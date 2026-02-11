دودجرز يوشينوبو ياماموتو يستعرض أرجوحة الجولف في أريزونا

لم تمتد شمس الصحراء بالكامل فوق Camelback Ranch بعد، ويعمل يوشينوبو ياماموتو بالفعل على متابعته.

ليس على تلة الثيران. على علبة الإنطلاق.

مع قيام رماة دودجرز وصياديهم بتحضير تدريبات الربيع يوم الجمعة، ظهر فيديو لأفضل لاعب في بطولة العالم لعام 2025 وهو يقوم بإجراء تخفيضات سلسة ومتعمدة في ملعب جولف في أريزونا. تبدو تأرجح اليد اليمنى – المدمجة والمتفجرة والمتوازنة – مألوفة بشكل مخيف. يعكس عزم الدوران عبر وركيه السوط في ولادته. النهاية هي ياماموتو خالصة، وتضع أرجوحة الجولف التي يلعبها تشارلز باركلي في العار.

“يتمتع أفضل لاعب لدينا بأرجوحة جولف مذهلة أيضًا!” أبدى أحد مشجعي Dodgers إعجابه بموقع Reddit، ولخص ما قرره الإنترنت بسرعة – ياماموتو لا يفعل أي شيء في منتصف الطريق.

وبطبيعة الحال، فهو ليس وحده. مدير دودجرز ديف روبرتس هو مدمن معروف للجولف. غالبًا ما يمكن العثور على الماسك ويل سميث وMookie Betts وهما يطاردان الطيور من سكوتسديل إلى جنوب كاليفورنيا عندما يسمح الجدول الزمني بذلك. فجأة، يبدو أن رباعي ياماموتو-روبرتس-سميث-بيتس لا مفر منه، حيث ينتظر حدوث صراع من عيار بطولة العالم.

في أكتوبر الماضي، امتلك ياماموتو أكبر مسرح في لعبة البيسبول. ذهب 3-0 في بطولة العالم 2025، مما يسمح فقط بجريتين عبر 17.2 جولة. لقد ألقى مباراة كاملة في تورونتو في اللعبة 2. وأجبر المباراة 7 بفوزه في المباراة 6. وبعد ذلك، بدون راحة، قدم 2.2 جولة خالية من الأهداف في اللعبة 7 ليضمن اللقب – وكأس أفضل لاعب.

وهو الآن يطارد الممرات بدلاً من الكرات السريعة.