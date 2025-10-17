دودجرز مايكل كونفورتو يحقق أقصى استفادة من خذلان ما بعد الموسم

لوس أنجلوس – قبل عقد من الزمن، لعب مايكل كونفورتو في بطولة العالم الوحيدة له، بصفته مبتدئًا ساعد فريق ميتس على الوصول إلى راية الدوري الوطني.

الآن، بعد أسوأ موسم في مسيرته في الدوري الرئيسي، يرى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بطولة عالمية محتملة أخرى يديرها فريقه من منظور مختلف: كمتفرج.

تم استبعاده من قائمة Dodgers NLCS – كما كان في جولة Wild Card وNLDS – يظل Conforto جاهزًا في حالة الحاجة إليه كبديل للإصابة – لكنه يعترف بخيبة أمله.

قال كونفورتو لصحيفة The Post قبل أن يتغلب فريق Dodgers على Brewers 3-1 في اللعبة 3 من NLCS: “أحاول فقط الاستمتاع بهذه التجربة والاستمتاع بها وأحاول أن أبقى جاهزًا إذا احتاجوني في هذه السلسلة أو السلسلة التالية”. “لكن من المؤكد أن عدم وجودي في القائمة أمر محفز، لذلك لدي بعض الأشياء التي يجب أن أعمل عليها وأذهب إلى فترة الإجازة وأعتني بهذه الأشياء وسنرى ما سيحدث.”

كافح Conforto للوصول إلى خط مائل .199 / .305 / .333 مع 12 لاعبًا و 36 من RBIs في 138 مباراة هذا الموسم لفريق Dodgers.

ومع ذلك، فقد كان مفاجأة للبعض في المنظمة أنه تم استبعاده من فترة ما بعد الموسم. بدلاً من ذلك، اختار فريق دودجرز حمل المخضرم إنريكي هيرنانديز بسبب سجله الحافل في فترة ما بعد الموسم. هيرنانديز لم يخيب أمله – لقد دخل يوم الخميس بـ .972 OPS في هذا الموسم.

قال كونفورتو، الذي قضى الموسمين السابقين مع العمالقة، إن اللعب مع فريق دودجرز كان تعديلًا، حيث وقع عليه عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 17 مليون دولار.

قال كونفورتو عن موسمه: “على المستوى الشخصي، كان الأمر يحاول”. “كان هناك الكثير من التصحيحات الصعبة هناك، ولكن لكي أكون في فريق من هذا العيار – كان علي أن أقوم بتعديل فكرة الدور الذي ألعبه في هذا الفريق، لذلك هناك القليل من فترة التعديل، وفي نهاية الموسم بدأت في القيام بالمزيد من الأشياء التي كنت بحاجة إلى القيام بها في الدور الذي كنت فيه.

“ولكن لنرى كيف يقارن هذا الفريق، وكيف يحتفلون بالانتصارات، ناهيك عن قوة النجوم – إنها فقط من الأعلى إلى الأسفل، والموظفين وطاقم التدريب، والتحليلات، ومدى تماسكه، إنه أمر مثير للإعجاب حقًا أن نرى كيف يعمل كل ذلك معًا ونهج الفريق الذي يتبعونه هناك. إنه أمر مثير للإعجاب حقًا “.

لعب كونفورتو لفريق ميتس لمدة سبعة مواسم قبل أن يغادر كوكيل حر. تضمنت رحلته الغياب عن عام 2022 بالكامل لإعادة تأهيل إصابة في الكتف خارج الموسم قبل التوقيع مع العمالقة.

من بين زملائه السابقين الذين بقوا مع فريق ميتس بيت ألونسو وبراندون نيمو. أشار ألونسو إلى أنه سينسحب من عقده بعد بطولة العالم، وسيرسله إلى وكالة مجانية لفصل الشتاء الثاني على التوالي.

قال كونفورتو: “من الصعب بالنسبة لي أن أتخيله بألوان أخرى، لأن هذا هو المكان الذي كان فيه”. “أعلم أنه سكب قلبه وروحه في هذا الفريق.”

تعتبر علاقة Conforto مع Nimmo قوية، حيث ظهر كلاهما لأول مرة مع فريق Mets في غضون عام من بعضهما البعض بعد الارتقاء في نظام المزرعة.

وقال كونفورتو: “كنا قريبين جدًا، لقد نشأنا في نفس الوقت تقريبًا وأحب رؤيته يتطور كلاعب”. “لقد وصل إلى بعض القوة وهو مجرد لاعب كرة رائع في كل مكان، ذكي للغاية ويستعد حقًا بشكل رائع. إنه لأمر رائع أن ترى بعض أفضل أصدقائك يقومون بعمل جيد.”

قال كونفورتو إنه فوجئ مثل أي شخص آخر بموسم ميتس المخيب للآمال، والذي انتهى قبل التصفيات.

وقال كونفورتو: “عندما جاءوا إلى لوس أنجلوس (في يونيو) كانوا فريقًا صعبًا حقًا، ومن الصعب القول إن الموهبة كانت موجودة بالتأكيد”. “إنه ليس الفريق الذي كنا نتطلع إلى مواجهته وقد (فازوا بسلسلة الموسم) ضدنا. من الواضح أنهم كانوا فريقًا يحتاج إلى الاهتمام به”.