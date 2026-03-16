دونوفان دنت يزدهر بينما تتجه كرة السلة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى بطولة NCAA

لعدة أشهر، بدا الأمر وكأن ميك كرونين سوف يفي بتعهده قبل بداية الموسم. لقد كان حقًا سيدمر السنة الأخيرة لدونوفان دنت.

قال مدرب كرة السلة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، تلك الكلمات الغريبة كتحذير، أو كطلقة من نوع ما. كان الهدف هو السماح لحارس نقطة النقل النجمية بمعرفة أنه إذا لم يلعب دفاعًا أو يعتني بالكرة على مستوى أعلى مما كان عليه في نيو مكسيكو، فسيكون وجوده بائسًا.

خلال منتصف شهر يناير، لم يكن لدى دنت الكثير ليظهره في خطوته إلى جانب الراتب الأكبر والألم. إلى جانب التجهم وتوجيه أصابع الاتهام في الملعب والتي كانت بمثابة النقطة المنخفضة في مسيرته في كرة السلة، كانت علامات الإحباط أقل وضوحًا.

لم يعاني دنت من التهاب في القدم وتمزق عضلي في جانب بطنه فحسب، بل أيضًا من رسائل مؤلمة من المشجعين حول أدائه السيئ الأخير. تم إخبار اللاعب الذي كان محبوبًا جدًا في نيو مكسيكو لدرجة أنه كان بإمكانه الترشح لمنصب عمدة ألبوكيركي أنه لا قيمة له.

قال جوش جايلز، الذي درب دنت في مدرسة كورونا سينتينيال الثانوية ولا يزال أحد المقربين منه: “الآن فجأة، تتلقى رسائل نصية ورسائل مباشرة حيث يقول الناس، “أتمنى أن تقتل نفسك، أتمنى أن تمزق الرباط الصليبي الأمامي غدًا، أتمنى أن تفجر وتر العرقوب الخاص بك”. “

وبينما كان يجلس أمام خزانته داخل يونايتد سنتر أواخر الأسبوع الماضي، ابتسم دنت عندما تذكر تلك الرسائل. لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، بما في ذلك مشاعر المشجعين تجاه اللاعب الذي أدى عرضه الكبير في بطولة Big Ten إلى إنشاء قمصان “Triple-Double Dent”.

قال دنت لصحيفة كاليفورنيا بوست: “أشعر أن هذا يأتي مع اللعبة الآن – الجميع يراهنون ويقامرون، لذا عليك أن تدفع الأمر جانبًا نوعًا ما”. “مثلًا، في بعض الأحيان تقرأه بالتأكيد وتشعر بالسوء، خاصة بعد مباراة سيئة، لكن في نهاية اليوم يشاهدون”. أنت اللعب، هو رأيي الرئيسي في ذلك.

ما رأوه خلال الشهرين الماضيين ليس أقل من رائع من اللاعب الذي من المتوقع أن يعود من إصابة طفيفة في ربلة الساق في المباراة الافتتاحية لبطولة NCAA لبروينز.

قال دنت: “أردت فقط أن أعود إلى طريقة لعبي”.

مسيرة دنت المذهلة

من بين جميع الحراس العظماء الذين خاضوا لعبة الكلية على مدار الثلاثين عامًا الماضية، لم يتمكن أي منهم من مجاراة دنت خلال آخر ست مباريات.

خمسة وستون تمريرة حاسمة. أربعة دورانات.

إنه نوع الكفاءة التي كان كرونين يبحث عنها من اللاعب الذي متوسط 3.1 معدل دوران في كل مباراة في موسمه الأخير في نيو مكسيكو.

قال كرونين: “لا ينبغي لأحد بموهبته أن يقلب الكرة. “طريقة موهوبة للغاية.”

بعد التدليل النسبي الذي تعرض له تحت قيادة المدرب ريتشارد بيتينو في نيو مكسيكو، قاوم دنت في البداية أسلوب كرونين الأكثر تطلبًا. وقد أفاد التراجع الأخير كلا الجانبين.

قال كرونين عن استعداد دنت لقبول تدريبه: “بمجرد أن أدرك أنها معركة لن يفوز بها – وهو ما أخبرته به عندما قمت بتعيينه”. “هناك شخص واحد فقط مسؤول. إنها ليست ديمقراطية، وسوف تعتني بالكرة”.

جاء هذا الاختراق بعد حديث صريح بعد الخسارة أمام ولاية أوهايو في منتصف يناير. قال كرونين لحارسه: لا تقف هناك وتدع حياتك المهنية تنهار. النزول يتأرجح. رمي اللكمات. ابحث عن طريقة.

جاءت تلك المحادثة في الوقت الذي أرسل فيه دنت رسالة نصية إلى جايلز حول إصاباته: “أشعر أخيرًا أنني اقتربت من 100٪”.

وأظهرت المباراة القادمة. جمع دنت 23 نقطة و 13 تمريرة حاسمة، بما في ذلك تمريرة من فوق الكتف إلى تايلر بيلودو لمؤشر ثلاثي متأخر خلال مفاجأة من رقم آنذاك. 4 بوردو.

أدى هذا الأداء إلى حصول دنت على رسالة نصية جيدة من مدربه في المدرسة الثانوية.

قال له جايلز: “لم أر هذه النظرة في عينيك منذ وقت طويل”، مضيفًا بعض النصائح. “فقط عد إلى كونك ذلك القاتل الذي كنت عليه دائمًا، دائمًا في حالة هجوم، ولا تقلق بشأن ذلك، هل ستتعرض للصراخ؟ سوف ترتكب أخطاء، لكن كن أنت.”

دنت ينخفض

ما أطلقه دنت، الذي تعرض لشد في ربلة الساق يوم السبت أمام بوردو، مؤخرًا هو لعبته في أنقى صورها.

اجعل الجميع في الفريق يشاركون. إذا كانت هناك رصاصة، خذها.

قال دنت: “لا أحتاج إلى التسجيل لكي أبدأ، لكن بعض الناس يفعلون ذلك، لذا عندما أشرك زملائي في الفريق مبكرًا ويسجلون 3 أهداف مبكرًا، فإن ذلك يمنحهم أجواء مختلفة ونتقدم بشكل أفضل في الجانب الدفاعي. مثلًا، نحن نكتسب طاقة أفضل عندما يسجل الجميع، ويشارك الجميع. نحن مجرد فريق مختلف.”

الهالة المتدفقة والمحبة للمرح التي أعقبت ذلك تجعل فريق Bruins قادرًا على القيام بجولة أعمق مما قد يوحي به تصنيف بطولة NCAA. لقد كان دنت في منتصف الطفرة الأخيرة لفريقه، حيث صعد للقافزين دون تردد ووصل إلى الحافة بثقة أنه لا يمكن لأحد أن يوقفه.

انعكس تفوقه الشامل في أداء 12 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات ضد روتجرز مما جعله أول لاعب يحقق ثلاثية ثلاثية في تاريخ بطولة Big Ten.

وقال بيلودو: “قدرته على كسر الدفاعات، من الممتع مشاهدتها”. “إن ذلك يجعل مهمتي سهلة جدًا عندما يسدد لي بعض التسديدات المفتوحة. من الممتع أن أراه ينزلق ويفتح ويدخل في الطلاء ويقوم بتمريرات رائعة.”

إنه يلعب أيضًا أفضل دفاع في مسيرته، بعد أن تبنى تفويض كرونين بينما أدى إلى ظهور مجتمع الإعجاب المتبادل.

قال كرونين: “لقد قطع شوطا طويلا يا رفاق”.

قال دنت: “سأشيد به؛ لقد جعل مني مدافعًا أفضل بالتأكيد.”

إن العلامة الأكيدة على أن دنت أصبح اللاعب الذي يريده مدربه يمكن رؤيتها في لغة جسده. إنه يبتسم مرة أخرى ويسخر بشكل هزلي من مشجعي الفريق الآخر عندما يقدم مباراة كبيرة، وينقذ الموسم، ويتم إحياء مسيرته.