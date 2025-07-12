دونوفان ميتشل ، كوكو جونز يحتفل بالتواصل مع راسل ويلسون مساعدة وراء الكواليس

حصل دونوفان ميتشل على فوز خارج الموسم.

أعلنت Cavaliers Star و Grammy الحائزة على جائزة R&B Coco Jones عن مشاركتها ليلة الجمعة على Instagram مع صورة ومقطع فيديو مصاحب للاقتراح-والذي يبدو أنه جاء عبر بعض المساعدة من لاعب الوسط الجديد راسل ويلسون.

تُظهر صورة Instagram المشتركة للزوج تقبيلًا بينما تومض جونز ، 27 عامًا ، خاتمها الجديد.

يتميز الفيديو بزاوية عالية في السماء ويظهر الزوج بجوار حمام سباحة في ما يبدو أنه موقع استوائي قبل أن ينزل ميتشل ، 28 عامًا ، على ركبته لطرد السؤال.

ثم يعانق الاثنان للاحتفال بالمناسبة السعيدة.

وقال الزوجان في بيان “بعد موسم مذهل وجولة بيعت ، استغرق دونوفان ميتشل وكوكو جونز لحظة لإعادة الشحن في إجازة ، مما حوله إلى ارتباط جميل”.

“كان الزوجان يرجعان إلى عامين ويتطلعان إلى بناء حياة معًا.”

نشر ويلسون صورة الزوج لقصة Instagram الخاصة به ، وتهنئًا “Love Birds” ، مع تعليق في الأسفل قائلاً: “شكرًا على السماح لنا بتخطيط هذا معك Spida مع @West2Eastluxe.”

يوضح حساب الارتباط لـ West2East الفاخرة أنه يوفر “مرة واحدة في تجربة مدى الحياة”.

يميل ميتشل وجونز إلى أن يكونا خاصين في حياتهما العاطفية ، على الرغم من أن المصادر أخبرت صحيفة بوست العام الماضي أن الاثنين التقىا في “الحفل الأبيض” لمايكل روبن في 4 يوليو عام 2023 وبدأوا في المواعدة.

قال جونز في وقت سابق من هذا العام على “نادي شاي شاي” ، “أنا أحب الإنترنت ، لأنهم بالتأكيد سجلوا شاي. بودكاست.

“أنا سعيد وسأقول ، موسيقاي هي المنفذ الذي أخبره فيه معظم قصصي وحقيقي. بعض الأشياء التي أحتفظ بها لنفسي لأن هذه هي حياتي أيضًا.”

ميتشل هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الاميركي للمحترفين ويقود فريق كافالييرز الذي حصل على أفضل سجل في المؤتمر الشرقي ولكن بعد ذلك سقط أمام منافس بيسرز في الجولة الثانية.

وقع تمديدًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون دولار مع الفريق العام الماضي.

أصدرت جونز ألبومها الأول ، “لماذا لا أكثر؟” في أبريل ، وفازت بجائزة أفضل أداء R&B Grammy العام الماضي عن أغنيتها الفردية “ICU”.