بحرارة بعد أن لعب المباراة الأخيرة في مسيرته، وهي فوز 5-4 دودجرز على بلو جايز في لعبة 7 مثيرة من 11 شوطًا.

قال كيرشو، 37 عاماً، والدموع تنهمر على وجهه: “يا إلهي”.

إلين، التي تنتظر طفلها الخامس من كيرشو، قاومت أيضًا دموعها عندما استقبلت الفائز بجائزة Cy Young ثلاث مرات خلال الاحتفالات المبتهجة.

تعادل كل منهما في ثلاث مباريات في مباراة يوم السبت التي يجب الفوز فيها، واستعاد فريق دودجرز عافيته من تأخره ثلاث مرات، حيث لعب أليخاندرو كيرك من تورونتو في لعب مزدوج في الجزء السفلي من المركز الحادي عشر ليحقق فوز لوس أنجلوس – وهي لحظة لم يكن كيرشو مطلعًا عليها في البداية.

“عندما ضرب اللعب المزدوج، اعتقدت أن الجولة سجلت وكانت متعادلة. لم يكن لدي أي فكرة. قال كيرشو: “اعتقدت أنني سأحصل على الضربة التالية”.

“(الماسك جوش بارد) كان باردو هناك ونظر إلي وقال: لقد فزنا للتو ببطولة العالم وقلت: هل أنت متأكد؟”

عندما تجمع فريق دودجرز في غرفة خلع الملابس للاحتفال، فتح المدير ديف روبرتس الباب أمام كيرشو، الذي ظهر لأول مرة مع الفريق في عام 2008.

<br />

“إنه لشرف مطلق أن أكون في هذا النادي معكم يا رفاق، أنا أحب كل واحد منكم،” بدأ كيرشو بدون قميص. “لا أستطيع أن أتخيل طريقة أفضل للخروج من فرقعة الزجاجات مع هذه المجموعة – نحن أبطال متتاليين!”

أصبح فريق دودجرز أول ناد يتكرر لقب بطولة العالم منذ عهد يانكيز الذي دام ثلاث سنوات من 1998-2000. سيطرت لوس أنجلوس على القاذفات في خمس مباريات خلال Fall Classic العام الماضي.