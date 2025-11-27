دورة الغسيل الأفضل لملابس منعشة وطويلة الأمد بحسب الخبراء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل سبق لك أن أصبحت ملابسك تبدو أسوأ قليلًا عند ارتدائها بعد الغسيل؟ أو ربما ظهرت رائحة عفنة وحطمت أحلامك في استنشاق الغسيل ذو الرائحة المنعشة؟ الآن، قبل إلقاء اللوم على ملابسك “منخفضة الجودة بشكل واضح” والمنظفات التي لا تصلح لشيء، اعلم أن الخطأ قد يكمن في غسالتك. وبشكل أكثر تحديدًا، دورة الغسيل التي تختارها. إن غسل أغراضك الثمينة أكثر من الموصى به (يمكن أن يبقى الجينز الخاص بك لمدة تصل إلى 10 مرات دون غسله) سيؤثر أيضًا على طول عمر ملابسك. ومع ذلك، لا يمكنك ارتداء القمصان والفساتين والسراويل المتسخة في المكتب. لمساعدتك في العثور على التوازن الصحيح واختيار أفضل دورة غسيل، تواصلت House Digest مع Tom Ceconi، رئيس شركة Heritage Park Laundry Essentials، لإجراء مقابلة حصرية. نصيحته؟ تعمل معظم القطع بشكل جيد في دورة الماء البارد إلى الدافئ.

لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك إخضاع ملابسك للغسيل المتكرر. عند الموازنة بين إيجابيات وسلبيات غسل ملابسك بشكل متكرر، يقول سيكوني: “دعونا نبدأ بالجانب الإيجابي: فالغسلات المتعددة رائعة لجعل الملابس مثل الجينز تبدو أكثر نعومة و”مكسورة” ولتنعيم القمصان القطنية مثل القمصان والفانيلا”. لكن لا تشترك في هذه الفكرة دون أن تكون على علم بالمخاطر. “ومع ذلك، فإن الغسيل المتكرر سيؤدي بالتأكيد إلى تحطيم الملابس – وخاصة الملابس الخفيفة الوزن – ويسبب أضرارًا مثل التكديس، والتآكل، وبهتان اللون، وأحيانًا تمزق الدرزات.” للتأكد من أن قطعك لا تبدو وكأنها خسرت معركة مع بطل الوزن الثقيل، يوصي بفرز غسيلك إلى أكوام منفصلة وغسل القطع الأكثر حساسية في أكياس شبكية مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، حاول تجفيف الغسيل بالهواء أو اختر أقل إعدادات الحرارة.