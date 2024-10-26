ديريك جيتر يمزق آرون بون بسبب قرار يانكيز المكلف

واجه السيد نوفمبر مشكلة كبيرة مع الخطوة التي قام بها آرون بون في أواخر أكتوبر.

قام بون بسحب جيريت كول في الشوط السابع، بعد أن تخلى عن أربع ضربات فقط وجولة واحدة على 88 رمية، بعد أن تخلى البادئ عن أغنية منفردة أمام تيوسكار هيرنانديز.

أثناء حديثه في برنامج ما بعد اللعبة على قناة Fox World Series، قام جيتر بتمزيق القرار.

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“انظر، أعلم أننا نتحدث عن هذا طوال الوقت ولا أريد أن أكون واحدًا من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون،” في اليوم الذي لعبنا فيه … “ولكننا كنا نتحدث عن كيف كنا نلعب ميتس في عام 2000 “لقد قدم آل ليتر المباراة السادسة وألقى 140 رمية،” بدأ جيتر.

“كان جيريت كول يهيمن على هذه المباراة. لقد كان يسيطر على المباراة! وإذا أخرجته بعد 88 رمية لا أعرف ما السببإنه تأثير الدومينو ليس فقط على هذه المباراة الليلة، ولكن على مباراة الغد وبقية السلسلة. أعتقد فقط أنه عندما يكون لديك شخص يتعامل مثل جيريت كول الذي كان يتعامل الليلة، عليك أن تتركه هناك لأطول فترة ممكنة.

كان جيتر وبون زميلين في فريق يانكيز في عام 2003، وهو العام الذي حقق فيه بون جولة على أرضه ليهزم ريد سوكس في اللعبة 7 من ALCS.

“تأثير الدومينو” المباشر الذي يشير إليه جيتر هو نفاد أباريق يانكيز.

من الجولة السابعة حتى التاسعة، أحرق يانكيز كلاي هولمز وتومي كانلي ولوك ويفر.

انتقلت المباراة إلى أدوار إضافية وبتقدم 3-2 في الجزء السفلي من الشوط العاشر، أحضر بون جيك كوزينز.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

مع حصول فريق Dodgers على المركز الأول والثاني مع خروج واحد، تحول بون بعد ذلك إلى Nestor Cortes من أجل وضع الرافعة المالية العالية لمواجهة الثلاثي القوي المكون من Shohei Ohtani وMookie Betts وFreddie Freeman.

تخلى كورتيس في النهاية عن إحدى البطولات الأربع الكبرى أمام فريمان حيث فاز فريق دودجرز بنتيجة 6-3.

بعد المباراة، قال بون للصحفيين إنه “اعتقد أن (كول) تعرض للضريبة قليلاً” قرب نهاية أدائه.

قال بون: “آخر 20 أو 30 رمية على الأرجح، اعتقدت أنه كان يطحن قليلاً”.