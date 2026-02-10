دودجرز يتدربون في الربيع في أريزونا باعتبارهم المفضلين في NL West

بعد أربعة ألقاب متتالية في NL West – و12 من آخر 13 لقبًا – ليس هناك مجال كبير للتكهنات بأن فريق Dodgers سوف يسقط من هذا المكان هذا الموسم.

أثناء إعادة تحميلهم مع إدوين دياز وكايل تاكر، لم يفعل باقي القسم الكثير لاتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء عهد دودجرز.

وإليك كيفية انهيار NL West:

أريزونا دايموندباكس

2025: 80-82

مدير: توري لوفولو (الموسم العاشر)

موقع تدريب الربيع: حقول نهر الملح

الإضافات الرئيسية: في معظم فترات الشتاء، كان فريق Dbacks يغازل لاعب كل النجوم كيتل مارتي، الذي كان من الممكن أن يكسبهم نوع المواهب المؤثرة التي كانت بعيدة عن متناولهم في الوكالة الحرة. لكن في النهاية، احتفظ النادي بمارتي وقام بمزيد من التحركات الهامشية حول الحواف. ميريل كيلي (الذي تم تداوله من قبل الفريق في الموعد النهائي العام الماضي) و مايكل سوروكا تم التوقيع لدعم التناوب في انتظار عودة كوربين بيرنز من جراحة تومي جون. قدامى المحاربين نولان أرينادو و كارلوس سانتانا هم لاعبو الزاوية الجدد، الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في حياتهم المهنية.

الخسائر الرئيسية: قامت Dbacks بتوزيع معظم الوكلاء المجانيين المعلقين (أبرزهم، يوجينيو سواريز و جوش نايلور) في الموعد النهائي. الاستثناء الوحيد كان الآس منذ فترة طويلة زاك جالين. لا يزال بإمكان صاحب اليد اليمنى إعادة التوقيع في أريزونا، حيث يستمر في البقاء كواحد من أفضل الرماة الحرين المتبقيين في السوق. ولكن إذا لم يفعل ذلك، فسيتعين على الفريق إيجاد طريقة لملء هذا الفراغ.

قصص تستحق المشاهدة: يجب أن يصل فريق Dbacks، مع استمرار Marte وCorbin Carroll ونجم الاختراق 2025 Geraldo Perdomo في تصدر تشكيلة الفريق. لكن تناوبهم لم يتعاف أبدًا من إصابة بيرنز العام الماضي، وكان فريقهم في حالة من الفوضى طوال الموسم بأكمله، ويلوح في الأفق طاقم العمل ككل كعلامة استفهام كبيرة لفريق يأمل في التنافس على مكان في التصفيات في عام 2026.

كولورادو روكيز

2025: 43-119

مدير: وارن شيفر (الموسم الأول)

موقع تدريب الربيع: حقول نهر الملح

الإضافات الرئيسية: الوجه الجديد الأكثر أهمية في منظمة Rockies هو رئيس عمليات البيسبول بول ديبوديستا، العبقري السابق في المكتب الأمامي (وDodgers GM السابق) الذي يعود إلى لعبة البيسبول بعد عقد من الزمن مع فريق NFL’s Browns. بدأ محاولته لإعادة بناء النادي بحركات أصغر في الغالب، حيث أخذ منشورات على الرامي مايكل لورينزن ورجل المنفعة ويلي كاسترو. لاعب شاب جيك مكارثي تمت إضافته أيضًا في التجارة مع أريزونا.

الخسائر الرئيسية: الشيء الجيد في خسارة 119 مباراة شبه قياسية؟ لم يكن هناك الكثير من المواهب التي يمكن أن يخسرها فريق Rockies هذا الشتاء. لاعب كل النجوم السابق جيرمان ماركيز ترأس مجموعتهم من الوكلاء الأحرار وظل بدون توقيع. آخرون يحبون أورلاندو أرسيا، كايل فارمر و مايكل توليا وجدت منازل جديدة في صفقات الدوري الصغير.

قصص تستحق المشاهدة: خسر فريق Rockies أكثر من 100 مباراة في ثلاثة مواسم متتالية. سيكون هدفهم هذا العام هو محاولة تجنب حدوث رابع، بينما يحاول مكتبهم الأمامي الجديد (الذي يضم أيضًا جوش بيرنز، الذي تم تعيينه بعيدًا عن عائلة دودجرز ليعمل كمدير عام) تحديد القطع التي يمكن البناء عليها للمستقبل.

سان دييغو بادريس

2025: 90-72

مدير: كريج ستامين (الموسم الأول)

موقع تدريب الربيع: مجمع بيوريا الرياضي

الإضافات الرئيسية: في موسم خارج الموسم يحدده اللاعبون الذين فقدوهم، ناضل فريق بادريس لإجراء العديد من ترقيات التأثير. لقد نجحوا في الاحتفاظ بالجرة مايكل كينغ كوكيل حر. لقد أبرموا أيضًا صفقة لمدة أربع سنوات مع لاعب كوري جنوبي سونغ مون سونغ ووقع رجل فائدة MLB المخضرم ميغيل أندوجار على اتفاق لمدة عام واحد. لكن عدم اليقين في الملكية حد من قدرتهم على الإضافة إلى القائمة مع رواتب تصل بالفعل إلى 200 مليون دولار.

الخسائر الرئيسية: من أين تبدأ؟ بداية العمود الفقري ديلان توقف غادر للحصول على عقد ضخم مع بلو جايز. أقرب روبرت سواريز حصل على صفقته المربحة مع الشجعان. تأجير الموعد النهائي للتجارة ريان أوهيرن تم التوقيع مع القراصنة. لاعب لويس أرايز، بعد عام من الهبوط، ذهب إلى العمالقة. أوه و يو درويش سيغيب عن العام (ويقال إنه يفكر في التقاعد) بعد إجراء عملية جراحية في المرفق خارج الموسم.

قصص تستحق المشاهدة: بعد أربع مباريات فاصلة في المواسم الستة الماضية، قد تكون النافذة على وشك الإغلاق أمام بادريس لتجاوز الحدبة أخيرًا. لكن من المرجح أن يظلوا أكبر تهديد للفرقة بالنسبة لفريق دودجرز – خاصة إذا تمكن فرناندو تاتيس جونيور من إعادة اكتشاف مستواه كأفضل لاعب؛ يمكن للآخرين مثل Manny Machado وXander Bogaerts وJackson Merrill العودة إلى مستويات All-Star؛ وطاقم عمل يرتكز على كينج ونيك بيفيتا وجو موسجروف (في عودته من جراحة تومي جون) والأقرب الجديد ماسون ميلر يصمدون خلال الموسم.

سان فرانسيسكو جاينتس

2025: 81-81

مدير: توني فيتيلو (الموسم الأول)

موقع تدريب الربيع: ملعب سكوتسديل

الإضافات الرئيسية: في العام الثاني من عصر باستر بوسي، تجنب العمالقة قمة سوق الوكيل الحر وبدلاً من ذلك سعوا إلى التعاقدات منخفضة التكلفة والمحتملة. هاريسون بدر وقع عقدًا لمدة عامين في الملعب. لويس أرايز استغرق الأمر صفقة إثبات لمدة عام واحد للعب القاعدة الثانية. تايلر ماهلي و أدريان هاوسر تمت إضافتها أيضًا لتقريب الدوران. الرهان الأكبر للفريق هو على المدير الجديد فيتيلو، مدرب جامعة تينيسي السابق الذي أصبح أول قائد لـ MLB يأتي مباشرة من صفوف الكلية دون خبرة مهنية سابقة.

الخسائر الرئيسية: كان لدى العمالقة عدد قليل من المغادرين البارزين للوكلاء الحر، ولم يخسروا سوى القطع التكميلية مثل ويلمر فلوريس, دومينيك سميث و جاستن فيرلاندر.

قصص تستحق المشاهدة: يتمتع العمالقة بنواة مثيرة للاهتمام، حيث تم حبس رافائيل ديفرز وويلي آدامز ومات تشابمان على المدى الطويل في منتصف التشكيلة، ويتصدر لوجان ويب وروبي راي تناوبهم. إذا سارت الأمور بشكل جيد من حولهم، فقد يظهر النادي كمنافس قوي. ومع ذلك، فإن حظيرتهم مثيرة للقلق، وسيتم اختبار عمقهم. امزج بين العناصر الأساسية التي تمثل توظيف فيتيلو وسيواجهون مجموعة واسعة من النتائج المحتملة في عام 2026.