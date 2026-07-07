دونوفان ميتشل يوقع على تمديد بقيمة 273 مليون دولار مع كافالييرز

أغنى عنكبوت يصعد إلى عمود الماء.

في اليوم الأول الذي أصبح فيه مؤهلاً، وافق دونوفان ميتشل على تمديد العقد لمدة أربع سنوات بحد أقصى 273 مليون دولار مع كافالييرز والذي يتضمن خيار لاعب لموسم 2030-31 وأيضًا ركلة تجارية.

التمديد يجعل فريق كافالييرز أحد أغلى الفرق في كرة السلة أثناء محاولتهم جذب ليبرون جيمس للعودة إلى كليفلاند في مهمته الثالثة والأخيرة مع الفريق.

ذكرت ESPN أن ميتشل سيكون سعيدًا بالانضمام إلى جيمس حيث يأملان في المنافسة على لقب في كليفلاند بعد خسارتهما الموسم الماضي أمام نيكس في نهائيات المؤتمر الشرقي.

فريق كافالييرز محاصر بالفعل كفريق ثانٍ، مما يجعل معظم تحركات القائمة شبه مستحيلة، بما في ذلك الصفقات والتعاقدات الأخرى.

سيجتمع جيمس مع الفرق في الأيام والأسابيع المقبلة حيث يأمل فريق كافالييرز أن يكون من بين الفرق المحظوظة التي تحصل على أفضل لاعب على الإطلاق بعقد الحد الأدنى للدوري.

وسيجني ميتشل 60.1 مليون دولار في موسمه الأول بالعقد الجديد الذي يبدأ في 2027-2028.

وسيحصل بعد ذلك على 65.8 مليون دولار و70.6 مليون دولار و75.5 مليون دولار في موسم اختيار اللاعب في عام 2030 على التوالي.