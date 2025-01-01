ديريك كار يصلي من أجل نيو أورليانز بعد الهجوم الإرهابي في العام الجديد

ديريك كار يحافظ على نيو أورليانز في صلواته.

نشر لاعب وسط القديسين رسالة إلى X صباح الأربعاء بعد مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين عندما دهس سائق شاحنة صغيرة بيضاء المحتفلين بالعام الجديد في شارع بوربون في حوالي الساعة 3:15 صباحًا

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا.

كتب كار: “نصلي من أجل نيو أورليانز، استيقظت وشاهدت الأخبار هذا الصباح”.

كما ردت النهاية الدفاعية للقديسين منذ فترة طويلة كام جوردان على الحادث.

“استيقظت على رسائل نصية حول ما حدث في شارع بوربون الليلة الماضية، بارك الله فيك! “مأساة خالصة، آسف لكل تلك الأرواح التي تأثرت”، كتب جوردان على موقع X.

قُتل السائق خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، أصيب خلاله شرطيان بالرصاص.

وقالت آن كيركباتريك، مديرة شرطة نيو أورلينز: “كان هذا الرجل يحاول دهس أكبر عدد ممكن من الناس”.

وأضافت أن السائق “كان عازما على إحداث المذبحة والأضرار التي أحدثها”.

كما عثرت الشرطة على متفجرات في مكان الحادث.

كار (33 عاما) هو في موسمه الثاني مع القديسين بعد توقيع عقد مدته أربع سنوات بقيمة 150 مليون دولار مع ضمان 100 مليون دولار في عام 2023.

كان فريق Pro Bowler أربع مرات هو 9-8 كبداية للموسم الماضي، حيث رمي لمسافة 3878 ياردة و25 هبوطًا وثمانية اعتراضات.

لقد اقتصر على 10 مباريات هذا الموسم بسبب الإصابات، حيث رمى 2145 ياردة و15 هبوطًا وخمسة اعتراضات.