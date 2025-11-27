دورة الغسيل الأفضل لملابس منعشة وطويلة الأمد بحسب الخبراء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هل سبق لك أن أصبحت ملابسك تبدو أسوأ قليلًا عند ارتدائها بعد الغسيل؟ أو ربما ظهرت رائحة عفنة وحطمت أحلامك في استنشاق الغسيل ذو الرائحة المنعشة؟ الآن، قبل إلقاء اللوم على ملابسك “منخفضة الجودة بشكل واضح” والمنظفات التي لا تصلح لشيء، اعلم أن الخطأ قد يكمن في غسالتك. وبشكل أكثر تحديدًا، دورة الغسيل التي تختارها. إن غسل أغراضك الثمينة أكثر من الموصى به (يمكن أن يبقى الجينز الخاص بك لمدة تصل إلى 10 مرات دون غسله) سيؤثر أيضًا على طول عمر ملابسك. ومع ذلك، لا يمكنك ارتداء القمصان والفساتين والسراويل المتسخة في المكتب. لمساعدتك في العثور على التوازن الصحيح واختيار أفضل دورة غسيل، تواصلت House Digest مع Tom Ceconi، رئيس شركة Heritage Park Laundry Essentials، لإجراء مقابلة حصرية. نصيحته؟ تعمل معظم القطع بشكل جيد في دورة الماء البارد إلى الدافئ.
لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك إخضاع ملابسك للغسيل المتكرر. عند الموازنة بين إيجابيات وسلبيات غسل ملابسك بشكل متكرر، يقول سيكوني: “دعونا نبدأ بالجانب الإيجابي: فالغسلات المتعددة رائعة لجعل الملابس مثل الجينز تبدو أكثر نعومة و”مكسورة” ولتنعيم القمصان القطنية مثل القمصان والفانيلا”. لكن لا تشترك في هذه الفكرة دون أن تكون على علم بالمخاطر. “ومع ذلك، فإن الغسيل المتكرر سيؤدي بالتأكيد إلى تحطيم الملابس – وخاصة الملابس الخفيفة الوزن – ويسبب أضرارًا مثل التكديس، والتآكل، وبهتان اللون، وأحيانًا تمزق الدرزات.” للتأكد من أن قطعك لا تبدو وكأنها خسرت معركة مع بطل الوزن الثقيل، يوصي بفرز غسيلك إلى أكوام منفصلة وغسل القطع الأكثر حساسية في أكياس شبكية مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، حاول تجفيف الغسيل بالهواء أو اختر أقل إعدادات الحرارة.
أفضل دورة غسيل لملابس منعشة وطويلة الأمد
للتأكد من أن غسالتك لن تزيل سنوات من ملابسك المتسخة، لا تتخطى خطوة مهمة قبل البدء في كمية الغسيل. قم دائمًا بمراجعة ملصق العناية حتى لا تنكمش ملابسك أو تتلاشى أو تبدو بالية بعد الغسيل. يوافق Ceconi ويشارك مع House Digest حصريًا، “… اقرأ واتبع إرشادات الرعاية لأي شيء تقوم بغسله.” ولكن إذا لم يعد من السهل قراءة الملصق أو لم يعد يقدم الكثير من المعلومات، فإن خبيرنا لديه بعض النصائح في جعبته. “ومع ذلك، نصيحتي هي غسل العناصر الثقيلة مثل المناشف والقمصان الثقيلة والدنيم في دورة عادية في ماء بارد إلى دافئ؛ ومعظم الملابس في دورة خفيفة إلى عادية في ماء بارد إلى دافئ؛ والملابس الرقيقة والحرير والصوف القابل للغسل في دورة غسيل لطيفة/حساسة/يدوية في ماء بارد إلى بارد.”
باختصار، “… عندما يتعلق الأمر بحماية القماش، فإن الحرارة الأقل والاحتكاك الأقل هو الأفضل بالتأكيد”، كما يقول سيكوني. في الأساس، ستحمي الدورة اللطيفة ملابسك من التآكل المبكر. “التحذير الوحيد لدي هو أن بعض المنظفات تعمل بأقصى طاقتها في الماء الدافئ،” يلاحظ Ceconi، لذا ضع ذلك في الاعتبار قبل تحديد دورة الغسيل. بالإضافة إلى ذلك، سوف ترغب في الابتعاد عن تشغيل دورات الماء الساخن إلا إذا كانت رائحة قطعك كريهة. يقول سيكوني: “الماء الساخن ليس ضروريًا بشكل عام إلا إذا كنت تقوم بتعقيم و/أو إزالة البقع”. نصيحة أخرى للحفاظ على رائحة غسيلك منعشة هي الحفاظ على غسالة نظيفة. يوافق Ceconi على ذلك قائلاً: “حافظ أيضًا على نظافة غسالتك، خاصة إذا كانت ذات حمولة أمامية تميل إلى التعفن (رائحة يمكن أن تنتقل إلى غسيلك وهي غير سارة للغاية).”
نصائح الغسيل للمساعدة في إطالة نضارة ملابسك وطول عمرها
للحفاظ على نضارة ملابسك وعمرها الافتراضي، يشارك Ceconi نصائحه المفضلة في House Digest حصريًا. “أولاً، يجب أن يتم فرز غسيلك حسب اللون والنسيج والوزن.” سيمنع ذلك نزيف اللون ويقلل الوبر على ملابسك ويضمن عدم تعرضها للاحتكاك غير الضروري. ولتحقيق هذه الغاية، اغسل بعض العناصر بمفردها. “المناشف، على سبيل المثال، يجب أن يتم فرزها حسب اللون وغسلها في حمولة منفصلة.” بالإضافة إلى ذلك، اغسل مناشف المطبخ والحمام بشكل منفصل لتقليل التلوث المتبادل. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكنك التفكير في بعض النصائح لتنظيف مناشف المطبخ والحمام معًا، بما في ذلك المعالجة المسبقة لبقع الشحوم على مناشف المطبخ أولاً واختيار المنظف المناسب. يتابع Ceconi قائلاً: “يجب دائمًا غسل الملاءات معًا. وغسل العناصر المتخصصة مثل ملابس الأداء/الملابس الرياضية في حمولتها الخاصة.”
بالنسبة للقطع الأقل صلابة، يقول سيكوني: “يجب أيضًا غسل العناصر الحساسة (بما في ذلك الملابس الداخلية وملابس السباحة) في حمولة مخصصة”. أكياس غسيل شبكية على شكل قرص العسل مكونة من 3 قطع من Muchfun ستحافظ على الخطافات والمشابك مثبتة بإحكام وتمنع القطع من التلف أو الضياع. علاوة على ذلك، تأكد دائمًا من عدم التحميل الزائد على غسالتك. “من الأفضل القيام بالمزيد من الأحمال والتأكد من شطفها جيدًا” ، يوصي Ceconi. علاوة على ذلك، لا تعتمد على المبيض لتنعيم ملابسك. سوف يترك منعم الأقمشة وأوراق التجفيف أيضًا طبقة شمعية خلفها. يقول سيكوني: “لتنعيم الملابس بشكل عام، قم بوضع بضع كرات من الصوف العضوي في المجفف لتنعيم وتسريع وقت التجفيف.” وأخيرًا، ينصح باختيار المنظفات المناسبة و”تجفيف معظم الملابس على أقل درجة حرارة لأقصر فترة زمنية ممكنة”. يمكنك تجفيف قطعك الرقيقة والمزخرفة بالهواء لإطالة عمرها.